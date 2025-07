Un rescatista héroe y una escena espeluznante: cómo fue el operativo en Camp Mystic de Texas

Scott Ruskan, nadador de rescate de la Guardia Costera al que se atribuye haber salvado a 165 personas en el Campamento Mystic (Guardacostas de Estados Unidos)

Scott Ruskan, nadador de rescate de la Guardia Costera de 26 años con base en Corpus Christi, Texas, se despertó con unos golpes en la puerta de su casa en la madrugada del 4 de julio. Le dijeron que había inundaciones en los alrededores de San Antonio y que iban a enviarlo de comisión. ¿Tenía una motosierra?

Ruskan formaba parte de un equipo encargado de evacuar a cientos de personas del Campamento Mystic, un campamento de verano cristiano solo para chicas situado junto al río Guadalupe, que se ha convertido en un foco de pérdidas en las catastróficas inundaciones que han causado la muerte de más de 80 personas en el centro de Texas. Alrededor de 750 niñas estaban en el campamento esta sesión, dijeron las autoridades.

Ruskan y su equipo despegaron en helicóptero hacia las 7 a.m. del viernes, hora central, camino al campamento, cerca de Hunt, Texas. Tardaron casi seis horas en llegar a San Antonio debido a la escasa visibilidad y a las difíciles condiciones meteorológicas. “Fue una experiencia desesperante”, dijo.

Al final de sus operaciones, se atribuyó a Ruskan el mérito de haber salvado a 165 personas del Campamento Mystic.

Ruskan formaba parte de los más de 1700 socorristas, transeúntes, familiares y otras personas que utilizaron helicópteros y drones, llegaron a caballo y en camionetas, y buscaron desde embarcaciones y carritos de golf a quienes seguían con paradero desconocido mientras las operaciones de búsqueda y rescate entraban en su cuarto día.

Muchas de las historias de rescate de las últimas 48 horas han sido angustiosas. Una mujer de 22 años se salvó tras aferrarse a un árbol durante la noche. Una niña fue encontrada tras flotar a la deriva en un colchón durante horas. Una madre y su hijo de 19 años sobrevivieron aferrándose el uno al otro y a un árbol. Una consejera del Campamento Mystic ayudó a evacuar a sus 14 jóvenes campistas para ponerlas a salvo.

Ruskan y su equipo tenían una tarea especialmente ardua.

Después de su peligroso viaje desde Corpus Christi, Ruskan y su equipo al fin aterrizaron en Camp Mystic, donde empezaron a trabajar con 12 helicópteros de rescate, incluidos los de la Guardia Nacional del Ejército. Había que evacuar a cerca de 200 personas, en su mayoría campistas y algunas integrantes del personal del campamento. Se establecieron dos zonas principales de aterrizaje: una en un campo de tiro con arco y otra en un campo de fútbol.

Ruskan se dio cuenta de que quedarse en el lugar liberaría dos plazas extra en su helicóptero para los evacuados, relató, así que dijo a su unidad: “Me encantaría quedarme, podría ayudar mucho más en tierra”.

Se convirtió en la principal persona en el lugar de los hechos, tanto para realizar el triaje como para brindar apoyo emocional a los supervivientes.

“Las niñas iban en pijama”, recordó en una entrevista con The New York Times, y señaló que algunas solo llevaban un zapato puesto. Tenían frío y estaban cansadas, muchas de ellas empapadas. Y estaban desesperadas por obtener respuestas sobre sus amigas.

“Tenía un trabajo que hacer”, añadió Ruskan. “Toda esta gente te mira aterrorizada con una mirada perdida. Quieren algún tipo de consuelo, alguien que les salve”.

En todo el estado de Texas, al menos 81 personas han muerto a causa de las inundaciones, 28 de ellas menores. Más de 40 siguen desaparecidas, dijeron las autoridades; 10 de ellas son campistas del Campamento Mystic, y una es consejera. Hasta el sábado por la noche, más de 850 personas habían sido rescatadas en las operaciones de búsqueda. Las autoridades tejanas han asegurado a los residentes que seguirán buscando a los desaparecidos hasta encontrar a todas las personas, al tiempo que reconocían que la esperanza de encontrar a más personas con vida disminuía cada hora.

“Seguiremos dedicados al 100 por ciento, buscaremos a cada una de las niñas que estaban en Camp Mystic, así como a cualquier otra persona, y todo el cauce del río para asegurarnos de que van a ser recuperados”, dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, en una conferencia de prensa celebrada el domingo.

Anteriormente, el domingo, el presidente Donald Trump accedió a la petición de Abbott de que emitiera una declaratoria federal de desastre, y dirigiera ayuda federal a las zonas afectadas. Autoridades estatales y locales han instado a la población a no salir a realizar operaciones de búsqueda y rescate y han pedido a la gente que no utilice drones personales sobre las zonas afectadas.

El viernes, en Camp Mystic, Ruskan trasladaba a las campistas hasta los helicópteros que las pondrían a salvo, a veces llevando a dos niñas en un brazo. Mientras transportaba a algunas evacuadas, aseguraba a las demás que volvería por ellas.

Algunas le preguntaban si podían llevarse peluches. “Por supuesto”, les decía.

(C) The New York Times.-