Un grupo de objetos personales de la princesa Diana será subastado

Esta semana se subastará una gran cantidad de pertenencias de la princesa, incluido su bolso Lady Dior. Para algunos compradores, los objetos más íntimos son el principal atractivo.

Uno de los lotes más extraños que Martin Nolan, cofundador de Julien's Auctions, ha rematado en sus más de dos décadas en el negocio de las subastas fue un trozo de pastel que se sirvió en la boda de Diana, princesa de Gales, con el príncipe Carlos, en julio de 1981. Se vendió por 2831 dólares.

Eso fue en 2008. Hoy, Nolan calcula que podría alcanzar decenas de miles de dólares.

"A lo largo de los años nos hemos dado cuenta de que Diana es una categoría de activos muy coleccionable", dijo Nolan en una reciente entrevista telefónica. "Se le considera una inversión de primera clase. Además, la gente siente que tiene una conexión con Diana".

El mundo solo tuvo 16 años para familiarizarse con la princesa, dijo Nolan, refiriéndose al tiempo transcurrido entre su entrada oficial en la vida pública y su prematura muerte en 1997. La brevedad de ese periodo, dijo, solo ha intensificado la fascinación del público. Muchos buscan ahora recuerdos de Diana para preservar los vínculos que creen haber tenido con ella.

Esa demanda ha empujado a las casas de subastas a poner a la venta un número cada vez mayor de sus pertenencias. Este jueves, Julien's subastará una gran colección de sus efectos personales, junto con una selección de objetos de otros miembros de la realeza, como la reina Isabel II y la princesa Margarita. Se ofrecen el bolso Lady Dior de Diana (que fue rebautizado como homenaje a ella), vestidos y sombreros y un grupo de piezas más íntimas, como cartas personales, tarjetas de cumpleaños y de vacaciones. Una parte de los beneficios de la venta se donará a Muscular Dystrophy UK.

En las subastas de alto nivel que se celebran tras la muerte de personajes públicos --y que continúan años después, siempre que se mantenga la demanda--, artículos como ropa, muebles, joyas y fotografías son habituales. Pero los objetos profundamente personales son cada vez más habituales.

Cuando Christie's subastó la herencia de Marilyn Monroe en 1999, entre los objetos ofrecidos figuraban su carné de conducir, su tarjeta del Sindicato de Actores y viejos tubos de lápiz labial. La subasta de RR Auction de objetos de Prince incluía recibos de hotel y su talonario de cheques personal. Otra subasta de Christie's, de la herencia del expresidente Ronald Reagan, incluía garabatos que hizo en papelería de la Casa Blanca.

Los curadores dicen que incluyen estos objetos porque ayudan a contextualizar y humanizar a las figuras públicas.

"Me entusiasma ver el recorrido de una persona y hablar de las partes de su historia por las que es más conocida", dijo Elizabeth Seigel, directora de colecciones privadas y emblemáticas de Christie's. "También es divertido cuando eres capaz de levantar un poco el telón y espiar un poco la personalidad de alguien".

Para la próxima venta de Julien's, titulada "El estilo de la princesa Diana y una colección real", Nolan hace especial hincapié en el estilo. Aunque su gusto por la moda está ciertamente representado, dijo que el objetivo es mostrar cómo vivía Diana y cómo se relacionaba con los demás, razón por la cual las tarjetas y cartas personales son una parte clave de la oferta.

Pero hay que seguir una línea curatorial. "La edición tiene sus ventajas", señaló Siegel. "No siempre recomendamos necesariamente vender todas y cada una de las cosas que pertenecieron a una persona".

Sin embargo, la inclusión de cartas profundamente personales es algo más que una mera narración. También se trata de qué objetos tienen más probabilidades de venderse.

Estos objetos íntimos suelen tener un precio inferior al de un bolso de diseño o un mueble antiguo, lo que puede abrir el abanico de pujas y dar a los compradores que no frecuentan las subastas la rara oportunidad de poseer un trozo de historia.

Entonces, ¿quién compra estas cosas?

En el caso de los recuerdos de la princesa Diana, suelen ser supercoleccionistas como Renae Plant.

Plant, directora de un centro preescolar de Los Ángeles, posee más de 2700 objetos personales que pertenecieron a Diana, una colección que reunió en más de 2000 subastas, según sus cálculos.

Su colección incluye más de 600 cartas personales que la princesa escribió a amigos, familiares, a su entrenador físico y a su peluquero. También posee más de 100 prendas de Diana, incluido el suéter de oveja negra (no el original, que se vendió por 1,1 millones de dólares, sino el de repuesto que le enviaron después de que el original se agujereara) y el vestido Versace a medida que llevó en la portada de Harper's Bazaar de 1991. Plant se enorgullece de mencionar que consiguió ese vestido pujando más que el Palacio de Kensington, aunque tuvo que hipotecar su casa para poder pagar los 250.000 dólares de la oferta ganadora.

Plant, quien consideraba que las pertenencias de Diana "se esparcían sin rumbo por todo el mundo y se vendían al mejor postor", vio como su misión personal honrar el legado estilístico y humanitario de la princesa. En 2020 fundó el Museo de la Princesa Diana, un archivo digital creado en torno a su colección privada.

En realidad, Diana inició la venta de muchos de los objetos relacionados con ella cuando, en 1997, solo dos meses antes de su muerte, subastó 79 de sus vestidos a través de Christie's, recaudando 3,25 millones de dólares para organizaciones benéficas contra el SIDA y el cáncer.

"Me vuelve a doler el corazón ver cómo esta gran colección se va de una y no poder conservarla para el museo, porque creo que es ahí donde merecen estar, no en el armario de alguien", dijo Plant.

Plant, cuya colección está actualmente guardada en dos unidades de almacenamiento en Los Ángeles, tiene previsto organizar una exposición itinerante el año que viene para llevar el museo por Estados Unidos, Australia y el Reino Unido.

Pero antes de que eso ocurra, Plant tiene en el punto de mira una adquisición: el vestido de día floreado Bellville Sassoon de la princesa, al que se suele llamar el "vestido de los cuidados" por la frecuencia con que Diana lo llevaba cuando visitaba a personas enfermas. Ese vestido forma parte de la subasta de Julien's del jueves.

Plant vio el vestido de cerca cuando Diana se lo puso en 1988 para saludar a la multitud frente a la catedral de San Andrés de Sidney, Australia. Debido a su propia historia personal con el vestido, Plant cree que completaría su colección.

"Voy a pujar en directo", dijo. "Me gusta ver y sentir el ambiente. Soy una pujadora muy estratégica y siempre me caigo al suelo cuando gano. Hago todo un movimiento acrobático".