Trump llamó 'cerdita' a una reportera por 'franqueza', según la Casa Blanca

Al hablar del insulto lanzado por Trump a una periodista de Bloomberg News, la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que se debería apreciar la apertura del presidente.

La semana pasada, el presidente Donald Trump contestó bruscamente a una periodista cuando esta le preguntó por Jeffrey Epstein. "¡Silencio!", dijo el presidente a Catherine Lucey, reportera de Bloomberg News. "Silencio, cerdita".

El de Trump de un epíteto de patio de colegio causó indignación. "Repugnante y completamente inaceptable", reprendió Jake Tapper, de la CNN. Un grupo de vigilancia de la prensa dijo que "no debe tolerarse que se insulte de forma humillante a las reporteras".

El jueves, la secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt, dio un giro diferente al comentario.

"Creo que todos en esta sala deberían apreciar la franqueza y la apertura que reciben del presidente Trump casi a diario", dijo Leavitt a los periodistas durante una reunión informativa en el ala oeste.

Leavitt, a quien un periodista pidió que explicara qué había querido decir Trump cuando utilizó el término "cerdita", expuso la siguiente lógica:

"El presidente es muy franco y honesto con todos los presentes en esta sala. Ustedes mismos lo han visto. Ustedes mismos lo han experimentado. Y creo que es una de las muchas razones por las que el pueblo estadounidense ha reelegido a este presidente, por su franqueza. Y él denuncia las noticias falsas cuando las ve. Se frustra con los periodistas cuando mienten sobre él, cuando difunden noticias falsas sobre él y su gobierno".

Y añadió: "Que el presidente sea franco y abierto y honesto con ustedes a la cara, en lugar de esconderse a sus espaldas, es, francamente, mucho más respetuoso que lo que se vio en el último gobierno".

(Leavitt pretendía establecer un contraste entre Trump, que responde a las preguntas de los periodistas casi a diario, y el expresidente Joe Biden, quien se reunía con la prensa con poca frecuencia).

Bloomberg News dijo en un comunicado a principios de esta semana que sus reporteros de la Casa Blanca "prestan un servicio público vital" y que la organización seguía "centrada en informar sobre cuestiones de interés público con imparcialidad y precisión".

Trump ha mostrado chispazos de frustración con los periodistas en los últimos días. El martes, reprendió a una corresponsal de ABC News, Mary Bruce, en el Despacho Oval después de que esta preguntara al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, sobre el asesinato de un columnista del Washington Post a manos de agentes saudíes en 2018.

El presidente calificó la pregunta de "horrible" y más tarde dijo a Bruce: "Eres una persona terrible y una periodista terrible".

Michael M. Grynbaum escribe sobre la intersección de los medios, la política y la cultura. Ha sido el corresponsal de medios de comunicación del Times desde 2016.