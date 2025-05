Miles de familias rusas buscan desesperadas a los soldados desaparecidos en la guerra ante la falta de apoyo del Kremlin

Voluntarios ucranianos que recogen los cadáveres de personas muertas en combate e intentan identificar los restos de soldados rusos, en el este de Ucrania en febrero (Tyler Hicks/The New York Times)

Elvira Kaipova llevaba meses sin saber nada de su hijo Rafael, soldado ruso desplegado en Ucrania.

Los oficiales militares respondieron a sus repetidas preguntas sobre el paradero de su hijo afirmando que estaba en servicio activo y, por lo tanto, incomunicado. Luego, a finales de noviembre, dos días después de que volvieran a hacer esa afirmación, Kaipova se enteró de que este había desaparecido el 1 de noviembre, a través de un canal de Telegram que ayuda a las familias de militares.

“Perdimos a su hijo”, le dijo Aleksandr Sokolov, el oficial de la unidad de Rafael encargado del enlace con las familias, cuando ella viajó a su cuartel general en el oeste de Rusia.

“¿Perderlo cómo?”, dice que respondió, alarmada y enfadada, sobre todo cuando el oficial le explicó que, luego de que Rafael no se había comunicado por radio, la búsqueda había resultado imposible. “¿Cómo lo buscamos?”, dijo Kaipova que le dijo el oficial.

Variaciones de ese sombrío escenario se han repetido innumerables veces desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. El Ministerio de Defensa de Rusia carece de cualquier esfuerzo formal y organizado para localizar a legiones de soldados desaparecidos, según las familias desconsoladas, las organizaciones privadas que intentan ayudarlas y los analistas militares. Los familiares, atrapados en el limbo, se las arreglan solos con la escasa información del gobierno.

El propio ministerio declinó hacer comentarios para este artículo. Sokolov, el oficial de enlace, dijo a través de un mensaje de texto: “Entiendes que no puedo comentar nada”.

Aunque Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo de paz, se espera que la búsqueda de los soldados desaparecidos dure años, quizás décadas.

El Ministerio de Defensa no ha publicado ninguna estadística sobre el número de desaparecidos, lo cual, según analistas militares y familiares, se debe a que desconoce la cifra. Las estimaciones se elevan a decenas de miles.

Anna Tsivilyova, viceministra de Defensa y prima del presidente Vladimir Putin, declaró a la Duma Estatal el pasado noviembre que 48.000 familiares de desaparecidos habían enviado muestras de ADN con la esperanza de identificar restos, aunque eso incluía algunas solicitudes duplicadas de la misma familia.

En Ucrania, un proyecto gubernamental denominado “Quiero encontrar”, para ayudar a localizar a militares rusos capturados o muertos allí, dijo que había recibido más de 88.000 solicitudes de información, más de 9000 solo en abril. Señaló que aún se desconoce el número total de desaparecidos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, que intenta localizar a los desaparecidos de ambos bandos, civiles o militares, tiene 110.000 casos presentados.

Una placa militar encontrada junto al cadáver de un soldado ruso cerca de Koroviy Yar, Ucrania, en 2023 (Nicole Tung para The New York Times)

La familia de Isakhanov Ravazan, soldado de 25 años, recibió por última vez un breve mensaje de voz suyo el 9 de noviembre. Durante una batalla poco después, dijo su tía, comunicó por radio a su comandante que no podía contener la hemorragia de una herida grave. Desde entonces no se sabe nada de él.

“Nadie lo vio muerto”, dijo su tía, quien, al igual que varias personas que aparecen en este artículo, no quiso dar su nombre por temor a infringir las leyes que prohíben detallar las bajas en el campo de batalla. “Tal vez se salvó, tal vez alguien lo encontró, seguimos aferrándonos a la esperanza de que esté vivo”, dijo. “No hay paz para el alma. No puedo dormir por la noche, ni tampoco sus padres”.

Lo más probable es que la mayoría de los soldados desaparecidos murieran en combate y fueran abandonados en el campo de batalla, dijeron los expertos. No hay suficientes equipos para recoger los cadáveres, y el despliegue constante de drones hace que la recuperación sea demasiado peligrosa.

Los mandos tienen ya bastantes problemas para suministrar alimentos y municiones, y esa es la prioridad, dijo un analista militar del Equipo de Inteligencia de Conflictos, una organización independiente en el exilio que hace un seguimiento del conflicto. El analista, que no quiso dar su nombre para no poner en peligro a los familiares que siguen en Rusia, dijo que solo a las familias de los soldados les importa si se recogen los cadáveres, “y no hay castigo por alienar a los familiares”.

Un ucraniano de la ciudad ocupada de Lugansk, a quien obligaron a servir como médico en el campo de batalla y que tampoco quiso ser identificado, dijo sobre su experiencia: “Cientos de personas quedaron tendidas allí. Cada día había decenas de heridos y muertos”.

Incluso cuando se recuperan los cadáveres, la identificación es problemática. A menudo, los restos solo pueden retirarse después de que las líneas de batalla se desplacen notablemente para que los drones de ataque vuelen a otro lugar, y eso puede llevar meses o incluso años.

La morgue militar de la ciudad occidental de Rostov, conocida oficialmente como Centro de Recepción, Procesamiento y Envío de Difuntos, es el principal centro de limpieza.

