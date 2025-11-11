Bienvenidos a nuestra nueva era: ¿cómo la llamaremos?

Foto ilustrativa de IA

En los últimos años, me he visto obligado a plantearme una pregunta que jamás me había hecho: ¿Cómo deberíamos llamar a la era que vivimos hoy?

Nací en plena Guerra Fría, y la mayor parte de mi carrera como columnista transcurrió en la era post-Guerra Fría. Esta última —las décadas posteriores a 1989, caracterizadas por el dominio unipolar estadounidense— terminó en la década de 2020 con la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán, seguida por la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, que hizo estallar la arquitectura de seguridad europea de la Guerra Fría y la era posterior, y posteriormente por el surgimiento de China como un verdadero rival económico y militar de Estados Unidos.

Mi primera idea fue llamar a esta nueva época la era post-post Guerra Fría, pero no tenía sentido. No, hemos llegado a un momento que va mucho más allá de las secuelas de una rivalidad entre superpotencias, en gran medida bipolar, nacida a mediados y finales de la década de 1940. Es el nacimiento de algo novedoso y sumamente complejo al que todos debemos adaptarnos rápidamente; pero ¿cómo llamarlo?

Muchos climatólogos denominan nuestra época actual el «Antropoceno», la primera era climática provocada por el ser humano. Muchos tecnólogos la llaman la «Era de la Información» o, ahora, la «Era de la Inteligencia Artificial». Algunos estrategas prefieren llamarla «el retorno de la geopolítica» o, como lo expresó el historiador Robert Kagan, «la selva vuelve a crecer».

Pero ninguna de estas etiquetas abarca la fusión completa que se está produciendo entre la aceleración del cambio climático y las rápidas transformaciones en tecnología, biología, cognición, conectividad, ciencia de los materiales, geopolítica y geoeconomía. Han desencadenado una explosión de todo tipo de elementos que se combinan entre sí, hasta tal punto que hoy en día, por todas partes, los sistemas binarios parecen estar dando paso a sistemas polimórficos. La inteligencia artificial se precipita hacia la «inteligencia artificial general polimágica», el cambio climático se convierte en una «policrisis», la geopolítica evoluciona hacia alineamientos «policéntricos» y «poliamorosos», el comercio, antes binario, se dispersa en redes de suministro «polieconómicas», y nuestras sociedades se diversifican en mosaicos cada vez más «polimórficos».

Como columnista de asuntos exteriores, ahora debo seguir de cerca el impacto y las interacciones no solo de las superpotencias, sino también de las máquinas superinteligentes, los individuos con un poder extraordinario que aprovechan la tecnología para extender su influencia y las corporaciones superglobales, así como de las supertormentas y los estados fallidos, como Libia y Sudán.

Un día, reflexionaba sobre todo esto con Craig Mundie, exdirector de investigación y estrategia de Microsoft. Le comenté que, en casi todos los ámbitos sobre los que escribía últimamente, los antiguos sistemas binarios de izquierda y derecha estaban dando paso a múltiples sistemas interconectados y, en el proceso, desmoronando la coherencia de los paradigmas de la Guerra Fría y la posguerra fría.

En un momento dado, Mundie me dijo: «Ya sé cómo deberías llamar a esta nueva era: el Policeno».

Era un neologismo, una palabra que se le ocurrió en ese mismo instante y que no figuraba en el diccionario. Si bien es un término algo rebuscado, deriva del griego «poli», que significa «muchos». Pero enseguida me pareció el nombre perfecto para esta nueva era, donde —gracias a los teléfonos inteligentes, las computadoras y la conectividad omnipresente— cada persona y cada máquina tiene cada vez más voz y capacidad para influir en los demás y en el planeta a una velocidad y escala inimaginables.

Así que, bienvenidos al Polycene. Ha sido un viaje interesante hasta llegar aquí.

Mejor que cualquier humano

Mi trayectoria a través de las distintas etapas que me llevaron a Policeno comenzó en el verano de 2024, dos años después del lanzamiento de ChatGPT, cuando me reuní con Mundie para una serie de tutoriales sobre inteligencia artificial. A lo largo de los años, he tenido la gran fortuna de desarrollar una red de expertos en diversas materias, a quienes considero mis tutores. Se han convertido en valiosos maestros y amigos, y Mundie, originalmente diseñador de supercomputadoras, ha sido mi referente en informática desde 2004.

