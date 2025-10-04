The New York Times

Temporada 51 de 'SNL': esto hay que saber del estreno con Bad Bunny

Reportajes Especiales - Lifestyle

Por Maya Salam

Guardar

"Saturday Night Live" vuelve este fin de semana con un elenco renovado que enfrentará un clima tenso para los chistes políticos en televisión.

Saturday Night Live volverá este fin de semana para estrenar su 51.ª temporada. Bad Bunny, que acaba de anunciar que encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, será el presentador, y Doja Cat será la invitada musical.

La anterior temporada de SNL , la 50.ª, muy esperada, fue una de las más celebradas del programa, con un aumento de la audiencia y un especial de aniversario repleto de estrellas.

Está por ver si ese entusiasmo del público perdurará, pero esto es lo que sabemos sobre la temporada 51 antes del episodio del sábado.

Cambios en el reparto

En agosto, Lorne Michaels, el creador del programa, dio a entender que se avecinaban cambios. Cinco miembros del reparto se marcharon antes del inicio de la nueva temporada: Heidi Gardner, veterana de ocho temporadas; Ego Nwodim, veterana de siete temporadas; Michael Longfellow y Devon Walker, quienes se incorporaron para la temporada 48; y Emil Wakim, quien solo estuvo una temporada en el programa.

En su lugar se incorporarán cinco nuevos talentos: Tommy Brennan, Jeremy Culhane, Ben Marshall, Kam Patterson y Veronika Slowikowska.

Marshall es nuevo en el reparto oficial, pero ya ha sido una presencia constante en el programa, apareciendo en cortos digitales como miembro del trío cómico Please Don't Destroy, junto con John Higgins y Martin Herlihy. Pero en septiembre, un día después de que SNL dio a conocer la incorporación de Marshall al reparto, Higgins anunció que el grupo dejaría de hacer cortos para el programa de sketches de la NBC.

El nuevo elenco se ha dado a conocer en una mezcla de plataformas tradicionales y nuevas, actuando en clubes de comedia o formando parte de teatros de improvisación y sketches, así como creando y publicando sketches, parodias o fragmentos originales en YouTube, Instagram y TikTok.

Tiempos tensos para la comedia política en la televisión

Sobre la nueva temporada está el espectro de las luchas políticas que se han extendido a la televisión nocturna.

El mes pasado, los directivos de Disney, la empresa matriz de ABC, retiraron del aire Jimmy Kimmel Live! después de que Kimmel hiciera comentarios durante su programa sobre el tiroteo mortal contra el activista de derecha Charlie Kirk. Tras los comentarios, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, insinuó que su organismo podría tomar medidas contra la cadena.

La suspensión duró poco y Kimmel volvió al cabo de una semana, pero el incidente desencadenó un debate nacional sobre la libertad de expresión.

En julio, la CBS, alegando problemas económicos, anunció que The Late Show With Stephen Colbert dejaría de emitirse el próximo mes de mayo. Colbert es uno de los críticos más destacados del presidente Trump, y la noticia llegó en un momento en que la empresa matriz de la cadena, Paramount, necesitaba la aprobación del gobierno para fusionarse con la empresa de medios de comunicación Skydance. La fusión se hizo oficial en agosto, y persisten los interrogantes sobre si la decisión de la CBS se fundamentó en consideraciones políticas y no solo en motivos económicos.

SNL es un programa de actualidad por naturaleza, y a menudo bromea o parodia las noticias de la semana, incluidos --o quizá especialmente-- los temas políticos candentes. Y el presidente Donald Trump tiene un largo historial de menosprecio al programa (como ha hecho con los programas de Kimmel y Colbert, y otros programas nocturnos) a pesar de haber presentado él mismo SNL en 2004 y de nuevo en 2015, solo unos meses después de anunciar su candidatura presidencial.

En una publicación de 2019 en Twitter, en respuesta a un monólogo en el que Alec Baldwin satirizaba la declaración de emergencia nacional del presidente Trump en la frontera con México, el presidente escribió: "¡No hay nada divertido en el cansado Saturday Night Live de la NBC de noticias falsas! La pregunta es: ¿cómo se libran las cadenas de estos ataques a los republicanos sin que haya represalias? ¿Lo mismo ocurre con muchos otros programas? Es muy injusto y debería investigarse. Esta es la verdadera colusión".

