El nuevo líder supremo de Irán da su primer mensaje desde que llegó al poder

Mojtaba Jameneí adoptó un tono desafiante y dejó claro que Irán no retrocederá en una guerra que ya se ha extendido por todo Medio Oriente.

Mojtaba Jameneí, el recién nombrado líder supremo de Irán, emitió el jueves una declaración desafiante en la que ordenaba al ejército continuar el bloqueo de una ruta vital de transporte de petróleo y pedía a los vecinos de Irán cerrar las bases militares estadounidenses utilizadas para atacar al país.

La declaración, la primera del ayatolá Jameneí desde que fue elegido para suceder a su padre, Alí Jameneí, quien murió durante los bombardeos estadounidenses-israelíes del 28 de febrero, fue un primer indicio de cómo abordaría la guerra el nuevo líder supremo, así como de cómo gobernaría el país. La crisis se ha extendido mucho más allá de las fronteras de Irán y amenaza la estabilidad regional y la economía mundial.

"Sin duda, la palanca del cierre del estrecho de Ormuz debe seguir utilizándose", dijo. Irán ha advertido de que los barcos que atraviesan el estrecho, una ruta vital para el transporte de petróleo en su costa meridional, corren peligro de ser atacados, lo que efectivamente ha paralizado el tránsito por la vía fluvial y ha disparado el precio del petróleo en los últimos días.

El ayatolá Jameneí también prometió vengar la muerte de los iraníes muertos por los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.

"No nos abstendremos de vengar la sangre de sus mártires", dijo el ayatolá Jameneí en un fragmento dirigido a la nación iraní, según el texto de la declaración publicado por los medios estatales iraníes.

Se refirió específicamente al ataque contra una escuela primaria de niñas en Minab, en el sur de Irán, que una investigación militar estadounidense en curso ha determinado que fue responsabilidad de Estados Unidos. Las autoridades iraníes han dicho que el número de muertos fue de al menos 175 personas, la mayoría de ellas niños.

Además, dijo, Irán ha estudiado la posibilidad de "abrir otros frentes en zonas donde el enemigo tiene poca experiencia y sería altamente vulnerable", aunque no estaba claro a qué se refería exactamente.

El ayatolá Jameneí también pareció lanzar una advertencia a los vecinos de Irán en Medio Oriente para que reduzcan su cooperación militar con Estados Unidos de manera drástica. En respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes, el ejército iraní ha lanzado ataques con misiles y drones en toda la región del golfo Pérsico, dirigidos contra bases militares e intereses estadounidenses, aunque también ha golpeado infraestructuras civiles.

"Les recomiendo que cierren esas bases lo antes posible, porque a estas alturas ya deben haberse dado cuenta de que la afirmación de Estados Unidos de establecer la seguridad y la paz no ha sido más que una mentira", dijo, en referencia a los vecinos de Irán.

Hamidreza Azizi, investigador invitado en el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad y experto en cuestiones de seguridad iraníes, dijo que el tono de la declaración del ayatolá Jameneí fue incluso más desafiante que las declaraciones de su padre, sobre todo por lo explícito que fue respecto a la estrategia militar.

"Va directo al punto", dijo Azizi. "Creo que dice mucho sobre la dirección que tomará el país".

Azizi planteó la posibilidad de que la declaración hubiera sido escrita para el ayatolá Jameneí por otras figuras poderosas de Irán y pronunciada en su nombre, pero "lo que importa es que esto refleja el tono del sistema", dijo.

"Quienquiera que esté tomando las decisiones no va a mostrar ninguna señal de transigencia o apaciguamiento".

Aunque esta fue la primera vez que el ayatolá Jameneí emitió una declaración escrita desde que sucedió a su padre, aún no ha aparecido en video ni en público. Tres funcionarios iraníes declararon anteriormente a The New York Times que existe la preocupación de que hacerlo revelaría su ubicación y lo pondría en peligro. Los funcionarios también dijeron que resultó herido el primer día del ataque estadounidense-israelí, lo que podría explicar la decisión de limitarse a emitir una declaración.

Su declaración también se desvió brevemente hacia lo personal. Señaló la pérdida de su esposa, su hermana y otros familiares, además de su padre, durante el inicio de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel. Azizi dijo que esto indicaba que el nuevo líder consideraba su causa no solo como nacional o ideológica, sino también como algo personal.