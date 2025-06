El propietario de la discoteca dominicana cuyo techo colapsó es detenido

Jet Set (Santo Domingo, Dominican Republic, Nightclub) Bars and Nightclubs Roofs Deaths (Fatalities) Antonio Espaillat Maribel Espaillat Workplace Hazards and Violations Accidents and Safety Santo Domingo (Dominican Republic) Perez, Rubby (1956-2025) Dominican Republic

Después de que el techo de un club nocturno se derrumbara, matando a 236 personas, un empleado ha declarado que los propietarios habían sido advertidos del peligro que suponía el tejado.

El propietario de Jet Set, una popular discoteca de República Dominicana donde murieron 236 personas tras derrumbarse el techo hace dos meses, fue detenido el jueves y acusado de homicidio involuntario, anunció la procuraduría.

El techo de Jet Set se derrumbó en la madrugada del 8 de abril durante un concierto, lo que desencadenó una larga operación de búsqueda y rescate y derivó en una rendición de cuentas nacional sobre la tragedia y la falta de inspecciones de edificios en todo el país.

La detención se produjo después de que un empleado del club se presentara ante las autoridades con pruebas que demostraban que había advertido a los propietarios del club que debían cancelar el concierto porque el techo estaba en tan mal estado que suponía un riesgo.

El propietario, Antonio Espaillat, un empresario rico cuya familia también posee una cadena de emisoras de radio, compareció ante la procuraduría general de la capital, Santo Domingo, el jueves por la tarde para ser interrogado. Fue detenido tras la comparecencia, afirmó su abogado, Jorge Luis Polanco.

La hermana de Espaillat, Maribel Espaillat, quien ayudaba a dirigir el club, también fue acusada.

La procuraduría anunció las detenciones el jueves por la tarde, afirmando que los hermanos habían sido acusados de homicidio involuntario.

Ambos "mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada", señaló la procuraduría en un comunicado. También afirmó que los hermanos habían intentado "intimidar o manipular" a empleados que podrían ser testigos, sin dar más detalles.

Espaillat y su madre eran propietarios de Jet Set, una conocida discoteca situada a una cuadra o manzana de la costa en Santo Domingo. El club era conocido por sus conciertos en vivo de los lunes, que solían llenarse con la clase élite de la ciudad.

Tras años de diversas reparaciones, el techo del club se derrumbó durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, a quien se le conocía como "la voz más fuerte del merengue".

Pérez murió, al igual que muchos de sus seguidores de su ciudad natal. Entre los fallecidos había una gobernadora dominicana, exjugadores de béisbol de las Grandes Ligas y miembros de una familia de destacados banqueros. También murieron el director de Infraestructura Urbana de la ciudad y el hijo del ministro de Obras Públicas.

En una entrevista en la televisión local, dos semanas después de la tragedia, Espaillat reconoció que los paneles del techo del club se empapaban a menudo por las filtraciones de agua del aire acondicionado. Los trabajadores habían sustituido los paneles del techo el mismo día del concierto mortal, pero insistió en que no tenía ni idea de que la situación fuera tan grave.

"Lo primero que quiero decir es que yo tengo un dolor muy grande", dijo. "Lamento en el alma todas las pérdidas".

Pero posteriormente un empleado presentó pruebas de que Espaillat había sido advertido. El empleado entregó su teléfono a los investigadores, dijo Plinio Pina, abogado del empleado, a los periodistas en Santo Domingo el miércoles.

"Nuestro cliente presentó, básicamente, la evidencia de conversaciones en las cuales daba cuenta de la situación de la discoteca en la cuales planteaba sus temores y aprehensión, su sugerencia sobre lo que respecto a que el evento debía de suspenderse", dijo Pina a los periodistas. "Y eso fue desatendido".

Las imágenes satelitales mostraron una gran cantidad de equipos, como condensadores de aire acondicionado, en la azotea del club, lo que muchos expertos creen que contribuyó al derrumbe. Esta semana se concluyó un informe de ingeniería que revisó la tragedia, pero su contenido no se ha hecho público.

Se han presentado decenas de demandas, muchas de ellas de los casi 200 sobrevivientes.

