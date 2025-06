Vello en la barbilla, lavandería, tu opinión: las cosas que a las mujeres en la menopausia no les importan

Las uñas de los pies sin pintar. Vellos en la barbilla. Separar la ropa por oscuros, claros y colores. Códigos de vestimenta.

¿Qué tienen que decir las mujeres en la perimenopausia y la menopausia sobre estas cosas? No nos importan.

Ese es el mensaje que difunde Melani Sanders, una mujer de 45 años, madre de tres hijos e influente en las redes sociales que vive en West Palm Beach, Florida. Ella ha conseguido un enorme número de seguidores por celebrar a las mujeres de cierta edad que han dejado de intentar agradarle a todos. Cientos de miles de mujeres de todo el mundo han respondido a la llamada de Sanders para compartir lo que ya no les importa. Ahora todas son miembros de su Club "No nos importa".

En videos virales, Sanders enumera sus respuestas. Se asoma por detrás de sus lentes para leer (con otros dos pares metidos en el cuello de la camiseta) y exclama: "No nos importa la grasa de los brazos. No es culpa nuestra que nuestros músculos crezcan hacia abajo y no hacia arriba".

Baja la mirada a su cuaderno, tacha con una pluma ese mensaje que le enviaron antes de pasar al siguiente.

"No nos importa si no nos presentamos a la comida familiar. La mayoría de ustedes tienen traumas no diagnosticados con los que, sinceramente, simplemente no queremos lidiar ahora mismo".

En una entrevista, Sanders dijo que se había pasado décadas cuidando de los demás y preocupándose por lo que los demás pensaban de ella: fijándose en si sus hijos se comían todas las verduras, por ejemplo, o maquillándose antes de salir de casa. Ahora, dijo, "es liberador liberar a mi mente de tener que preocuparse tanto por cosas que realmente no importan".

Según casi todo el mundo, los años previos a la menopausia son una época de agitación física y emocional. La perimenopausia puede traer consigo testarudez, fatiga y niebla cerebral. Además, suele empezar cuando la mujer tiene alrededor de 45 años, cuando puede estar lidiando con adolescentes malhumoradas y con las grandes exigencias del trabajo y el envejecimiento de los padres, dijo Nanette Santoro, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado especializada en perimenopausia.

"Tu cuerpo está cansado. Estás irritable. Tienes rabia", dijo Sanders, que entró en la perimenopausia (o "Miss Peri", como ella la llama) tras una histerectomía parcial en septiembre de 2024. Primero fue el insomnio. Poco después le siguió la depresión.

"Estaba en un lugar oscuro", contó. "Si pasaba algo bueno durante el día, no podía celebrarlo".

El mes pasado, tras una noche de insomnio, Sanders se vio en el espejo retrovisor de su auto: llevaba el pelo revuelto y un sujetador deportivo que le quedaba mal. En lugar de sentirse cohibida por su aspecto, como hubiera hecho antes, no pudo evitar reírse.

"Solo llegas al punto en que ya no me importa", pensó. Así que abrió la cámara de su teléfono y pulsó grabar.

"Estamos a punto de fundar un club de la perimenopausia y la menopausia, ¿vale? Y se va a llamar el club 'No nos importa'", anunció Sanders desde detrás del volante en el estacionamiento de un supermercado. Enumeró lo que no le preocupaba esa mañana: que no encontraba un "sujetador de verdad" que ponerse y que había salido de casa sin aplicarse crema para alisarse el pelo.

"En los comentarios, hablemos todos de lo que no nos importa hoy", dijo.

Sanders, que en aquel momento tenía unos cuantos cientos de miles de seguidores en Instagram y TikTok gracias a sus publicaciones sobre el desorden del matrimonio y la maternidad, pensó que unas cuantas docenas de mujeres podrían opinar. "¿Quién se une a nuestro Nuevo CLUB? El Club NNI va a ser la comidilla de la ciudad", bromeó en el pie de foto del video.

