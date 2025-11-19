¿Venezuela cuenta con algún aliado que le ayude si Estados Unidos ataca?

Un avión de combate ruso y lanzacohetes en exhibición en San Carlos del Meta, Venezuela. Crédito: Marco Bello/Reuters

Guardaespaldas cubanos, radares chinos, lanchas patrulleras iraníes y misiles rusos.

El régimen venezolano ha gastado miles de millones de dólares a lo largo de los años en armas y servicios de seguridad de adversarios de Estados Unidos, mientras profundizaba su enfrentamiento con este país.

Ahora, las amenazas del presidente Trump de intensificar el conflicto ponen a prueba estas alianzas.

Estados Unidos ha concentrado cerca de 15.000 soldados y algunos de sus buques de guerra más modernos en el Caribe, ha declarado ilegítimo al dictador Nicolás Maduro de Venezuela y lo ha señalado como líder de una organización terrorista dedicada al narcotráfico. El lunes, el Sr. Trump estableció la conexión más explícita hasta la fecha entre el despliegue militar y el mandato del Sr. Maduro, declarando a la prensa que no simpatizaba con el régimen venezolano.

“Simplemente tenemos que ocuparnos de Venezuela”, añadió. En las últimas semanas, el Sr. Trump ha oscilado entre sugerir ataques inminentes contra Venezuela y buscar el diálogo con el Sr. Maduro.

Pocos en Washington o en Caracas, la capital de Venezuela, esperan que el ejército venezolano resista un ataque coordinado del poderío militar estadounidense, si eso es lo que el Sr. Trump decide.

El presidente Trump ha hecho declaraciones contradictorias sobre sus intenciones hacia el dictador Nicolás Maduro de Venezuela. Crédito: Adriana Loureiro Fernández para The New York Times

Ninguno de los aliados del Sr. Maduro tiene la capacidad ni la voluntad política para incrementar su apoyo de manera que incline fundamentalmente la balanza de un conflicto de este tipo a favor de Venezuela, según analistas y personas cercanas al régimen venezolano.

Estas alianzas siempre se han guiado más por el beneficio económico que por una fuerte afinidad ideológica, si bien han desempeñado un papel importante en el sostenimiento del Sr. Maduro y de su mentor y predecesor, Hugo Chávez, durante períodos de crisis.

Decenas de miles de millones de dólares en préstamos chinos mantuvieron a flote los gobiernos del Sr. Chávez y, posteriormente, del Sr. Maduro, después de que los prestamistas occidentales dejaran de trabajar con Venezuela. Los comerciantes de petróleo rusos han desempeñado un papel vital para mantener el flujo de la principal exportación de Venezuela desde que el Sr. Trump impuso amplias sanciones económicas al país durante su primer mandato.

Ingenieros iraníes ayudaron a evitar el colapso total de la industria petrolera venezolana durante la prolongada crisis económica del país. Y decenas de miles de médicos y trabajadores cubanos prestaron servicios sociales durante los períodos de huelgas prolongadas y protestas masivas que caracterizaron los primeros años del gobierno del Sr. Chávez.

Pero el valor estratégico de Venezuela para sus aliados ha disminuido, junto con una fuerte caída de su producto interno bruto desde 2014. Las arcas vacías del Sr. Maduro lo han convertido en un prestatario de riesgo y en un mal comprador de bienes y servicios.

Una estatua de una mano sosteniendo una plataforma de perforación cerca de la sede de la petrolera estatal venezolana en Caracas. Crédito: Adriana Loureiro Fernández para The New York Times

La reciente inestabilidad geopolítica ha ejercido una presión adicional sobre estos lazos.

Los regímenes de La Habana, Moscú y Teherán se han visto debilitados o distraídos por crisis económicas o guerras internas, lo que ha reducido los recursos que pueden destinar a la proyección de poder en el extranjero, según analistas.

Muchos de los aliados del Sr. Maduro están llevando a cabo su propia diplomacia de alto riesgo con el Sr. Trump y es poco probable que pongan en peligro sus objetivos internos para apoyar a un aliado que enfrenta grandes dificultades, señalaron los analistas.

Esto ha sido particularmente evidente en la relación del Sr. Maduro con el presidente ruso Vladimir V. Putin. El Kremlin respondió a la creciente presión sobre Venezuela ratificando un vago “tratado de asociación y cooperación estratégica” el mes pasado, pero se ha abstenido de comprometer públicamente nuevos recursos a su principal socio sudamericano.

Analistas rusos afirmaron que la decisión de Moscú de mantenerse prácticamente al margen mientras sus aliados en Irán y Siria eran atacados este año ponía de manifiesto los límites de su alcance geopolítico.

