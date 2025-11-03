The New York Times

Un incendio en una tienda del norte de México deja saldo de al menos 23 muertos

El incendio arrasó una tienda en Hermosillo, ciudad del estado de Sonora. Las autoridades dijeron que entre las víctimas había menores de edad.

El incendio se produjo en una tienda de descuentos, dejando atrapadas a decenas de personas, incluidas familias, que estaban comprando en su interior. El sábado, las autoridades del estado de Sonora, en el norte de México, dijeron que las llamas y el humo habían matado al menos a 23 personas.

El incendio ocurrió en el centro de Hermosillo, capital del estado de Sonora. Alfonso Durazo, gobernador del estado, confirmó la cifra de muertos en un video publicado en redes sociales. Entre las víctimas, dijo, había algunos menores. Una decena de personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales, añadió.

"Nadie enfrentará este dolor en soledad", dijo el gobernador Durazo, y añadió que había dado instrucciones a las autoridades para que proporcionaran atención médica, psicológica y de otras modalidades a las familias de las víctimas. Dijo que también había ordenado una "investigación exhaustiva y transparente" para averiguar qué había provocado el incendio "y determinar las responsabilidades que correspondan".

Las autoridades dijeron que el incendio se produjo en una sucursal de Waldo's, una de las mayores cadenas de tiendas de descuento de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que había dado instrucciones para que se desplegaran equipos de apoyo en el lugar de los hechos.

A primera hora del domingo, el fiscal general de Sonora, Gustavo Salas Chávez, dijo que la mayoría de las víctimas habían muerto tras inhalar gases tóxicos, y que las autoridades esperaban identificar rápidamente los cadáveres con la ayuda de los familiares. También subrayó, como ya habíahecho antes la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, que las autoridades habían descartado cualquier posibilidad de que el incendio fuera consecuencia de un atentado.

"No tenemos ningún indicio que nos haga presumir que el incendio fue de naturaleza intencional", dijo Salas Chávez a los periodistas. "Queremos ser muy responsables y ser enfáticos en que no tenemos ningún elemento de prueba, ni siquiera indiciario, que nos permita pensar en esa posibilidad".

En un comunicado, su oficina dijo el domingo que la "hipótesis de trabajo" era que el incendio fue accidental y que la investigación se enfocaba en un transformador ubicado en el interior del edificio.

Al menos seis personas seguían hospitalizadas, añadió la fiscalía.

La noticia recordó una tragedia pasada en Hermosillo, donde en 2009 un incendio en una guardería mató a 49 niños y desató la indignación nacional. Los investigadores dijeron posteriormente que las salidas de emergencia selladas, los materiales inflamables y la falta de alarmas contra incendios y rociadores habían contribuido probablemente a la tragedia.

Más de 20 personas fueron condenadas por cargos relacionados con el incendio de 2009, entre ellos por negligencia y homicidio. Entre ellas se encontraban los propietarios de las instalaciones, así como funcionarios municipales, estatales y federales.

Andrés R. Martínez colaboró con reportería.

Emiliano Rodríguez Mega es un investigador reportero del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe.

Mike Ives es un reportero del Times que vive en Seúl, desde donde cubre noticias de última hora en todo el mundo.