En Truth Social en 2022, calificó a "S.N.L." de "programa malo que no es divertido ni inteligente", y escribió que Michaels estaba "enfadado y agotado".

"Los índices de audiencia son más bajos que nunca, y es probable que pongan a 'dormir' al programa", escribió Trump.

Kate McKinnon, una de las más aclamadas exalumnas de SNL, comentó recientemente la capacidad de Michaels para hablar a los estadounidenses en momentos difíciles.

"Cada vez que ha habido una tragedia nacional que ha exigido un segmento inicial sincero, ha sido él", dijo McKinnon en el episodio de la semana pasada de Hot Ones , el programa de entrevistas de YouTube. "Es idea suya. No solo de hacerlo, sino de lo que es en realidad. Ese es su corazón. Es él sabiendo instintivamente cómo responder al país".

Las estrellas y los músicos del proyecto hasta ahora

Si parece que Bad Bunny acaba de estar en SNL, es porque así es. Fue el invitado musical del final de la 50.ª temporada, que presentó Scarlett Johansson. Su regreso como presentador le convierte en la primera estrella que cierra una temporada y abre la siguiente.

El 11 de octubre, Amy Poehler --miembro del reparto de SNL de 2001 a 2008, cuyo nuevo pódcast Good Hang ha sido un éxito casi instantáneo-- será la anfitriona, con Role Model como invitado musical.

Y el 18 de octubre, Sabrina Carpenter hará doble trabajo como anfitriona e invitada musical.

Maya Salam es editora y reportera, y se dedica principalmente a la cultura pop en todos sus géneros.

Temas Relacionados

New York TimesSNLEXPLAINER

Últimas Noticias

Reseña de 'The Strangers: Capítulo 2': bastante aburrida hasta que aparece el jabalí

Reportajes Especiales - Lifestyle

Reseña de 'The Strangers: Capítulo

EE. UU. deporta al periodista salvadoreño Mario Guevara, detenido más de 100 días

Reportajes Especiales - News

EE. UU. deporta al periodista

El ejército de EE. UU. ataca otro barco cerca de Venezuela, según Hegseth

Reportajes Especiales - News

El ejército de EE. UU.

Un juez condena a Sean 'Diddy' Combs a más de 4 años de prisión

Reportajes Especiales - Lifestyle

Un juez condena a Sean

La Corte Suprema permite que Trump proceda a deportar a más venezolanos

Reportajes Especiales - News

La Corte Suprema permite que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo ahorrar en combustible en

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Elecciones 2025, en vivo: todo lo que hay que saber sobre los comicios legislativos

En medio de la tensión por el caso Espert, Javier Milei viaja a Entre Ríos y Santa Fe para apoyar a sus candidatos

El papa León XIV publicará “Te he amado”, su primera exhortación apostólica, el jueves 9 de octubre

Receta de tarta árabe, un postre con obleas y relleno de crema pastelera perfecto para sorprender a los invitados

INFOBAE AMÉRICA
El 81% de los profesores

El 81% de los profesores considera que su centro no está totalmente preparado para afrontar emergencias, según CME

Hansi Flick: "Lamine Yamal no está bien, no sé si estará para el Clásico"

China reclama a Japón una política racional a punto de la llegada al poder de la nacionalista Sanae Takaichi

Alfonso Martínez de Irujo se equivoca de hora y entra en la boda anterior a la de su hermano Cayetano

El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH dijo que el plan de paz para Gaza representa una “oportunidad vital”

ENTRETENIMIENTO

Separación, infidelidades y un sicario:

Separación, infidelidades y un sicario: la trama oculta tras el final del matrimonio de Elvis Presley

Val Kilmer y el día que un cigarrillo encendió el caos en el rodaje más accidentado de Hollywood

La manzana envenenada en Oppenheimer: entre el mito y la discordia de un evento que divide a los fanáticos

Del éxito al desencanto: Jennifer Lawrence confesó el papel que desearía no haber aceptado

Denise Richards molesta porque su ex le exige 150 mil dólares para evitar quedarse sin hogar