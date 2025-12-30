Se cancelan los conciertos de Nochevieja en el Kennedy Center

El baterista de jazz Billy Hart dijo que la decisión estaba "evidentemente" relacionada con la inclusión del nombre del presidente Trump en el centro de artes.

Un veterano conjunto de jazz y una compañía de danza neoyorquina han cancelado sus actuaciones en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, intensificando las consecuencias en uno de los centros artísticos más importantes del país tras añadir al presidente Donald Trump al nombre del lugar.

El centro había promocionado previamente dos actuaciones de Nochevieja de The Cookers como un "septeto de estrellas de jazz que encenderá el escenario del Terrace Theater con fuego y alma". Pero esas actuaciones, al igual que el concierto anual de jazz de Nochebuena presentado por Chuck Redd, se han cancelado.

En una declaración el lunes, The Cookers no señalaron una razón específica para su decisión: "El jazz nació de la lucha y de una insistencia implacable en la libertad: libertad de pensamiento, de expresión y de la plena voz humana".

Pero el baterista del grupo, Billy Hart, declaró a The New York Times que el cambio de nombre del centro cultural había influido "evidentemente". Reconoció que el grupo estaba preocupado por posibles represalias.

Doug Varone and Dancers, una compañía de danza neoyorquina, también dijo el lunes que cancelaba dos presentaciones en abril destinadas a celebrar su 40 aniversario. Varone, director de la compañía, dijo que perdería 40.000 dólares al retirarse.

"Es económicamente devastador, pero moralmente estimulante", dijo en un correo electrónico.

Richard Grenell, presidente del Centro Kennedy, dijo en una declaración el lunes por la noche que los artistas que cancelaban los espectáculos eran "activistas políticos de extrema izquierda" y que habían sido contratados por la dirección anterior. "Boicotear las artes para demostrar que las apoyas es una forma de síndrome de enajenación mental", dijo.

Después de que Redd cancelara el concierto de Nochebuena, Grenell lo calificó de "intolerancia clásica" y amenazó con una demanda de 1 millón de dólares.

En febrero se produjo una serie anterior de retiradas y dimisiones, entre ellas las de la ganadora del Pulitzer Rhiannon Giddens, la soprano Renée Fleming y el cantautor Ben Folds, luego de que el presidente Trump echara a miembros de la junta directiva y los sustituyera por partidarios suyos.

Entre los artistas que han protestado en las últimas semanas figura Kristy Lee, cantante folk de Alabama, quien anunció que se retiraba de un concierto gratuito el 14 de enero. "No les mentiré, cancelar conciertos duele", dijo en una publicación en las redes sociales. "Así es como mantengo las luces encendidas. Pero perder mi integridad me costaría más que cualquier sueldo".

En el comunicado publicado por The Cookers el lunes, la banda aludía a los desacuerdos en Washington.

"Nuestra esperanza es que este momento deje espacio para la reflexión, no para el resentimiento", decía el comunicado. "A todo aquel que esté decepcionado o molesto, comprendemos y compartimos su tristeza. Seguimos comprometidos a tocar música que trascienda las divisiones en lugar de profundizarlas".

Doug Varone and Dancers tenían previsto actuar en el Teatro Eisenhower del Centro Kennedy los días 24 y 25 de abril. Varone dijo que el grupo había acordado aparecer para homenajear a dos de las principales administradoras de danza del centro --Jane Raleigh y Alicia Adams--, quienes ya se han ido del centro.

"Ya no podemos permitirnos ni pedir a nuestro público que entre a esta institución que en su día fue grande", dijo.

Kitty Bennett y Sheelagh McNeill colaboraron con investigación.

Adam Nagourney es un reportero del Times que cubre noticias culturales, gubernamentales y políticas en Nueva York y California.

Neil Vigdor cubre noticias de último momento para el Times, con énfasis en la política.

Kitty Bennett y Sheelagh McNeill colaboraron con investigación.