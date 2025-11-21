Roblox implementa el escaneo facial para la verificación de edad

La popular plataforma de juegos dijo que la herramienta estaba diseñada para impedir que los niños chateen con usuarios mayores que no conocen.

La plataforma de juegos en línea Roblox ha puesto en marcha esta semana un nuevo sistema para calcular la edad de los usuarios al analizar imágenes de sus rostros. La empresa afirma que esta función pretende evitar que niños y adolescentes chateen con usuarios mayores que no conocen.

La medida surge a medida que los gobiernos de todo el mundo promulgan nuevas normas sobre las redes sociales destinadas a proteger a los menores.

Uno de los primeros países en los que Roblox está introduciendo la verificación facial es Australia, que el mes que viene prohibirá a los menores de 16 años tener cuentas en las redes sociales, una de las prohibiciones nacionales más amplias del mundo. Aunque Roblox está exento por ahora, debido a que está clasificado principalmente como plataforma de juegos, las autoridades australianas han dicho que seguirán examinando las protecciones de la empresa para los usuarios menores de edad.

Esto es lo que hay que saber:

¿Qué es Roblox y por qué hace esto?

En Roblox, los jugadores entran en un mundo virtual donde pueden jugar y chatear por medio de personajes digitales.

Aproximadamente 50 millones de usuarios diarios activos de Roblox tienen 13 años o menos, lo que representa más de un tercio de los usuarios globales de la plataforma. Esto convierte a Roblox en uno de los principales lugares de reunión para niños en internet.

Las principales redes sociales, como Facebook e Instagram, exigen que los usuarios tengan al menos 13 años para abrir una cuenta, aunque estas restricciones pueden ser difíciles de aplicar. A diferencia de esas plataformas, Roblox no ha impuesto hasta ahora restricciones de edad a los usuarios.

Aun así, se ha colado material explícito. Los juegos de Roblox han recreado tiroteos masivos y mostrado a los avatares de los usuarios participando en actividades sexuales gráficas. También se han reportado casos de menores que han sido captados, explotados sexualmente o, en un caso ocurrido este año, secuestrados por alguien que conocieron en Roblox.

¿Cómo calcula Roblox la edad?

Roblox dice que su objetivo es garantizar que los usuarios puedan chatear solo con otras personas de edades similares, o con personas que conozcan en la vida real como "conexiones de confianza".

La estimación de la edad en Roblox será voluntaria durante las próximas semanas. Resultará obligatoria a principios de diciembre en Australia, Países Bajos y Nueva Zelanda, dijo la empresa. A principios de enero, será obligatoria en todos los lugares donde esté disponible la función de chat de la aplicación.

"Esta iniciativa está diseñada para proporcionar experiencias aún más apropiadas para la edad de todos los usuarios, lo que creemos que mejorará las interacciones de los usuarios de todas las edades en Roblox", dijo en un comunicado de prensa el martes.

Se pide a los usuarios que giren ligeramente la cabeza a ambos lados, lo que genera imágenes que se utilizan para estimar su edad. Las imágenes son captadas y analizadas por otra empresa, Persona, dijo Roblox.

Los niños y los usuarios más jóvenes se clasificarán por edades: menos de 9 años, de 9 a 12 años, de 13 a 15 años, de 16 a 18 años y de 18 a 20 años.

Un usuario cuya edad estimada sea de 12 años, por ejemplo, podrá chatear con usuarios de su grupo de edad, así como con los inmediatamente superiores e inferiores, pero no con un usuario cuya edad estimada sea de 16 años o más. Una persona estimada en 18 años no podrá chatear con nadie menor de 16, dijo la empresa.

¿Existen riesgos para la privacidad?

Roblox dice que las imágenes de los rostros de los usuarios se borran inmediatamente después de ser procesadas, lo que reduce la amenaza a la privacidad.

David Baszucki, director ejecutivo de Roblox, dijo en una entrevista con el pódcast Hard Fork de The New York Times que el análisis facial era una herramienta más, entre otras muchas, para verificar la edad. "Hacemos un montón de monitoreo", dijo. "Pero añadir una señal más a eso realmente puede ayudarnos a tomar decisiones geniales".

Pero incluso cuando las empresas tecnológicas afirman que la información de los usuarios está segura, se han producido hackeos y violaciones de datos. Este año, Tea Dating Advice, una aplicación que permite a las mujeres preocupadas por su seguridad compartir información sobre los hombres con los que podrían salir, dijo que hackers habían accedido a 72.000 imágenes, incluidas selfis y fotos de identificación de sus usuarios.

Lewis Keller, portavoz de la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños, un grupo de defensa británico, calificó la nueva herramienta de verificación de edad de Roblox como un paso positivo hacia la protección de los niños en internet.

Aunque Roblox supervisa los mensajes privados en la plataforma, el principal riesgo para los niños ha sido el de los usuarios que les convencen para que trasladen sus conversaciones a plataformas encriptadas donde los mensajes no se pueden supervisar fácilmente, dijo.

Añadió que, a medida que más plataformas utilizan las cámaras de los dispositivos para estimar la edad de los usuarios, es importante que las imágenes se utilicen solo con ese fin y no se vinculen a las cuentas tras el proceso de verificación.

¿A qué retos legales se ha enfrentado Roblox?

Roblox se ha enfrentado a demandas en las que se acusa a la empresa de permitir la explotación sexual, a veces forzando o manipulando a los usuarios para que compartan material sexualmente explícito o realicen actos sexuales. Este año se han presentado decenas de demandas de este tipo ante tribunales federales, según un reciente estudio de los registros públicos realizado por The New York Times.

En un caso, una madre de San Diego demandó a Roblox en septiembre, acusándolo de homicidio culposo después de que su hijo adolescente se suicidara en 2024. La madre, Becca Dallas, dijo que su hijo Ethan le había contado que alguien que conoció en la plataforma cuando tenía 7 años lo había forzado a enviar fotos sexualmente explícitas. Ethan identificó al compañero de Roblox como un niño, pero Dallas supo más tarde por los agentes de la ley que probablemente se trataba de un hombre de 37 años.

Si tienes pensamientos suicidas, llama o envía un mensaje de texto al 988 para ponerte en contacto con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio o visita SpeakingOfSuicide.com/resources para consultar una lista de recursos adicionales. Si eres una persona que vive una pérdida, la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio ofrece apoyo para el duelo.

Eli Tan colaboró con reportería desde San Francisco, y Victoria Kim desde Sídney.

Jenny Gross es una reportera del Times que cubre noticias de última hora y otros temas.