Una de las primeras cosas que me explicó fue que el santo grial de la revolución de la IA era crear una máquina capaz de una “inteligencia artificial general polimátrica”. Esta sería una máquina capaz de dominar la física, la química, la biología, la informática, la filosofía, a Mozart, a Shakespeare y al béisbol mejor que cualquier humano, y luego razonar en todas esas disciplinas a un nivel multidimensional superior al que un humano jamás podría alcanzar, para generar ideas revolucionarias que ningún humano podría lograr.

Si bien algunos escépticos creen que nunca podremos construir una máquina con una IAG verdaderamente polimátrica, muchos otros, incluido Mundie, creen que es cuestión de cuándo, no de si sucederá.

Estamos atravesando un cambio de fase notable en la cognición: estamos pasando de la computación programable —donde una computadora solo podía reflejar la intuición y la inteligencia del humano que la programó— a la IAG polimátrica. En este caso, básicamente se describe el resultado deseado y la IA... Combina perspicacia, creatividad y amplio conocimiento para resolver el resto. Estamos ampliando los límites de la cognición, argumenta Mundie, pasando de lo que los humanos pueden imaginar y programar a lo que las computadoras pueden descubrir, imaginar y diseñar por sí mismas. Es la madre de todos los cambios de fase en la computación, y un punto de inflexión a nivel de especie.

La evolución del microchip

Todo esto fue posible gracias a la evolución de los microchips, desde el procesamiento binario al polisensorial. En la era binaria, los chips procesaban datos en serie, alternando entre 0 y 1 para ejecutar una instrucción tras otra. En la era polisensorial, los chips pueden computar en paralelo, procesando miles de tareas más pequeñas simultáneamente, cada una consciente de las demás e interactuando con ellas.

El gran avance en el procesamiento paralelo a principios de la década de 2000 es lo que hizo posible la IA actual. Permitió a las computadoras ingerir enormes cantidades de datos en sus “cerebros” —sus redes neuronales— y entrenarse a sí mismas utilizando miles de millones de configuraciones diminutas, llamadas parámetros. Como IA... El sistema aprende, ajusta continuamente estos parámetros —como si girara pequeños diales— para poder reconocer patrones, sopesar alternativas y volverse más inteligente de forma iterativa con el tiempo.

Llevo años siguiendo de cerca esta transformación en la informática desde una de mis perspectivas favoritas. Cuando quiero comprender cómo está cambiando el poder en el mundo, rara vez recurro primero al Pentágono o al Departamento de Estado. En cambio, visito Applied Materials en Silicon Valley. Applied fabrica la maquinaria y los materiales de precisión que permiten a empresas como Nvidia, TSMC, Intel y Samsung producir las últimas generaciones de microchips. Por lo tanto, con mucha frecuencia, Applied puede ver antes que nadie qué empresas y países están a la vanguardia tecnológica y cuáles se están quedando atrás.

Mis tutores más recientes allí han sido el director ejecutivo, Gary Dickerson, y el jefe de gabinete, Tristan Holtam, quienes durante años me han mostrado cómo nuestra capacidad para generar IA polimórfica se ha visto potenciada por la creación de chips más polimórficos.

«Hemos pasado de diseños monolíticos a diseños desagregados: dividimos el chip en “chiplets”, cada uno con su propia función especializada, para luego recombinarlos en un sistema integrado», explicó Holtam. Esto, añadió, «permite que un único “sistema en un paquete” contenga muchas funciones diferentes —lógica, memoria, comunicaciones, gráficos— coexistiendo y optimizándose conjuntamente», lo que resulta en una capacidad de cómputo mucho mayor con un menor consumo de energía.

Y cuando los diseñadores se quedaron sin espacio para añadir más funciones en dos dimensiones, pasaron a tres. Ahora los chips se construyen verticalmente, apilando muchas capas de circuitos: diminutas rampas de transistores y celdas de memoria unidas por kilómetros de cableado microscópico o incluso nanoscópico. Cada nueva capa incrementa notablemente la capacidad del chip para aprender, predecir y tomar decisiones.

En conjunto, esto constituye la base de silicio del Polycene: inteligencias múltiples, interconectadas a la perfección, que mejoran y evolucionan conjuntamente en tiempo real.