Cuando supo que su hijo había desaparecido, Kaipova, que está casada y tiene otro hijo, voló allí primero. “Todo está abarrotado”, dijo, tras llegar a las 7:00 a. m. para entregar una muestra de ADN y marcharse a las 10:00 p. m. “Esposas, madres, padres… todos llorando, sollozando, esperando”.

Los investigadores le dijeron a ella y a otros que se enfrentan a un retraso de unos 15.000 militares sin identificar. El ritmo lento, las constantes remisiones a distintos organismos gubernamentales y la falta de información básica tienen a las familias de los desaparecidos en un lento hervor. La indignación se desborda de las numerosas salas de chat en línea donde los familiares buscan ayuda.

Banderas ondean sobre las tumbas de los militares rusos en el Paseo de los Héroes de un cementerio de San Petersburgo (REUTERS/Anton Vaganov)

En un comentario en la red social Vkontakte, una participante llamada Polina Medvedeva arremetió contra los mandos militares calificándolos de “irresponsables”. Algunos compañeros de su marido le dijeron que había muerto heroicamente, escribió, pero los militares no han confirmado su muerte y no hay cadáver.

“¿Dónde están los datos concretos?”, escribió. “¿Por qué el mando nos ignora, evita las respuestas, nos arroja de un número a otro? Mi corazón se rompe de dolor y rabia por lo que le han hecho a nuestra familia”.

Algunas familias se expresan de forma incluso más pública.

Familiares de soldados desaparecidos de la 25 Brigada de Fusileros Motorizados de la región de Leningrado han hecho repetidos llamamientos a Putin.

“¡En todas partes encontramos indiferencia!”, dijeron en un video el mes pasado en el que mostraban fotos de los desaparecidos. Todas las familias reciben exactamente la misma carta predeterminada y solo se les dice, repetidamente, que esperen, dijeron: “¡Ayúdennos! Estamos hartos de vivir en la ignorancia durante meses y años!”.

El Kremlin creó la Fundación Estatal Defensores de la Patria, aparentemente para ayudar a los soldados, los veteranos y sus familias. Pero no tiene información privilegiada sobre los detalles de los desaparecidos, dijeron los analistas.

No existe “ningún sistema de enlace con las familias de los soldados”, dijo Sergei Krivenko, director de una organización de derechos humanos creada para ayudar a los soldados. Calificó a la fundación de ser una “estructura falsa”, diseñada para desviar la culpa del Ministerio de Defensa y “dar una apariencia de acción”.

La Fundación Estatal Defensores de la Patria no respondió a las solicitudes de comentarios.

Kaipova ha escrito a numerosos funcionarios, empezando por Putin, ha visitado su oficina administrativa y ha buscado en múltiples hospitales, incluidos algunos en medio de los combates en el este de Ucrania. “Corro en círculos”, dijo.

Su búsqueda dio un giro nada extraño cuando creyó reconocer a Rafael con una grave herida en la cabeza en un breve video grabado a bordo de un helicóptero de evacuación. Está convencida de que yace en algún hospital aquejado de amnesia.

El administrador de un grupo de chat en el que Kaipova publicó el video dijo que al menos otras 20 personas identificaron al mismo hombre como su soldado desaparecido.

“Todo el mundo está tan desesperado que ve a sus seres queridos en cualquier rostro”, admitió Kaipova, pero rechazó cualquier sugerencia de que este pudiera ser también su caso. La unidad de su hijo dijo que sus médicos no tenían constancia de que lo hubieran evacuado.

Rafael era reacio a ser soldado. Criado en la ciudad central de Tiumén, hirió gravemente a otro hombre que intentó quitarle el coche. Los funcionarios le presentaron una opción habitual en los casos penales rusos: ir a la cárcel o al frente. Su madre le rogó que eligiera la cárcel, pero él se angustiaba. “Sufría, daba vueltas”, dijo. “No quería ni la guerra ni la cárcel”.

Fue desplegado el 1 de agosto, cuando cumplió 20 años. Nunca volvió a saber de él. Un soldado hospitalizado de su unidad la llamó una vez para decirle que Rafael había llamado a gritos a su madre, asustado, al comienzo de su primera batalla.

El gobierno de Putin no brinda ninguna información a los familiares de los militares desaparecidos (Kremlin/dpa)

Por el formulario 1421, el escueto registro militar de su desaparición, Kaipova supo que servía en una unidad de inteligencia. Decía que Rafael formaba parte de un grupo de soldados que realizaban “tareas especiales” en un pueblo de la provincia de Donetsk, cuando fueron atacados con artillería y drones. “El grupo, en el que se encontraba Rafael Kaipov, perdió el contacto tras este enfrentamiento”.

Según las nuevas leyes, los oficiales al mando pueden acudir a los tribunales solo seis meses después del último contacto con un soldado para que se le declare desaparecido, lo que les permite suspender su paga de combate.

Las propias familias tienen que presentar un caso adicional para que se declare muerto al soldado desaparecido, lo que libera cuantiosas prestaciones. Algunos rehúyen a dar un paso tan definitivo.

“Lloro constantemente, mañana y noche”, dijo Kaipova. “Mi mayor temor es agotar todas las pistas y no tener a nadie a quien recurrir”.

Oleg Matsnev colaboró con la reportería.

