¿Qué pasa con la piel luego de que se pierde mucho peso?

En los últimos años, los médicos afirman que ven piel flácida con más frecuencia, ya que los nuevos medicamentos contra la obesidad, como Ozempic, Zepbound y Wegovy, son cada vez más potentes y comunes.

En poco menos de un año, Tresnae Ramsey perdió 45 kilos gracias al uso de tirzepatida, un medicamento contra la obesidad, pero su piel quedó marcada: flácida, colgante y con pliegues. "Cuando me siento en el sofá, oigo un plop", dijo.

Al principio, le pareció un pequeño precio a pagar porque, al perder peso, el dolor de la endometriosis y la fibromialgia disminuyó, y su presión arterial y sus niveles de azúcar en sangre se normalizaron. Pero a medida que su piel se aflojaba y sus pechos se caían, Ramsey, de 37 años, se volvió más consciente de sí misma y evitaba los gimnasios, las piscinas públicas y otros lugares donde su cuerpo quedara expuesto.

El exceso de piel ha sido durante mucho tiempo un problema entre los pacientes que se han sometido a una cirugía bariátrica, que reduce el tamaño del estómago, o que han perdido peso rápidamente por otros medios. Pero en los últimos años, los médicos afirman que ven piel flácida con más frecuencia, ya que los nuevos medicamentos contra la obesidad, como Ozempic, Zepbound y Wegovy, son cada vez más potentes y comunes.

Uno de cada ocho adultos en Estados Unidos afirma haber tomado estos medicamentos, lo que ha incrementado la demanda de procedimientos de contorno corporal para eliminar o reafirmar la piel flácida. Sin embargo, muchos de estos servicios son muy costosos, y las opciones no quirúrgicas, como los tratamientos con ultrasonido, radiofrecuencia y láser, apenas se han estudiado tras una pérdida de peso importante. Esa combinación de alto costo y escasa investigación ha abierto la puerta a una industria artesanal de influentes que venden cremas, colágeno, suplementos y otros remedios dudosos en internet.

"Pensé que sabía cómo sería perder peso", dijo Ramsey. "Nadie me advirtió sobre la piel flácida".

Perder peso con rapidez supera la capacidad de recuperación de la piel

El colágeno y la elastina son proteínas que aportan firmeza y elasticidad a la piel. Por eso, la piel se estira cuando se gana peso, se desarrollan músculos o durante un embarazo. Pero, al igual que una goma elástica que ha estado estirada durante demasiado tiempo, no siempre vuelve a su estado original.

Cuando se pierde peso, la capa grasa de la piel, conocida como hipodermis, se encoge, lo que deja un espacio vacío entre la piel y los músculos. "La piel tiene que ir a algún sitio, y normalmente se cae debido a la gravedad", dijo Holly Lofton, especialista en medicina de la obesidad en el NYU Langone Health de Nueva York.

A veces, la piel puede retraerse hasta adaptarse a los nuevos contornos del cuerpo, pero eso solo suele ocurrir cuando las personas son jóvenes o pierden poco peso, añadió.

Cuando las personas pierden al menos 22 kilos o adelgazan rápidamente, la piel no puede recuperarse de esa manera. Y después de los 25 años, los niveles de colágeno y elastina también comienzan a disminuir, dijo Heather Woolery-Lloyd, dermatóloga de Florida.

"Si tu piel se recupera, tienes suerte", añadió.

La piel flácida puede provocar erupciones, infecciones y malestar

Para muchas personas, la piel flácida puede ser motivo de preocupación. A menudo, la piel se roza contra sí misma y, con el tiempo, esa fricción puede causar erupciones e incluso llagas abiertas, dijo Kayla Northam, enfermera especializada en medicina de la obesidad en el Hospital General de Massachusetts. El sudor también puede acumularse dentro de los pliegues de la piel, lo que hace que los pacientes sean propensos a infecciones bacterianas y por hongos.

Cuando Northam tenía 20 años, perdió 68 kilos gracias a una cirugía bariátrica. Fue "un éxito tremendo", según Northam, pero la operación le dejó la piel flácida y una mezcla de emociones. Había reducido su peso a la mitad, pero su piel golpeaba contra sus piernas cuando caminaba o se enganchaba en sus brazos cuando hacía ejercicio. "Era desmoralizador y muy incómodo", dijo Northam.

Estos retos físicos pueden derivar en retos emocionales. Un estudio demostró que tener la piel más flácida se asociaba con puntuaciones más altas en depresión, dijo Valentina Ivezaj, psicóloga clínica de la Facultad de Medicina de Yale. Aunque las investigaciones sugieren que la insatisfacción con el cuerpo suele mejorar tras una pérdida de peso significativa, Ivezaj explicó que sus pacientes a veces le contaban que se sentían aún peor debido a la piel flácida. "Algunos pacientes me dicen que se sentían mucho más seguros con su cuerpo más grande porque sentían que estaba firme", añadió.

Las cremas y los suplementos no reafirman la piel

Ramsey ha probado una docena de cremas, lociones y humectantes basándose en los testimonios que ha visto en TikTok e Instagram, con la esperanza de que alguno de ellos le ayude a recuperar la elasticidad de su piel. Aunque muchas empresas comercializan cremas "reafirmantes" o "con efecto lifting", los expertos afirman que no actúan con la profundidad suficiente como para tensar la piel.