Del cambio climático a la policrisis

Aproximadamente una semana después del tutorial de IA en 2024 con Mundie, recibí un correo electrónico de mi tutor ambiental favorito, Johan Rockström, director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático y uno de los científicos del sistema terrestre más importantes del mundo. Rockström me comentó que él y su colega Thomas Homer-Dixon, director ejecutivo del Instituto Cascade de la Universidad Royal Roads en Columbia Británica, estaban organizando un seminario en Nueva York durante la semana del clima y me preguntó si podía ayudar a moderarlo.

Le respondí: «Con mucho gusto, pero ¿de qué se trata?».

«Se trata de la policrisis», dijo Rockström.

Pensé: «Qué interesante. Mi tutor de IA habla de “inteligencia artificial general polimágica”, mis tutores de microchips han hablado de chips poli, y ahora mi tutor ambiental habla de “policrisis”. ¿Qué significa todo esto de “poli”?».

El término «policrisis» existe desde hace décadas, pero recientemente el historiador Adam Tooze, de la Universidad de Columbia, lo popularizó para destacar cómo una crisis, como la COVID-19 o la guerra de Ucrania, puede desencadenar cada vez más múltiples crisis en todo el mundo.

Rockström y Homer-Dixon han explorado el mismo concepto, pero con un enfoque particular en cómo las crisis ambientales en cascada estaban traspasando lo que Rockström denomina nuestros «límites planetarios». Estos son sistemas interconectados de soporte vital —como la estabilidad de nuestro clima y la salud de nuestros océanos, bosques y suelos— cuya integridad debemos mantener para garantizar la seguridad de la humanidad y la resiliencia del mundo natural.

Durante décadas, cuando hablábamos del cambio climático, la narrativa era simple y bastante binaria: más calentamiento es malo, menos calentamiento es bueno.

Sin embargo, la concepción del cambio climático ha experimentado una transformación. Según Rockström, el cambio climático se convierte en la chispa que desencadena una cascada de crisis interconectadas. En conjunto, estas crisis sumergen al planeta en un estado de policrisis, donde eventos que se retroalimentan, como el deshielo de los casquetes polares y la destrucción del Amazonas (dos grandes reguladores de la temperatura terrestre), nos impulsan hacia temperaturas cada vez más elevadas, incluso sin la quema de combustibles fósiles por parte del ser humano. Esto provoca más sequías, inundaciones, incendios forestales, malas cosechas y aumento del nivel del mar, lo que a su vez desencadena crisis económicas, migraciones masivas, el colapso de estados frágiles y la pérdida de confianza a nivel mundial.

Dos factores nos impulsan en esta dirección, escribieron Rockström y Homer-Dixon en un artículo de opinión publicado en este periódico el 13 de noviembre de 2022: «Primero, la magnitud del consumo de recursos y la contaminación generada por la humanidad está debilitando la resiliencia de los sistemas naturales, agravando los riesgos del calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y los brotes de virus zoonóticos»; y segundo, «la interconexión mucho mayor entre nuestros sistemas económicos y sociales» implica que lo que sucede en un país o comunidad puede repercutir rápidamente en otros, sin importar las fronteras.

Informé sobre una versión reducida de esta dinámica de primera mano desde Siria en los años previos al estallido de la guerra civil en 2011. Una sequía sin precedentes en un siglo —agravada por los cambios en los patrones climáticos— arrasó con las cosechas, obligó a cientos de miles de campesinos sirios a abandonar sus tierras y los forzó a desplazarse a las afueras de ciudades como Alepo y Damasco. Allí, se enfrentaron a precios de alimentos disparados, desempleo y antiguas reivindicaciones étnicas y sectarias. Entonces, los sirios tomaron sus teléfonos celulares y observaron los levantamientos en Egipto y Túnez, impulsados ​​en parte por el alza de los precios de los alimentos. Y entonces, la situación en Siria se tornó crítica.

Una transformación geopolítica

Huelga decir que esta combinación de estados fragmentados y alianzas de la Guerra Fría en declive está contribuyendo a que la geopolítica, en general, sea más compleja.

En 2011, el historiador Walter Russell Mead observó que, tras la revolución de la década de 1990 que desencadenó el colapso de la Unión Soviética, los rusos tenían un dicho que hoy se aplicaría a muchos otros países: «Es más fácil convertir un acuario en sopa de pescado que convertir la sopa de pescado en un acuario».

Desde Europa hasta Oriente Medio, pasando por África y Latinoamérica, muchos escenarios caóticos se están convirtiendo en auténticos hervideros de milicias sectarias, tribales o interconectadas, con un poder desmesurado. No es casualidad que al presidente Trump le costara tanto tiempo, energía y presión lograr que todos los estados, ejércitos y milicias alcanzaran un simple alto el fuego en Gaza. Quizá le lleve el resto de su mandato conseguir la paz.

