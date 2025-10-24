Los mosquitos han llegado a Islandia

Hasta este mes, el país nórdico tenía la distinción de ser uno de los últimos lugares del mundo sin avistamientos confirmados de mosquitos silvestres.

Islandia perdió este mes la distinción de ser uno de los últimos lugares del mundo sin avistamientos confirmados de mosquitos silvestres. Y su presencia se descubrió solo gracias a una cuerda en un jardín rociada con vino tinto azucarado.

Bjorn Hjaltason, un entusiasta de los insectos, lleva años atrayéndolos a su propiedad mediante un método conocido como "cuerda de vino", en el que se utiliza como cebo una tela empapada en vino azucarado. Normalmente, el vino atrae a las polillas, según Matthias Alfredsson, entomólogo del Instituto de Ciencias Naturales de Islandia que colabora ocasionalmente con Hjaltason en algunos proyectos.

Pero el jueves pasado, Hjaltason observó un insecto inusual, dijo Alfredsson. ¿Podría ser un mosquito? Le envió una foto a Alfredsson, quien fue a verlo en persona. (Hjaltason no respondió a las peticiones de comentarios).

Alfredsson no tardó en confirmar la corazonada de Hjaltason.

Al final se descubrieron tres mosquitos, dos hembras y un macho, en la propiedad.

"Es la primera vez" que se encuentran mosquitos en la naturaleza silvestre de Islandia, escribió Alfredsson en un correo electrónico. El Instituto de Ciencias Naturales anunció el descubrimiento en un comunicado el martes.

La pregunta que se hacen los científicos islandeses es si se tratará de turistas de corta duración o del inicio de una nueva población autóctona. Pero en cualquier caso, los expertos en mosquitos afirman que el descubrimiento es una señal de lo rápido que el cambio climático y la globalización están cambiando Islandia.

"No debería sorprendernos que aparezcan mosquitos en lugares muy extraños", dijo Bart Knols, experto neerlandés en mosquitos y fundador de MalariaWorld, que reúne y comparte investigaciones sobre la malaria.

Islandia ha experimentado un aumento de la vida de los insectos en las últimas cuatro décadas, dijo Gísli Már Gíslason, profesor emérito de la Universidad de Islandia, quien estudiaba insectos acuáticos y está escribiendo un libro sobre la identificación de insectos islandeses con Alfredsson, Hjaltason y otro entomólogo.

En tiempos recientes, este crecimiento ha coincidido con el aumento vertiginoso del número de viajeros internacionales que visitan este país geográficamente aislado. El torrente de aviones, cruceros y barcos de carga les da a los insectos más oportunidades de viajar, dijo Gíslason.

Al mismo tiempo, el cambio climático ha transformado el país. Un glaciar islandés, Okjokull, se ha derretido por completo, mientras que algunas plantas autóctonas están en peligro de extinción por el aumento de las temperaturas y la llegada de especies invasoras.

"El número de insectos aumenta con el incremento del calor", dijo Gíslason, quien hasta ahora tenía el honor de haber atrapado al único mosquito de Islandia. (En la década de 1980, en el aeropuerto principal, atrapó uno que volaba en un avión recién llegado de Groenlandia).

"Con el aumento de las temperaturas", continuó, "hay más oportunidades para que especies de zonas más cálidas colonicen Islandia".

Aquí entran los mosquitos. Dado que estos tres se encontraron cerca de Reikiavik, la capital, y de un puerto internacional, lo más probable es que procedan del extranjero, dijeron los expertos.

"Con solo tres ejemplares encontrados", dijo Gíslason, "supongo que es una llegada muy reciente".

Pero con el calentamiento climático, es plausible que pudieran sobrevivir en Islandia, según Knols. "No debería sorprendernos si --quizá solo durante un breve periodo-- esos mosquitos consiguen establecerse y producir la siguiente generación", añadió.

Gíslason, quien revisó las fotos de los tres especímenes, dijo que una población de mosquitos podría extenderse rápidamente y mencionó a los jejenes (Ceratopogonidae). Estos insectos, que también provocan picores con sus mordeduras, aparecieron hace solo una década, explicó. Ahora, añadió, están presentes en todo el país.

"Si esta población se establece, como supongo que ocurrirá, puede propagarse tan rápidamente como los jejenes", dijo.

Estos mosquitos específicos también podrían ser capaces de soportar el duro clima islandés. Alfredsson los identificó como Culiseta annulata, una variedad de mosquito que puede sobrevivir a largos periodos de temperaturas bajo cero y que ya vive en la región nórdica, dijo el Instituto de Ciencias Naturales en un comunicado.

Aunque es imposible saber si se trata realmente de los primeros mosquitos de Islandia, el país cuenta con una amplia vigilancia de insectos, lo que significa que lo más probable es que se hubiera detectado una población anterior, dijo Alfredsson. Si hubo algunos mosquitos en el pasado, añadió, probablemente se extinguieron sin establecerse.

Aún no está claro si esta tríada es una casualidad o un signo de una nueva realidad; Alfredsson dijo que se necesitaría más seguimiento para ver si "realmente se han establecido en Islandia".

Por ahora, los tres se quedan. Actualmente, escribió Alfredsson, los tres "están guardados en mi congelador".

Amelia Nierenberg es reportera de noticias internacionales para el Times en Londres.