Brad Pitt paga 12 millones de dólares por una casa en Hollywood Hills

En agosto también hicieron transacciones el actor Jake Gyllenhaal, la campeona de tenis Naomi Osaka y el inversor de 'Shark Tank' Robert Herjavec.

El enclave privado de Brad Pitt

Brad Pitt, actor ganador del Oscar, ha ampliado su cartera inmobiliaria con la compra por 12 millones de dólares de una casa en Hollywood Hills, en Los Ángeles. Los vendedores fueron Dave Keuning, guitarrista de la banda de rock The Killers, y su esposa, Emilie Keuning, diseñadora de interiores. La pareja había puesto la propiedad a la venta por 14 millones de dólares.

Casi al mismo tiempo, Pitt vendió otra casa de Los Ángeles luego de que recientemente fuera objeto de un robo.

Su casa de estilo español, recién renovada, está ubicada en un terreno de 1350 metros cuadrados en la exclusiva comunidad Outpost Estates, y la superficie construida es de unos 779 metros cuadrados. Tiene seis dormitorios y ocho baños, así como una piscina exterior de forma libre.

Carolwood Estates representó tanto al vendedor como al comprador.

Una venta en un edificio lleno de famosos

El actor Jake Gyllenhaal obtuvo una jugosa ganancia con la venta de su departamento de Manhattan, que se cerró en 14 millones de dólares. Compró el departamento tipo loft a través de un fideicomiso por 8,6 millones de dólares en 2017.

La vivienda, de algo menos de 278 metros cuadrados, tiene tres dormitorios y tres baños y medio. El comprador era anónimo.

Otros residentes del complejo en el número 443 de la calle Greenwich, en TriBeCa, han sido Blake Lively y Ryan Reynolds, Meg Ryan y Harry Styles.

¿Quién dice que no se puede volver atrás?

Naomi Osaka, la estrella japonesa del tenis que ha ganado cuatro títulos importantes, vendió en privado su casa de Los Ángeles a la pareja a la que se la compró hace tres años: Nick y Vanessa Lachey, los presentadores de la serie de Netflix El amor es ciego. La pareja se volvió a mudar recientemente desde Honolulu. El precio fue de 7,95 millones de dólares.

La propiedad, en el barrio de Tarzana, se encuentra en un terreno de 2000 metros cuadrados e incluye una casa principal con cinco dormitorios, una piscina y una cancha de pickleball.

Osaka, quien compró la casa en 2022 por 6,3 millones de dólares, estuvo representada por Amy Snider de Compass.

La casa de la actriz de '90210' está a la venta

La casa que Shannen Doherty tuvo durante mucho tiempo en Malibú, California, está a la venta por 9,45 millones de dólares, un año después de su muerte a causa de cáncer a los 53 años.

La actriz compró la propiedad en 2004 por 2,56 millones de dólares. La casa principal, una estructura contemporánea con exterior de estuco, tiene una superficie de 316 metros cuadrados y dispone de cuatro dormitorios y cuatro baños y medio. La finca de 4000 metros cuadrados tiene también una casa de invitados, una piscina de entrenamiento y jardines escalonados.

Chris Cortazzo, de Compass, quien era amigo de Doherty, se encargó del anuncio.

Una casa del viejo Hollywood está disponible

La casa de Hollywood Hills que durante mucho tiempo tuvieron la actriz Gena Rowlands y el cineasta John Cassavetes está a la venta por primera vez desde 1963, año en que la superpareja de Hollywood la compró. Rowlands murió el año pasado a los 93 años; Cassavetes falleció en 1989.

La casa, de 400 metros cuadrados, se construyó en 1940 y se encuentra en un terreno de casi 3000 metros cuadrados en Woodrow Wilson Drive, también conocida como Celebrity Row, donde han residido famosos como Natalie Wood, Frank Zappa y Lady Gaga.

La pareja crió a sus tres hijos en la casa de cinco dormitorios y cuatro baños, y Cassavetes rodó allí gran parte de la película La fuerza del amor, protagonizada por Rowlands.

Las agentes inmobiliarias encargadas del anuncio fueron Kate Blackwood y Kristal Moffett, de Compass.

De regreso en Billionaire's Row

Robert Herjavec, el inversor y estrella de Shark Tank, ha firmado un contrato para comprar otro apartamento en Billionaires' Row de Manhattan, esta vez en el altísimo edificio ubicado en el número 111 de la calle West 57th. El precio de venta era de 22,5 millones de dólares.

El departamento, de casi 418 metros cuadrados, tiene cuatro dormitorios, cuatro baños completos y un tocador. Hace apenas un año, Herjavec y su esposa, Kym Johnson, quien ha aparecido en Dancing with the Stars, vendieron su penthouse que ocupa todo un piso en el número 157 de la calle West 57th por 38,8 millones de dólares. Lo habían comprado por 31,9 millones.

Nikki Field, de Sotheby's International Realty, y su equipo se encargan de las ventas del edificio.

Se vende la casa 'Huxtable'

La casa adosada que apareció en la popular comedia de la década de 1980 El show de Bill Cosby se ha vendido por 13,5 millones de dólares. El comprador era anónimo.

El exterior del edificio fue seleccionado para ser la casa de Brooklyn de la familia Huxtable, aunque en realidad se encuentra en Manhattan, en St. Lukes Place, en el West Village. La casa de ladrillo, de cuatro plantas, mide 6 metros de ancho y tiene un clásico pórtico con escaleras. Tiene cinco dormitorios y seis baños.