Al mismo tiempo, cuando comencé mi carrera periodística en 1978, el mundo se definía en gran medida por una serie de dicotomías: Este-Oeste, comunista-capitalista, Norte-Sur. La mayoría de los países de entonces encajaban en uno de esos grupos. Hoy, se ha convertido en una especie de caos donde todos se apoyan mutuamente. Irán está aliado con Rusia contra Ucrania. China suministra tecnología para drones tanto a Rusia como a Ucrania. Israel está aliado con Azerbaiyán, de mayoría musulmana, frente a Armenia, de mayoría cristiana.

“La difusión del poder no se limita a Estados Unidos, Europa, China o Rusia”, escribieron los expertos en seguridad nacional Robert Muggah y Mark Medish en el sitio web de análisis de riesgos geopolíticos SecDev. “Las potencias medias —Brasil, India, Turquía, los estados del Golfo, Sudáfrica— practican lo que los diplomáticos ahora denominan ‘multialineamiento’. Buscan obtener ventajas en cada asunto en lugar de alinearse con un solo bando. India compra petróleo ruso con descuento mientras busca inversiones occidentales y transferencias de tecnología. Brasil expande su comercio con China al tiempo que plantea propuestas de mediación con Beijing y dialoga sobre financiación climática con Washington y Bruselas”.

La guerra actual es mucho menos binaria —tu frente contra el mío—, con ataques mucho más “híbridos” provenientes de todas partes. Porque el frente se ha vuelto polifacético.

Vladimir Putin combate a Ucrania en territorio ucraniano y, al mismo tiempo, combate a Europa Occidental utilizando el ciberespacio, donde todos están conectados pero nadie tiene el control. En este frente, se cree que los aliados de Putin están detrás de numerosas campañas de desinformación en la UE. Elecciones, incursiones de drones no atribuidas en el espacio aéreo de Europa Occidental e incluso, en agosto, la interferencia con el sistema GPS del avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mientras sobrevolaba Bulgaria, lo que obligó al piloto a recurrir a mapas de papel para aterrizar a salvo.

De comunidades binarias a polimórficas

Cuando crecía en Minnesota en la década de 1950, el panorama social era extremadamente binario. En general, eras blanco o negro, hombre o mujer, heterosexual u homosexual, cristiano o judío. Estabas en el trabajo o en casa, o en casa o en la escuela. Mis congresistas eran en su mayoría hombres blancos republicanos liberales en un distrito demócrata, algo común en Minnesota por aquel entonces. Las categorías eran bastante rígidas y los límites estaban controlados por la cultura, la ley, los prejuicios, los ingresos y las costumbres. La diversidad existía, sin duda, pero era limitada y rara vez se celebraba.

¡Eso ha cambiado!

Hoy, mi ciudad natal, St. Louis Park, que alguna vez fue el corazón de la cultura judía de Minnesota, con sus sinagogas y tiendas de delicatessen, tiene como alcaldesa a Nadia Mohamed, una mujer somalí musulmana de 29 años que se graduó de mi escuela secundaria y forma parte de la oleada de somalíes que han llegado a la gélida Minnesota.

Si aún viviera en mi antiguo barrio, mi representante en el Congreso sería Ilhan Omar, una de las dos primeras mujeres musulmanas en ocupar un escaño. Me han dicho que en la escuela primaria cerca de mi antigua casa se hablan más de 30 idiomas, aproximadamente 29 más que cuando yo crecí allí.

La semana pasada, St. Paul eligió a Kaohly Her, una inmigrante laosiana de etnia hmong, como su primera alcaldesa estadounidense de origen hmong, tras derrotar al alcalde saliente, Melvin Carter, el primer alcalde negro de la ciudad.

No es de extrañar: la migración global prácticamente se ha duplicado desde 1990. Se ha vuelto tan multidireccional —trabajadores que se trasladan del sur de Asia al Golfo Pérsico, estudiantes de África a China, refugiados sudaneses y eritreos a Israel, trabajadores polacos a Gran Bretaña y refugiados de Siria, Venezuela y Ucrania a todas partes— que las comunidades que antes se definían por una sola etnia o religión ahora son políglotas, multiculturales y multirreligiosas.