Las cremas hidratantes y el ácido hialurónico pueden rellenar la piel para que parezca más firme, pero es necesario utilizarlas todos los días para seguir viendo los beneficios. Del mismo modo, las cremas con retinol o vitamina C pueden iluminar la piel y mejorar su textura, haciendo que parezca más joven y tersa, según Edward Ross, director del Centro de Dermatología Láser y Cosmética de la Clínica Scripps. Dijo que el retinol, y la clase más amplia de productos a base de vitamina A, es lo mejor para la salud de la piel. Pero cuando se trata de piel flácida, es más probable que cualquier beneficio sea estético en lugar de estructural, dijo.

En cuanto al colágeno, la investigación es más complicada. Las cremas de colágeno probablemente no ayuden a tensar la piel, ya que no la modifican a nivel biológico, dijo Ross. Y aunque algunos estudios sugieren que los suplementos de colágeno pueden mejorar la elasticidad, la hidratación y las arrugas, unanálisis reciente de 23 ensayos reveló que solo los estudios financiados por la industria farmacéutica mostraron estos efectos.

Los expertos afirman que la mejor manera de tensar la piel por cuenta propia es desarrollar músculo, ya que puede rellenar el vacío que deja la grasa. Aunque tanto el entrenamiento aeróbico como el de resistencia pueden ser buenas opciones para mejorar la elasticidad de la piel, el entrenamiento de resistencia genera un mayor crecimiento muscular. Los influentes suelen recomendar comer más proteínas y beber caldo de huesos para maximizar la ingesta de colágeno, y aunque ambos pueden ayudar a desarrollar músculo, no hay que esperar que aumenten el colágeno de la piel, dijo Jacqueline Watchmaker, dermatóloga cosmética y especialista en medicina láser radicada en Arizona.

En general, Northam recomienda controlar las expectativas, especialmente cuando los influentes venden sus propios suplementos o anuncian soluciones rápidas. "Lo veo casi como vendedores de remedios falsos", dijo.

La cirugía es lo más eficaz

Para una pérdida de peso moderada, de alrededor de 23 kilos o menos, algunos dermatólogos ofrecen terapias de ultrasonido y radiofrecuencia --entre las marcas más comunes se encuentran Ultherapy, Sofwave y Thermage-- que básicamente calientan el tejido conectivo de la piel para estimular la producción de colágeno y elastina.

Estos procedimientos funcionan mejor en la cara y el cuello, pero "cuanto más abajo en el cuerpo, menos funcionan", dijo Watchmaker, y tienen efectos mínimos en el abdomen y los muslos.

Los resultados tampoco son inmediatos: pueden pasar de tres a seis meses hasta que se note un tensado de la piel después de las terapias con ultrasonidos y radiofrecuencia. Además, es necesario repetirlas cada seis meses o dos años para seguir viendo resultados, dijo Watchmaker.

El láser es otra opción popular, pero en realidad no reafirma la piel, añadió. En cambio, suaviza y mejora las arrugas, lo que hace que la piel tenga un mejor aspecto, pero no altera su elasticidad.

Todas estas terapias también cuestan miles de dólares por sesión.

Los expertos afirman que la única opción para eliminar la piel flácida tras una pérdida de peso importante es la cirugía de eliminación de piel, que consiste en recortar la piel sobrante y tensar la que queda. Estos procedimientos incluyen liftings faciales, de brazos, de pecho y de muslos, así como abdominoplastias y paniculectomías (para eliminar el exceso de piel que cuelga del abdomen), dijo Lyle Leipziger, jefe de cirugía plástica del Long Island Jewish Medical Center. Los pacientes deben mantener un peso estable durante al menos seis meses para ser buenos candidatos para esta cirugía.

Los riesgos potenciales incluyen sangrado, infecciones y problemas en el cuidado de las heridas. Además, todas estas operaciones dejan marcas permanentes: "Cambiamos piel por cicatrices", dijo Joseph Khouri, cirujano plástico del University Hospitals Cleveland Medical Center. Sin embargo, salvo las de los liftings de brazos, la mayoría de las cicatrices se pueden ocultar bien, y muchos pacientes consideran que los beneficios merecen la pena, según. Khouri.

Pero los seguros rara vez cubren estas operaciones, a menos que los pacientes puedan demostrar que son "médicamente necesarias" y que todos los tratamientos que han probado han fallado, dijo. Para la mayoría de los pacientes, el precio, que oscila entre 5000 y 15.000 dólares, hace que estas cirugías sean inalcanzables.

Northam dijo que solo pudo someterse a la cirugía gracias a que vivió en casa de sus padres durante un año para ahorrar dinero. Un hospital local le dio un presupuesto de unos 30.000 dólares, pero encontró a un cirujano a dos horas de distancia que solo le cobraría 12.000 dólares por extirparle piel del abdomen y los muslos.

Ramsey ha estado considerando la cirugía de eliminación de piel, pero hasta ahora se ha resistido, con la esperanza de que su piel se reafirme por sí sola. Camina unos tres kilómetros todos los días, toma suplementos de colágeno y se aplica meticulosamente cremas y humectantes "reafirmantes". "Es reconocer que estoy haciendo todo lo que puedo", dijo. "Al menos lo estoy intentando".

Ramsey no está segura de si es gracias a su rutina de cuidado de la piel o simplemente al paso del tiempo, pero dijo sentirse más cómoda con su nuevo cuerpo. "Llevo mi piel flácida como una insignia de orgullo: miren lo que he logrado", dijo. "Miren lo que he sido capaz de superar".

Simar Bajaj cubre salud y bienestar.