Y así fue. Le llovieron miles de comentarios y ganó cientos de miles de seguidores más en Instagram y TikTok en tan solo 24 horas.

"No me importa que mi familia piense que estoy loca porque me siento en el sofá con una manta térmica y con el ventilador soplándome", escribió una persona.

"No nos importa que quisieras cenar algo distinto de lo que preparamos. No vimos que te ofrecieras a preparar la cena", comentó otro.

Incluso Ashley Judd, actriz y defensora de la salud mental, se ha unido al club.

¿Algunas de las cosas que no le importan a Judd, de 57 años? La televisión, bañarse todos los días y si su camisón tenía manchas. (Sí las tenía.)

También la ortografía.

"No me importa que yo" --hizo una pausa en un video, entrecerrando los ojos ante el papel que sostenía, en el que se leía: "No nos importa cub"-- "no haya puesto la 'L' en la palabra 'club'", dijo.

Cuando Shelly Horton, periodista australiana, vio por primera vez el video de Sanders en su contenido de Instagram, "me reía tanto que estaba llorando".

"Por muy hilarante que sea, también es muy significativo", dijo Horton, de 51 años, que hizo su propio video enumerando cosas que ya no les preocupan a las mujeres en Australia: que les gusten más los perros que los humanos, ocultar su edad ("Nos hemos ganado cada maldito mes", insistió). La conversación abierta en torno a la perimenopausia y la menopausia podría animar a más mujeres a buscar atención médica en lugar de dejar que sus síntomas se agraven, dijo.

Hablar de la menopausia, antes envuelta en el secreto, se ha convertido en un negocio en sí mismo. Algunas famosas como Gwyneth Paltrow y Cameron Diaz han invertido en una empresa de telesalud centrada en la menopausia. Halle Berry creó una empresa que promete ayudar a las mujeres durante la transición. Ahora hay docenas de pódcasts sobre la menopausia, e incluso una nueva comedia sobre dos mujeres de la generación X que están pasando por ella.

"Cuando empecé a ejercer, las mujeres ni siquiera acudían al médico porque pensaban que era algo que tenía que pasar y que no podían quejarse", afirmó Lila Nachtigall, de 91 años, endocrinóloga reproductiva especializada en investigación y educación sobre la menopausia desde hace casi 60 años.

"Ahora la menopausia está por todas partes", dijo.

Para Sanders, que recientemente alcanzó el millón de seguidores en TikTok, la explosión de interés la ha hecho sentirse menos sola y más en control. Su sueño es reunir a la comunidad del CNNI fuera de Internet, en un retiro donde las mujeres perimenopáusicas y menopáusicas puedan "solo ser". (La primera regla para las asistentes: nada de ropa elegante, peinados ni maquillaje).

La idea no es dejar de preocuparse por todo, recalcó. En cambio, "se trata más bien de quitarse la presión" en lo que se refiere a cosas que no importan de verdad, como mantener la casa impecable, y en su lugar dar prioridad a lo que necesita para sentirse lo mejor posible en esta etapa.

"A partir de este momento, nada es obligatorio salvo la supervivencia", dice riendo.

Eso significa que solo publica videos una o dos veces por semana, aunque su bandeja de entrada esté llena de consultas sobre asociaciones lucrativas que le exigirían producir más. En lugar de eso, dedica tiempo a cuidar de su salud y a compromisos familiares, como animar en las gradas en los partidos de basquetbol de su hijo menor.

Mientras describía esos límites en una entrevista en video, señaló su cama deshecha y la ropa esparcida por su dormitorio. Sufre insomnio relacionado con la perimenopausia y la noche anterior solo había dormido tres horas.

"No me importa", se encogió de hombros. "Simple y llanamente".

Melani Sanders, fundadora del club "No nos importa", trabaja en un video en su casa de West Palm Beach, Florida, el 21 de junio de 2025. (Martina Tuaty/The New York Times)

Melani Sanders, fundadora del club " No nos importa ", graba un video en su casa de West Palm Beach, Florida, el 21 de junio de 2025. (Martina Tuaty/The New York Times)