Las noticias sobre estas comunidades también han pasado de un formato binario —principalmente noticias verticales generadas por periódicos, revistas y cadenas de televisión tradicionales— a un formato polieconómico: noticias generadas tanto de forma paralela en redes sociales como de forma ascendente por blogueros y podcasters.

Cuando la administración Trump intentó recientemente ocultar al público, en la medida de lo posible, la destrucción del Ala Este de la Casa Blanca, Brian Stelter, de CNN, señaló: «Una de las imágenes más impactantes de la demolición provino de un pasajero de un avión que despegó ayer del Aeropuerto Nacional. Fue compartida millones de veces en X y otros sitios web».

Redes Polieconómicas

Cuando Adam Smith expuso los principios fundamentales del comercio en el siglo XVIII, imaginó un mundo relativamente simple de relaciones binarias: yo produzco queso, tú produces vino, y al especializarnos en lo que mejor sabemos hacer, ambos salimos ganando. Esta visión fue revolucionaria y aún sustenta nuestra opinión (excepto para el presidente Trump) de que el comercio puede ser beneficioso para ambas partes.

Pero si Smith viviera hoy y viera cómo se fabrican los iPhones, las vacunas de ARNm, los vehículos eléctricos o los microchips avanzados, no solo actualizaría sus teorías, sino que tendría que escribir un libro nuevo.

¿Qué ha cambiado? En una palabra: complejidad. La economía actual ya no se basa principalmente en el comercio bilateral de bienes específicos entre países con fronteras bien definidas e industrias autosuficientes. En cambio, Eric Beinhocker, director ejecutivo del Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico de la Escuela Martin de Oxford, otro de mis tutores, señala que ahora operamos cada vez más dentro de ecosistemas globales, lo que él denomina redes dinámicas e interdependientes de conocimiento, habilidades, tecnología y confianza.

Esto explica por qué la mayor parte del comercio actual involucra a más de dos países. En un informe publicado en junio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmó que las cadenas de suministro globales representan actualmente cerca del 70% del comercio internacional, ya que los servicios, las materias primas, las piezas y los componentes cruzan fronteras, a menudo varias veces. Esto teje una compleja red donde los productos se diseñan en un país, se obtienen componentes de varios otros, se fabrican en un lugar diferente, se ensamblan en otro más y se prueban en un tercero.

Smith identificó la división del trabajo como un gran impulsor de la productividad: se pueden fabricar más piezas con menos trabajadores si se divide el trabajo correctamente. «Eso fue genial», me comentó Beinhocker en una columna en febrero. Pero hoy, en el Policeno, «el motor más potente es la división del conocimiento».

Cuando se comparten conocimientos y capacidades, podemos crear productos complejos que resuelven problemas complejos de forma más económica y rápida que cualquier país por sí solo.

Piense en el chip de su teléfono inteligente. Fue concebido en California, diseñado con software estadounidense y europeo, fabricado en Taiwán con máquinas de litografía holandesas e innovaciones en ciencia de materiales de Japón y Silicon Valley, ensamblado en China y distribuido mediante una red logística global.

Siempre me río al recordar lo que Don Rosenberg, ex asesor jurídico de Qualcomm, me contó sobre la relación de Qualcomm con el gigante tecnológico chino Huawei, porque resume a la perfección el mundo polieconómico actual: «Huawei es nuestro cliente, nuestro licenciatario, nuestro competidor, nuestro referente común en materia de estándares, ¡y nos estamos demandando mutuamente!».

El mundo, en su mejor versión, ya no se rige por la ecuación «mi producto terminado por el tuyo». Se rige por redes de colaboración del siglo XXI basadas en la confianza, no en la intimidación.

Cómo gobernar en el Policeno

Este tipo de explosión de nuevos actores diversos no carece de precedentes en la historia de nuestro planeta. Si bien solemos pensar en la evolución como un proceso lento y gradual, lo cierto es que la historia mundial ha estado marcada por explosiones masivas de nuevas especies y nuevos diseños; pero esto no solo ocurre en la naturaleza, me comentó Beinhocker.

La civilización humana también ha seguido un patrón similar de grandes explosiones, explicó, «cada una amplificando drásticamente la complejidad de la vida humana» al expandir el número de actores con poder, conexiones, interacciones y ciclos de retroalimentación en la sociedad humana.

