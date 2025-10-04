Temporada 51 de 'SNL': esto hay que saber del estreno con Bad Bunny

"Saturday Night Live" vuelve este fin de semana con un elenco renovado que enfrentará un clima tenso para los chistes políticos en televisión.

Saturday Night Live volverá este fin de semana para estrenar su 51.ª temporada. Bad Bunny, que acaba de anunciar que encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, será el presentador, y Doja Cat será la invitada musical.

La anterior temporada de SNL , la 50.ª, muy esperada, fue una de las más celebradas del programa, con un aumento de la audiencia y un especial de aniversario repleto de estrellas.

Está por ver si ese entusiasmo del público perdurará, pero esto es lo que sabemos sobre la temporada 51 antes del episodio del sábado.

Cambios en el reparto

En agosto, Lorne Michaels, el creador del programa, dio a entender que se avecinaban cambios. Cinco miembros del reparto se marcharon antes del inicio de la nueva temporada: Heidi Gardner, veterana de ocho temporadas; Ego Nwodim, veterana de siete temporadas; Michael Longfellow y Devon Walker, quienes se incorporaron para la temporada 48; y Emil Wakim, quien solo estuvo una temporada en el programa.

En su lugar se incorporarán cinco nuevos talentos: Tommy Brennan, Jeremy Culhane, Ben Marshall, Kam Patterson y Veronika Slowikowska.

Marshall es nuevo en el reparto oficial, pero ya ha sido una presencia constante en el programa, apareciendo en cortos digitales como miembro del trío cómico Please Don't Destroy, junto con John Higgins y Martin Herlihy. Pero en septiembre, un día después de que SNL dio a conocer la incorporación de Marshall al reparto, Higgins anunció que el grupo dejaría de hacer cortos para el programa de sketches de la NBC.

El nuevo elenco se ha dado a conocer en una mezcla de plataformas tradicionales y nuevas, actuando en clubes de comedia o formando parte de teatros de improvisación y sketches, así como creando y publicando sketches, parodias o fragmentos originales en YouTube, Instagram y TikTok.

Tiempos tensos para la comedia política en la televisión

Sobre la nueva temporada está el espectro de las luchas políticas que se han extendido a la televisión nocturna.

El mes pasado, los directivos de Disney, la empresa matriz de ABC, retiraron del aire Jimmy Kimmel Live! después de que Kimmel hiciera comentarios durante su programa sobre el tiroteo mortal contra el activista de derecha Charlie Kirk. Tras los comentarios, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, insinuó que su organismo podría tomar medidas contra la cadena.

La suspensión duró poco y Kimmel volvió al cabo de una semana, pero el incidente desencadenó un debate nacional sobre la libertad de expresión.

En julio, la CBS, alegando problemas económicos, anunció que The Late Show With Stephen Colbert dejaría de emitirse el próximo mes de mayo. Colbert es uno de los críticos más destacados del presidente Trump, y la noticia llegó en un momento en que la empresa matriz de la cadena, Paramount, necesitaba la aprobación del gobierno para fusionarse con la empresa de medios de comunicación Skydance. La fusión se hizo oficial en agosto, y persisten los interrogantes sobre si la decisión de la CBS se fundamentó en consideraciones políticas y no solo en motivos económicos.

SNL es un programa de actualidad por naturaleza, y a menudo bromea o parodia las noticias de la semana, incluidos --o quizá especialmente-- los temas políticos candentes. Y el presidente Donald Trump tiene un largo historial de menosprecio al programa (como ha hecho con los programas de Kimmel y Colbert, y otros programas nocturnos) a pesar de haber presentado él mismo SNL en 2004 y de nuevo en 2015, solo unos meses después de anunciar su candidatura presidencial.

En una publicación de 2019 en Twitter, en respuesta a un monólogo en el que Alec Baldwin satirizaba la declaración de emergencia nacional del presidente Trump en la frontera con México, el presidente escribió: "¡No hay nada divertido en el cansado Saturday Night Live de la NBC de noticias falsas! La pregunta es: ¿cómo se libran las cadenas de estos ataques a los republicanos sin que haya represalias? ¿Lo mismo ocurre con muchos otros programas? Es muy injusto y debería investigarse. Esta es la verdadera colusión".

En Truth Social en 2022, calificó a "S.N.L." de "programa malo que no es divertido ni inteligente", y escribió que Michaels estaba "enfadado y agotado".

"Los índices de audiencia son más bajos que nunca, y es probable que pongan a 'dormir' al programa", escribió Trump.

Kate McKinnon, una de las más aclamadas exalumnas de SNL, comentó recientemente la capacidad de Michaels para hablar a los estadounidenses en momentos difíciles.

"Cada vez que ha habido una tragedia nacional que ha exigido un segmento inicial sincero, ha sido él", dijo McKinnon en el episodio de la semana pasada de Hot Ones , el programa de entrevistas de YouTube. "Es idea suya. No solo de hacerlo, sino de lo que es en realidad. Ese es su corazón. Es él sabiendo instintivamente cómo responder al país".

Las estrellas y los músicos del proyecto hasta ahora

Si parece que Bad Bunny acaba de estar en SNL, es porque así es. Fue el invitado musical del final de la 50.ª temporada, que presentó Scarlett Johansson. Su regreso como presentador le convierte en la primera estrella que cierra una temporada y abre la siguiente.

El 11 de octubre, Amy Poehler --miembro del reparto de SNL de 2001 a 2008, cuyo nuevo pódcast Good Hang ha sido un éxito casi instantáneo-- será la anfitriona, con Role Model como invitado musical.

Y el 18 de octubre, Sabrina Carpenter hará doble trabajo como anfitriona e invitada musical.

Maya Salam es editora y reportera, y se dedica principalmente a la cultura pop en todos sus géneros.