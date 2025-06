Lo que hay que saber sobre los ataques de Israel a Irán

War and Armed Conflicts Iran Israel Iran-Israel Proxy Conflict Military Bases and Installations Nuclear Weapons Nuclear Energy International Relations Defense and Military Forces Missiles and Missile Defense Systems Assassinations and Attempted Assassinations Islamic Revolutionary Guards Corps Khamenei, Ali Arabian Sea Shamkhani, Ali Bagheri, Mohammad Salami, Hossein Rashid, Gholamali Abbasi-Davani, Fereydoun (1958-2025) Tehranji, Mohammad Mehdi (1965-2025)

Israel atacó Teherán a primera hora del viernes y mató a muchos de los principales líderes militares y científicos del país. Estados Unidos dijo que no había participado en los ataques.

El ejército israelí lanzó el viernes una oleada de ataques aéreos dentro de Irán que impactó decenas de objetivos, incluidas instalaciones nucleares, y aniquiló a gran parte de la cadena de mando militar del país, junto con varios científicos nucleares.

Los ataques fueron una escalada dramática en el largo conflicto entre dos de los ejércitos más poderosos de Medio Oriente. Irán calificó el ataque de "acto de guerra" y dijo que tomaría represalias.

¿Qué ocurrió en Irán?

Israel atacó al menos seis bases militares, viviendas en dos complejos de alta seguridad para mandos militares y múltiples edificios residenciales en los alrededores de la capital, Teherán, según cuatro altos funcionarios iraníes. El ejército israelí ha indicado que los ataques continuarán.

Los medios de comunicación estatales iraníes mostraron explosiones en todo Teherán, con humo y fuego saliendo de los edificios. Las compañías aéreas retiraron rápidamente los vuelos civiles de los cielos de franjas de Medio Oriente. Las emisiones de la televisión estatal mostraron edificios de apartamentos dañados, con escombros esparcidos por las calles.

También se informó de explosiones en las ciudades iraníes de Isfahán, Arak y Kermanshah, en complejos militares e industriales.

[El primer mapa muestra los lugares de los ataques israelíes en Irán, incluidos la capital Teherán e instalaciones nucleares en Natanz. El segundo mapa muestra los ataques dentro de Teherán y sus alrededores].

Los ataques de Israelse dirigieron contra algunas de las instalaciones nucleares más importantes de Irán, incluida Natanz, su principal planta de enriquecimiento de uranio. Imágenes de las redes sociales verificadas por el Times muestran llamas y un espeso humo negro saliendo de Natanz, poco después de que se informara de una serie de explosiones hacia las 4:18 a. m., hora local.

Los ataques "deterioraron significativamente" la instalación de enriquecimiento, según el principal portavoz militar de Israel, el general de brigada Effie Defrin. Aún es prematuro determinar la magnitud del daño causado por Israel. La instalación de Natanz no está enterrada a gran profundidad, pero las salas de centrifugado que se utilizan para enriquecer uranio se encuentran a unos 45 metros o más bajo el desierto, y están cubiertas por hormigón altamente reforzado.

El emplazamiento nuclear mejor protegido de Irán, Fordow, cerca de la ciudad de Qom, está en lo profundo de una montaña, a unos 800 metros bajo tierra para protegerlo de los bombardeos. No parece que Israel lo haya atacado.

Para lograrlo se requeriría el uso repetido de enormes bombas "antibúnker", y la mayoría de los expertos piensan que Israel no puede hacerlo solo, sin la ayuda estadounidense.

"Si no consigues Fordow", dijo Brett McGurk, que ha sido coordinador para Medio Oriente de varios presidentes estadounidenses de ambos partidos, "no habrás eliminado su capacidad de producir material apto para armas".

¿Quién murió en el ataque?

Los medios de comunicación estatales iraníes informaron de que Israel mató al menos a tres de los principales generales del país y a dos científicos nucleares.

Fueron identificados como el general de división Mohammad Bagheri, poderoso jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes; el general Hossein Salami, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní; y el general Gholamali Rashid, subcomandante de las fuerzas armadas iraníes, según informaron los medios de comunicación iraníes.

El ejército israelí dijo también que había matado al jefe de la unidad de espacio aéreo del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el general Amir Ali Hajizadeh, junto con otros dos altos mandos de la unidad. No hubo comentarios inmediatos de Irán sobre dicha afirmación.

Ali Shamkhani, un influyente político iraní que supervisa las conversaciones nucleares con Estados Unidos, se encontraba entre los muertos del viernes, según tres altos funcionarios e informes de los medios de comunicación iraníes. Dos destacados científicos nucleares, Mohammad Mehdi Tehranji y Fereydoun Abbasi, también murieron cuando Israel atacó sus casas.