Un antiguo avión de carga ruso, con un historial de viajes a países con presencia militar rusa, hizo escala en Caracas el 30 de octubre, según datos de seguimiento de vuelos. Sin embargo, no está claro si transportaba equipo o personal militar adicional, si participó en trabajos de mantenimiento programados de armamento de fabricación rusa o si formó parte de una maniobra para aparentar apoyo con un coste mínimo.

Otro avión militar ruso realizó un viaje similar a Caracas en 2019, la última vez que Maduro se enfrentó a una amenaza inminente de perder el poder, lo que suscita interrogantes similares sobre su carga. El Kremlin no se ha pronunciado sobre ninguno de los dos viajes.

«Quizás puedan venir a reparar algo, traer repuestos», dijo Ruslan Pukhov, experto en el comercio de armas ruso con sede en Moscú, refiriéndose al apoyo actual de Rusia a Venezuela. «Pero creo que el mensaje principal es que Venezuela está sola».

Un mural con un buque de guerra venezolano y aviones de combate Sukhoi, pintado este mes en Caracas. Crédito: Ariana Cubillos/Associated Press

Aun así, las alianzas del Sr. Maduro han reforzado su capacidad para mantenerse en el poder, dándole acceso a mercados extranjeros y a tecnología militar que podría infligir bajas, si no la derrota, a las tropas estadounidenses.

Si bien China se ha abstenido de otorgar nuevos préstamos a Venezuela, ha mantenido su mercado abierto al petróleo venezolano. Actualmente, China compra la mayor parte de ese petróleo, convirtiéndose así en el principal contribuyente a las arcas del Sr. Maduro.

Cuba, que atraviesa un colapso económico, sigue aportando la que posiblemente sea su experiencia más valiosa: el contraespionaje.

Desde el inicio del despliegue militar estadounidense en el Caribe, el Sr. Maduro ha aumentado el número de guardaespaldas cubanos en su equipo de seguridad y ha ampliado el trabajo de los oficiales de contraespionaje cubanos en las fuerzas armadas venezolanas para reducir el riesgo de un golpe de Estado, según una persona cercana a las fuerzas armadas venezolanas que solicitó el anonimato para hablar de temas delicados.

Esta persona afirmó que el Sr. Maduro y su círculo íntimo consideran a los agentes cubanos como experimentados e incorruptibles.

La oposición venezolana ha instado repetidamente a los oficiales venezolanos a abandonar al Sr. Maduro para garantizar su propia supervivencia. Algunos ex funcionarios estadounidenses han afirmado que el despliegue militar constituye una guerra psicológica destinada a crear divisiones dentro de las fuerzas de seguridad venezolanas.

Miembros de la milicia bolivariana, una fuerza de reserva, en septiembre, durante una marcha en apoyo al Sr. Maduro. Crédito: Adriana Loureiro Fernández para The New York Times

Funcionarios venezolanos, tanto actuales como anteriores, consideran que la larga experiencia del Sr. Maduro reprimiendo la disidencia hace improbable tal división.

Una de las opciones militares que el gobierno de Trump baraja en Venezuela consiste en enviar fuerzas especiales para intentar capturar o matar al Sr. Maduro, según varios funcionarios estadounidenses. Otro plan, más ambicioso, contempla la captura de campos petroleros o infraestructura crítica venezolana, indicaron los funcionarios.

Analistas militares y ex funcionarios de seguridad venezolanos afirmaron que las armas rusas del Sr. Maduro aumentan la probabilidad de que dichas operaciones sufran bajas.

Según expertos militares, los grandes sistemas de armas rusos que forman parte de las fuerzas armadas venezolanas, como los sistemas de defensa aérea S-300 y los cazas Sukhoi, probablemente serían destruidos por ataques de precisión antes de cualquier ataque estadounidense.

Sin embargo, la potencia de fuego estadounidense podría tener dificultades para neutralizar los misiles tierra-aire portátiles Igla, considerados entre los más potentes de su clase.

El Sr. Maduro afirma que su régimen posee 5.000 misiles Igla y que estos han sido distribuidos a unidades militares y milicias aliadas en todo el país.

No obstante, debido a las condiciones de almacenamiento húmedas y al desgaste general, el número de misiles operativos podría ser de apenas unos cientos, según el Sr. Pukhov, experto militar ruso. Aun así, esta cantidad representa una amenaza significativa para cualquier aeronave o helicóptero que vuele a baja altura y que probablemente participe en una operación de fuerzas especiales.

“Será difícil para los estadounidenses simplemente irrumpir allí sin derramar sangre”, afirmó el Sr. Pukhov.

