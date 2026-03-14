Messi, Trump y un debate político en Argentina

Lionel Messi, la estrella argentina de fútbol, acompañó a su equipo, el Inter de Miami, a la Casa Blanca. El acontecimiento se convirtió en dinamita política en Argentina.

Lionel Messi, quizá el futbolista más famoso del mundo, nunca habla de política públicamente.

La semana pasada, en un encuentro con el presidente Donald Trump, mantuvo ese silencio, pero eso no impidió que la estrella argentina terminara arrastrado al centro de un acalorado debate político en su país.

Messi sonrió tímidamente en una visita a la Casa Blanca con su equipo de la liga de Estados Unidos, el Inter de Miami, después de que Trump aprovechara la ocasión para hablar de la demolición del ejército iraní y del cambio de régimen en Cuba, lo que convirtió una celebración de rutina de la victoria del Inter de Miami en la Copa MLS 2025 en una tormenta de fuego polarizante.

El presidente de Argentina, Javier Milei, aliado clave del gobierno de Trump, celebró el saludo entre el héroe futbolístico más célebre de su país y Trump. Al mismo tiempo, los críticos de Trump acusaron a Messi de acercarse al controvertido presidente estadounidense.

"Fue como una cachetada", escribió Ángel Cappa, exfutbolista y exentrenador argentino y comentarista veterano, en una entrada de su blog titulada "Qué lástima, Messi".

En sus dos décadas de carrera futbolística, Messi se ha esforzado por mantenerse al margen de la política, y no ha hecho ningún comentario sobre el acto de la Casa Blanca. Los representantes del Inter de Miami no respondieron a una solicitud de comentarios.

Algunos equipos y atletas estadounidenses han renunciado a visitar la Casa Blanca para evitar reunirse con presidentes con los que no están de acuerdo o verse envueltos en el tipo de escrutinio al que se ha enfrentado Messi.

En las redes sociales, en los periódicos y en los programas de radio y televisión, los argentinos han realizado un examen casi forense del lenguaje corporal de Messi durante el encuentro con Trump para analizar lo incómodo o cómodo que parecía durante el discurso del presidente estadounidense.

El compromiso por décadas de Messi con la neutralidad política pareció ser en vano cuando argentinos de izquierda y derecha lo reclutaron en las filas del trumpismo.

"Hasta el máximo ídolo nacional argentino es de derecha", escribió en X Agustín Laje, un conocido intelectual argentino de derecha.

El debate se extendió más allá de las fronteras de Argentina. Pero entre las figuras más notorias que politizaron el encuentro está Milei, quien, tras elogiar al campeón de fútbol durante años, parecía haber encontrado por fin la forma de utilizarlo como pólvora estelar contra sus enemigos de la izquierda.

"La única izquierda que sirve es la de Messi", publicó Milei en redes sociales, refiriéndose al futbolista zurdo mientras atacaba a la izquierda política.

Milei reeditó un video de televisión de 2018 en el que defendía apasionadamente a Messi de las críticas que recibió después de la eliminación prematura de Argentina en el Mundial de 2018. Vilipendió a los críticos en una publicación, en la que se lee: "Aman a Maduro, Hamas y Cuba. Odian a Messi. Son el mal".

Como Milei ha intentado erigirse en un líder mundial de la derecha, lleva mucho tiempo tratando de asociarse con la celebridad internacional más reconocida de Argentina. Pero hasta ahora no ha logrado hacerse una foto con Messi, el capitán de la selección nacional masculina.

Para Pablo Alabarces, sociólogo argentino, la foto de Messi con Trump representa una satisfacción indirecta para Milei, pues posiciona al futbolista en la extrema derecha.

Otros expertos en fútbol trataron de restar importancia al debate. Andrés Cantor --la voz futbolística de Telemundo, el gigante estadounidense de los medios de comunicación en español-- señaló que Messi era el capitán de un equipo que recibía un premio de manos de un presidente que ni siquiera era el suyo.

Cantor señaló que el jefe de Messi es el propietario del equipo, y que tanto él como sus compañeros habían recibido una invitación de la Casa Blanca y habían respondido a ella. Agregó que esa visita no dejaba en claro de que lado de la política se encontraba Messi.

(Tampoco quedó claro qué tanto entendieron el discurso de Trump los jugadores, pues el inglés no es la lengua materna de muchos de ellos, incluido Messi).

Otra asociación de la que Messi ha luchado por escapar es la que tiene con su predecesor como máximo icono futbolístico del país, Diego Armando Maradona. El astro del fútbol, quien falleció en 2020, era deslumbrante en el campo, pero una figura polarizante fuera de la cancha. Cultivó una imagen de defensor de izquierda de los pobres, delineada por el barrio obrero en el que creció.

Por años, el triunfo de Maradona en la Copa del Mundo de 1986 le dio ventaja en el debate sobre quién era el mejor jugador de Argentina, pero cuando Messi llevó a Argentina a ganar la Copa del Mundo de 2022, se zanjó el asunto.

Las comparaciones resurgieron tras la visita a la Casa Blanca. En la página de Instagram de Messi, un comentario con decenas de miles de "me gusta" decía: "Gracias por darle la mano a Trump. Así ya queda bien claro por qué el Diego es lo más grande que hay".

La protesta se hizo mayor por el hecho de que Messi y sus compañeros de equipo no visitaran el palacio presidencial argentino tras la victoria de Argentina en el Mundial de 2022, cuando era presidente Alberto Fernández, político de centro-izquierda. Fernández dijo esta semana en un canal de YouTube sobre fútbol que el gobierno no les pidió que fueran.

Incluso algunos expertos que estaban dispuestos a conceder a Messi el beneficio de la duda sobre su reunión con Trump dijeron que había algo fuera de lugar en mezclar el fútbol y una conferencia presidencial sobre la aniquilación militar.

Lucía Cholakian Herrera colaboró con reportería.

Emma Bubola es reportera del Times que cubre Argentina desde Buenos Aires.

Lucía Cholakian Herrera colaboró con reportería.