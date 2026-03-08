Los parisinos se rinden a las ensaladas

Los oficinistas de la capital francesa, famosos por hacer pausas para almorzar bastante largas, han desarrollado un apetito por la ensalada para llevar.

Una noche de 2019, David Djian se reunió con unos amigos para ver a su equipo de fútbol favorito, el París Saint-Germain, jugar un partido de la Liga de Campeones. Cuando se acercaba la hora del partido, el grupo decidió pedir algo de comer, pero Djian, quien se había mudado recientemente a París desde Estados Unidos, no estaba de humor para la típica comida frita.

"¿Les parece bien que pidamos ensaladas y solos disfrutemos del partido?", recuerda haber preguntado Djian. "Y todos me miraron y dijeron: ¿De qué estás hablando? Esta noche juega el PSG y tú hablas de ensalada".

Fue entonces cuando Djian se dio cuenta de que, aunque había vuelto a Francia, su apetito norteamericano por la comida sana y rápida no había disminuido. Y aunque en París había varias cadenas de comida sana, como Cojean y Jour, no conseguía que le trajeran a casa una ensalada grande al estilo Sweetgreen.

Decidió tomar cartas en el asunto y empezó a pasarse las noches investigando recetas de ensaladas. Cuando llegó el covid y todo el mundo dejó de ir a restaurantes para pedir a domicilio, empezó una pequeña empresa de ensaladas caseras en la cocina de su madre. Por aquel entonces también conoció a Laura, la mujer con la que acabaría casándose. Con la formación tecnológica de él y la experiencia hostelera y pasión por la cocina de ella, los dos formaban una pareja perfecta en el amor y en los negocios. Juntos fundaron Elle & Dee's, un restaurante de ensaladas de comida rápida y casual, en 2022.

Desde entonces, el local se ha convertido rápidamente en el principal destino parisino para las ensaladas gigantescas de 15 euros, y en la prueba viviente de que incluso los parisinos más chic tienen hambre de la slop life, el término famoso en internet para un mundo dominado por la homogeneidad regulada. Elle & Dee's, que ahora tiene tres locales y un cuarto en camino, tiene tantos seguidores que los clientes a menudo publican videos en TikTok en los que prueban las distintas ensaladas. A una influente británica que vive en Londres le gusta tanto Elle & Dee's que publicó un video en el que aparecía tomando un tren Eurostar de dos horas hasta París solo para conseguir la ensalada Veggie Madness de la cadena. "Creo que se lo merece", dijo Charlotte Girier, una parisina de 38 años que trabaja en el sector financiero y que recientemente publicó un video de la ensalada Buffalo Bill de Elle & Dee. "Las raciones son súper, súper grandes, y se nota que los productos son súper frescos".

El auge de los restaurantes de comida rápida y saludable en París es, en parte, el resultado de un cambio cultural en Francia que ha restado prioridad a la comida larga y pausada. Aunque muchos estadounidenses imaginan a los franceses disfrutando de comidas de dos horas en restaurantes empapados de vino a mediodía, las pausas para comer en Francia se han acortado en la última década. Ahora, muchos oficinistas parisinos optan por algo rápido y ligero que puedan disfrutar sobre la marcha.

"Antes era un gran acontecimiento: te sentabas y era como la gran pausa del día", dijo Djian. "Ahora, la gente pasa menos tiempo, como 45 minutos, y solo quiere tener el máximo valor, en cuanto a rapidez, precio".

"Mis compañeros de trabajo franceses lo llaman el 'almuerzo de los influentes'", dijo François Pouliot, un creador de contenidos francocanadiense de 28 años que divide su tiempo entre Los Ángeles y París. "Siempre pido una ensalada deMister Garden o de Elle & Dee's, y mis compañeros de trabajo siempre me dicen: 'Wow, eres muy eficiente'. Y casi siento que me juzgan ligeramente con la palabra 'eficiente'. Así que siento que he visto un cambio en la cultura del almuerzo aquí, pero no tan drástico como cabría suponer".

Aunque en París abundan los lugares de comida rápida que satisfacen las necesidades de los trabajadores con pausas más cortas para comer, hasta hace poco había pocos que ofrecieran opciones saludables. Pero el auge de los restaurantes sanos de comida rápida también coincide con el reciente auge de la cultura del bienestar en Francia, evidente en la proliferación de estudios de Pilates, bares de matcha e incluso un santuario del bienestar de casi 2000 metros cuadrados en el corazón de la emblemática Place Vendôme.

"Creo que existe un retraso cultural en Francia, donde todo lo que es grande en Estados Unidos o Canadá suele serlo aquí cinco años después", dijo Pouliot.

Aunque muchos de los clientes de Elle & Dee son oficinistas que buscan una opción de comida rápida y sana, otros son turistas o migrantes en busca del sabor de casa. Hace poco, cuando Pouliot regresó a París desde Los Ángeles, dijo que su cuerpo estaba hambriento de verduras. "Encontrar Elle & Dee's fue como reencontrar mi ecosistema", dijo.

Gabrielle Pedriani, una escritora y presentadora de pódcast estadounidense de 35 años que vive en París, dijo que una gran ensalada podría ser una buena alternativa a la tradicional comida francesa, repleta de mantequilla y carbohidratos.

"Por mucho que la gente hable de la belleza de que los franceses lleven la conciencia plena a la comida, creo que la catarsis de un plato interminable de diferentes texturas y sabores en el que puedes entrar en una especie de estado de flujo mientras comes es innegable", dijo Pedriani. "El tamaño exorbitante de las raciones y las sencillas recetas de ensaladas de estilo americano destacan en una ciudad que piensa que el queso y el pato hacen una ensalada".

"No me malinterpretes --aclaró Pedriani--, adoro la comida francesa. Pero a veces necesitas algo un poco menos pesado".