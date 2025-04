¿Los masajes son buenos para los músculos adoloridos?

Athletics and SportsExerciseMusclesTherapy and RehabilitationFatigueAnxiety and Stress

No hay duda de que sientan bien y relajan. Sin embargo, esto es lo que dice la evidencia sobre su impacto físico en el cuerpo.

Los masajes no son solo para los balnearios de lujo que sirven agua de pepino. Para muchos deportistas aficionados y profesionales, es una continuación de su programa de entrenamiento.

Las carreras suelen contar con puestos de masaje, muchos gimnasios de alto nivel ofrecen masajes después del entrenamiento y la mayoría de los equipos deportivos de élite tienen un masajista contratado. El mercado de las pistolas de masaje se calcula en más de 500 millones de dólares, según varias empresas de investigación de mercado, encabezadas por docenas de compañías, como Theragun, Ekrin y Mebak. Pero la mayoría de los deportistas no necesitan de mucho convencimiento.

"Si hablas con deportistas, el masaje es una de sus estrategias de recuperación favoritas", dijo Shona Halson, profesora de Ciencias del Ejercicio en la Universidad Católica Australiana. "Y todos sabemos por qué: porque se siente bien. Obviamente, es hacer algo que los atletas perciben como beneficioso".

No hay duda de que el masaje puede hacer que te sientas mejor a corto plazo y muchas personas descubren que, junto con los rodillos de espuma, puede aliviar los nudos musculares e incluso aumentar la flexibilidad. Y como atleta, he descubierto que el masaje casi siempre me hace sentir mejor después de una carrera o un entrenamiento duro.

Pero, como periodista científica, hace tiempo que me pregunto qué le hace realmente a mi cuerpo. Así que indagué en los estudios y hablé con los investigadores que lo han estudiado. Esto es lo que dijeron.

Qué hace el masaje por el cuerpo

Una de las afirmaciones más comunes sobre los beneficios del masaje es que ayuda a la recuperación al mejorar el flujo sanguíneo y eliminar el ácido láctico, una sustancia química a la que se atribuye el dolor muscular tras un ejercicio intenso.

Pero aunque esto da para una buena historia, dijo Halson, las pruebas "no están ahí". En primer lugar, hace tiempo que exoneraron los estudios al ácido láctico como causante del dolor muscular, y no hay necesidad de acelerar su eliminación, porque el cuerpo lo elimina de forma natural sin ayuda, explicó.

Además, cualquiera que haga ejercicio con regularidad suele tener ya un buen flujo sanguíneo. Las técnicas para expulsar la sangre de las extremidades interesan sobre todo a las personas con problemas de circulación, dijo.

Aun así, persiste la idea de que el masaje ayuda a eliminar los productos de desecho de los músculos, a pesar de que se trata de un proceso químico --no de compresión física-- que desplaza dichas sustancias a través de la membrana celular, afirmó Martin Hoffman, médico y profesor jubilado de medicina física y rehabilitación de la Universidad de California en Davis.

La realidad es que la mayoría de los supuestos beneficios fisiológicos del masaje no están respaldados por pruebas sólidas. Un metaanálisis de 2020 sobre el efecto del masaje en el rendimiento y la recuperación revisó 29 estudios (en su mayoría pequeños) con 1012 participantes y descubrió que el masaje no producía mejoras medibles en la fatiga o el rendimiento, y solo había beneficios modestos para el dolor muscular y la flexibilidad.

"Apenas encontramos pruebas de que los masajes sean útiles", dijo Timothy Chico, autor principal del estudio y profesor de medicina cardiovascular en la Universidad británica de Sheffield.

Sin embargo, algunos beneficios del masaje pueden no ser fáciles de medir. Según Halson, el músculo se siente muy diferente al tacto después de haber sido tratado, lo que sugiere que podría aflojar la tensión muscular.

Lo que el masaje hace por la mente

Según los expertos, el mayor beneficio del masaje puede ser psicológico.

Hoffman y sus colegas realizaron un ensayo controlado aleatorizado para comprobar los beneficios del masaje en 72 corredores que apenas habían completado la Western States Endurance Run 2015, una carrera de sendero de 160 kilómetros en Sierra Nevada. Compararon el masaje tradicional de un terapeuta entrenado con botas de compresión neumática, que aprietan y amasan los músculos de los pies y las piernas. Comprobaron que ambos tipos de masaje aliviaban de inmediato el dolor muscular y la fatiga, pero que el efecto era temporal.

Del mismo modo, una revisión de 2020 sobre la investigación del masaje deportivo no encontró ningún beneficio fisiológico del masaje.

Puede haber algo neurológico en juego, según algunos pequeños estudios, al menos cuando se trata de pistolas de masaje. Se sabe que la vibración de la piel reduce el dolor en algunos contextos. Todavía se está investigando cómo funciona exactamente, pero un pequeño estudio apuntaba como posible explicación a las interacciones entre dos regiones del cerebro implicadas en la codificación del dolor y el tacto.

Los expertos afirman que uno de los mayores beneficios del masaje puede ser que ayuda a reducir el estrés y la tensión. Aunque no ha sido objeto de muchos estudios, el masaje puede ayudar claramente a las personas a relajarse y liberarse de las tensiones mentales y vitales que pueden causar fatiga y perjudicar la recuperación física, afirmó Halson.

"Para algunos deportistas, el masaje es un momento de reflexión sobre la experiencia y descarga", explicó.

Lo esencial

"El masaje no es magia", dice Tim Roberts, vicepresidente de ciencia e innovación de Therabody, que fabrica pistolas de masaje y botas de compresión. "Las pistolas de masaje no son una forma secreta de mejorar la recuperación". En su lugar, dijo, trabajan con tu cuerpo para mejorar lo que ya está haciendo.

Su punto de vista resonó en mí. Mientras investigaba para un libro sobre la recuperación del ejercicio, probé docenas de trucos para después de entrenar y descubrí que la mayoría simplemente te ayudaban a relajarte o a sentir que estabas haciendo algo mientras tu cuerpo se curaba. Pero eso no significa que no valgan la pena.

Incluso sabiendo que los beneficios físicos del masaje son muy inciertos, sigue siendo mi forma favorita de recuperarme, no porque piense que va a eliminar toxinas, sino porque me hace sentir muy bien y me ayuda a relajarme.

Probablemente por eso para muchos atletas vale la pena, dijo Halson. Cuando se trata de recuperación, sentirse mejor puede contar como una victoria.

Christie Aschwanden es una escritora afincada en el oeste de Colorado y autora de Good to Go: What the Athlete in All of Us Can Learn from the Strange Science of Recovery.