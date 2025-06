El gobierno de EE. UU. devuelve a un guatemalteco que fue deportado por error a México

United States Politics and Government Deportation Immigration and Emigration Courts and the Judiciary Justice Department Abrego Garcia, Kilmar Armando Trump, Donald J El Salvador Guatemala Mexico

El gobierno de Trump obedeció las instrucciones del juez del caso, lo que implica un cambio significativo respecto a la postura desafiante que ha tenido en otros asuntos migratorios.

El gobierno de Donald Trump ha trasladado de regreso a Estados Unidos a un hombre guatemalteco que fue expulsado indebidamente a México, aunque su futuro es incierto, según dijeron sus abogados el miércoles.

Trina Realmuto, abogada del hombre identificado solo con sus iniciales, OCG, dijo que esperaba que permaneciera bajo custodia federal mientras el gobierno determinaba cómo tratar su caso.

La semana pasada, el Departamento de Justicia dijo que cumpliría la orden de un juez federal de "facilitar" el regreso de OCG, un hombre gay que este año fue enviado a México a pesar de haberle dicho a las autoridades estadounidenses que había sufrido violencia en ese país y que tenía miedo de regresar ahí.

El hecho de que los funcionarios gubernamentales obedecieran las instrucciones del juez, Brian E. Murphy, de la Corte Federal de Distrito de Massachusetts, supuso un cambio significativo respecto a la postura desafiante que la Casa Blanca ha mantenido en otros asuntos migratorios.

Entre ellos está el caso de Kilmar Armando Abrego García, un salvadoreño residente en Maryland que se encuentra en El Salvador tras haber sido deportado en marzo, a pesar de que una orden judicial previa prohibía enviarlo allí.

Cuando Murphy ordenó al gobierno el mes pasado que trajera a OCG de vuelta a Estados Unidos, criticó a las autoridades por haber afirmado que el hombre no temía ser enviado a México, antes de que admitieran que eran "incapaces de identificar" a algún funcionario que hubiera hecho la supuesta declaración.

El juez también consideró que el gobierno había incumplido una orden dictada en abril y que prohibía a las autoridades deportar a personas a lugares que no fueran su país de origen, sin darles antes una "oportunidad significativa" de impugnar su expulsión.

OCG dijo en una declaración jurada presentada a Murphy por sus abogados cuando estaba en la clandestinidad, que se encontraba en Guatemala luego de ser enviado allí desde México, y que vivía "en pánico constante y miedo constante".

"Aquí no puedo ser gay", escribió, "lo que significa que no puedo ser yo mismo".

El caso de OCG es una inusual victoria para los abogados especializados en migración, quienes se han opuesto a los esfuerzos del gobierno de Trump para aumentar agresivamente las deportaciones.

Sin embargo, la abogada Realmuto dijo que no estaba segura de lo que ocurriría finalmente con OCG.

Dijo que esperaba que volvieran a ponerlo bajo custodia federal, y añadió que él estaba "nervioso y asustado".

"Pero está agradecido por regresar a Estados Unidos", afirmó.

Realmuto añadió que OCG ahora tendrá la oportunidad de alegar que corre riesgo de ser perseguido o torturado si lo deportan a un tercer país.

Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el atentado del 6 de enero en el Capitolio y contra el expresidente Donald Trump.