Pensemos, dijo Beinhocker, «en cómo el paso de los cazadores-recolectores a las civilizaciones sedentarias» —con agricultores, campesinos, artesanos y reyes— «complejizó la vida». Pensemos en cómo la revolución de la imprenta rompió el monopolio de la información que ostentaban las élites religiosas y monárquicas, y cómo la Revolución Industrial amplificó el poder humano y el de las máquinas, posibilitando un comercio y una conectividad globales mucho mayores. Ahora, las máquinas y los robots con inteligencia artificial se suman a la escena, añadiendo exponencialmente más nodos, redes y combinaciones de actores.

Muchas democracias industriales concluyeron que la mejor manera de gobernar en la era industrial era mediante algún tipo de estado de bienestar y sistemas políticos bipartidistas basados ​​en una estructura fija izquierda-derecha. Simplemente no veo cómo eso pueda funcionar por mucho tiempo en un mundo donde la mayoría de los problemas que enfrentamos no tienen respuestas excluyentes, sino soluciones interrelacionadas. Los actores clave deben ser capaces de desenvolverse en múltiples ámbitos y mantener ideas contrapuestas en tensión simultáneamente.

Soy una persona que, por naturaleza, busca la combinación de ambas. En materia de inmigración, defiendo un muro muy alto, con una puerta muy grande: fronteras seguras y una cálida bienvenida tanto a inmigrantes legales altamente cualificados como a aquellos con mucha energía. En materia policial, estoy a favor de contar con más policías y una policía mejor. En materia económica, defiendo el crecimiento económico y la redistribución equitativa de la riqueza. En materia de educación, defiendo las escuelas públicas con buena financiación, pero también las escuelas concertadas y privadas; la competencia beneficia a todos.

En política exterior, defiendo la diplomacia, pero siempre respaldada por unas fuerzas armadas fuertes. En materia de comercio, defiendo el libre comercio con reglas transparentes, pero también el trato recíproco: lo que China nos imponga, debemos imponérselo a ella. En materia energética, defiendo el gas natural con captura de carbono/metano, la energía eólica, solar, nuclear, geotérmica, de fisión, de fusión: cualquier solución que pueda proporcionar energía fiable y asequible y que reduzca las probabilidades de que entremos en una policrisis climática. Durante la pandemia de la COVID-19, me centré en equilibrar la protección de vidas y la de los medios de subsistencia.

No es que me cueste decidirme. Esto se debe a que he tomado una decisión: en el Policeno, las mejores respuestas residen en la síntesis, no en los márgenes.

Pero debido a que muchos partidos tradicionales de izquierda y derecha se han convertido en compartimentos estancos políticos —incapaces de operar en múltiples modos a la vez—, se están fracturando bajo la presión de la realidad o degenerando en tribus identitarias unidas por agravios compartidos, etnias y fantasías económicas, y por lo tanto, cada vez más irrelevantes para la resolución de problemas del mundo real. Esto no es sostenible.

Las comunidades más adaptables, resilientes y productivas del Policeno serán aquellas que puedan formar coaliciones dinámicas en diversos ámbitos —lo que yo llamo coaliciones adaptativas complejas—. Estas reúnen a empresas, sindicatos, gobierno, emprendedores sociales, filántropos, innovadores, reguladores y educadores para resolver problemas mediante la síntesis, en lugar de posponerlos con vetos mutuos binarios. Esa es la única manera de avanzar con rapidez y lograr resultados.

“Nuestra antigua base de asociación compartida ya no funciona”, observó Dov Seidman, filósofo empresarial y fundador del Instituto HOW para la Sociedad. “Pero la necesidad imperiosa de convivir, trabajar juntos, cooperar en los ecosistemas y pertenecer a un mismo grupo —en lugar de enfrentarnos entre nosotros— se ha intensificado”.

“La interdependencia ya no es una opción”, añadió. “Es nuestra condición. O bien construiremos interdependencias saludables y prosperaremos juntos, o bien sufriremos interdependencias perjudiciales y fracasaremos juntos”.

Sea cual sea el camino que tomemos, llegaremos juntos.

Esa es la verdad ineludible del Policeno, aunque muchos líderes en Washington, Pekín y Moscú aún no la hayan comprendido. Será la primera era en la que la humanidad deberá gobernar, innovar, colaborar y coexistir a escala planetaria para prosperar. Solo así podremos aprovechar lo mejor y mitigar los peores efectos de todo, desde la IA hasta la energía nuclear y el cambio climático. Requerirá que todos, en todas partes, trabajemos juntos.

“La prueba decisiva de nuestra época”, me comentó Beinhocker, “es si lo reconoceremos a tiempo”.