Durante años, Israel ha atacado con asesinatos individuales a la cúpula militar iraní y a muchos de sus principales científicos nucleares. El viernes, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, se apresuró a sustituir a los líderes militares asesinados, en un aparente intento de proyectar estabilidad y evitar un vacío de poder.

La agencia de noticias iraní Fars, afiliada a la Guardia Revolucionaria, informó que al menos 78 personas habían muerto y otras 329 habían resultado heridas en los ataques israelíes del viernes. La agencia dijo que las cifras no eran oficiales.

¿Por qué Israel atacó a Irán?

Las autoridades israelíes dijeron que el ataque fue "preventivo", aunque no había indicios inmediatos de que Irán estuviera planeando atacar. En un comunicado, el ejército israelí dijo que había actuado "en respuesta a la agresión en curso del régimen iraní contra Israel" y sugirió que habría más, al calificar su ataque de "primera etapa".

Un oficial militar israelí, que informó a los periodistas bajo condición de anonimato para cumplir el protocolo, dijo que los ataques habían tenido como objetivo elementos del programa nuclear iraní y las capacidades de misiles de largo alcance del régimen.

Afirmó que Irán ha estado desarrollando un programa secreto para ensamblar un arma nuclear, según los servicios de inteligencia israelíes, y que dispone de material suficiente para ensamblar 15 bombas nucleares en cuestión de días. El funcionario no proporcionó detalles que sustenten esta afirmación.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó el programa nuclear iraní de "peligro claro y presente para la supervivencia misma de Israel" en un comunicado en video.

¿Cómo respondió Irán al ataque?

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, dijo en una declaración que Israel "debe anticipar un duro castigo".

En una carta al Consejo de Seguridad de la ONU, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, describió los ataques israelíes como una "declaración de guerra" y dijo que Irán "respondería con decisión y proporcionalidad".

El viernes por la mañana, el ejército israelí dijo que Irán había enviado cerca de 100 drones hacia Israel y afirmó que había empezado a interceptarlos fuera del territorio israelí.

[El mapa muestra la región de Medio Oriente que comprende a Israel e Irán, así como Siria y Jordania, conde se derribaron e interceptaron drones, respectivamente].

¿Cómo respondió Estados Unidos?

El secretario de Estado Marco Rubio dijo en una declaración que Estados Unidos "no participaba en ataques contra Irán".

Rubio advirtió a Irán contra cualquier forma de represalia dirigida contra las fuerzas estadounidenses en la región: "Permítanme ser claro: Irán no debe atacar intereses ni personal estadounidenses".

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo el viernes que el ataque no podría haberse producido sin la "coordinación y autorización" de Estados Unidos. El ministerio advirtió que Estados Unidos también sería responsable de las consecuencias.

El ataque israelí se produjo tras meses de desacuerdo entre el presidente Donald Trump y Netanyahu sobre cómo tratar a Irán. Trump había disuadido a Israel de atacar Irán mientras estuvieran en curso las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán.

El presidente Trump, en sus primeros comentarios públicos sobre el ataque israelí contra Irán, dijo que Teherán se había buscado la destrucción al no aceptar una oferta que Estados Unidos puso sobre la mesa hace unas dos semanas en las conversaciones nucleares. La propuesta habría obligado finalmente a Irán a renunciar a todo enriquecimiento de uranio.

"Le di a Irán una oportunidad tras otra de llegar a un acuerdo", escribió en Truth Social, su plataforma en las redes sociales, el viernes por la mañana. "Les dije, con las palabras más enérgicas, que 'simplemente lo hagan', pero por mucho que lo intentaron, por mucho que se acercaron, no pudieron conseguirlo".

Los negociadores estadounidenses e iraníes tenían previsto reunirse el domingo en Omán para celebrar una sexta ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Pero el viernes, tras el ataque, Irán anunció en la televisión estatal que no participaría en las conversaciones del domingo, y hasta nuevo aviso.

Steven Erlanger, David E. Sanger, Francesca Regalado Isabel Kershner y Patrick Kingsley colaboraron con reportería.

Farnaz Fassihi es la jefa de la corresponsalía de las Naciones Unidas del Times, que dirige la cobertura de la organización, y también cubre Irán y la guerra en la sombra entre Irán e Israel. Trabaja en Nueva York.

Aaron Boxerman es reportero del Times y cubre Israel y Gaza. Radica en Jerusalén.

Ephrat Livni es periodista del boletín DealBook del Times, radicada en Washington.

Euan Ward es un reportero que colabora con el Times desde Beirut.

