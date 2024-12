Un exministro de Defensa israelí acusa a Israel de cometer crímenes de guerra en Gaza

Israel-Gaza War (2023- )Yaalon, MosheDefense and Military ForcesPalestiniansBeit Hanoun (Gaza Strip)Gaza StripIsraelHamasInternational Criminal CourtLikud Party (Israel)War Crimes, Genocide and Crimes Against HumanityNetanyahu, Benjamin

Los comentarios de Moshe Yaalon fueron desmentidos reiteradamente y criticados por los aliados del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Un exministro de Defensa israelí ha acusado a Israel de cometer crímenes de guerra y limpieza étnica en la Franja de Gaza, una rara crítica de un miembro del poder establecido de seguridad en tiempos de guerra.

Los comentarios de Moshe Yaalon --primero el sábado y luego varias veces el domingo, incluso en una entrevista con uno de los canales de televisión más importantes de Israel-- se produjeron en medio de crecientes críticas a la conducta del ejército israelí en Gaza. Fueron rápidamente desmentidos y condenados por los aliados del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmando que perjudicarían al país y ayudarían a sus enemigos.

Yaalon fue jefe del Estado Mayor del ejército israelí durante la segunda Intifada y ministro de Defensa de Netanyahu durante la guerra en Gaza de 2014, el conflicto más largo entre Israel y Hamás antes de la guerra actual. Pero rompió con Netanyahu en 2016 y desde entonces se ha convertido en un crítico del líder israelí.

En un evento celebrado el sábado, Yaalon denunció al gobierno de Netanyahu por sus acciones en Gaza.

"El camino por el que nos arrastran es el de la ocupación, la anexión y la limpieza étnica: miren la franja norte", dijo. También dijo que Israel estaba siendo arrastrado hacia la construcción de asentamientos en Gaza, una idea que apoyan los políticos de extrema derecha del gobierno de Netanyahu.

Cuando el entrevistador en el evento pidió a Yaalon que aclarara si pensaba que Israel estaba en camino de llevar a cabo una limpieza étnica, respondió: "¿Por qué en camino? ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Qué está pasando allí?".

"No hay Beit Lahia. No hay Beit Hanoun. Ahora están operando en Jabaliya. Básicamente están limpiando el territorio de árabes", dijo, refiriéndose a pueblos y ciudades del norte de Gaza donde una renovada ofensiva israelí contra el grupo militante Hamás ha causado grandes daños en los últimos meses. Decenas de miles de palestinos han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra en respuesta al mortífero ataque dirigido por Hamás contra Israel en octubre de 2023.

Yaalon redobló sus acusaciones el domingo, diciendo en la radio pública que el gobierno de Netanyahu estaba exponiendo a los comandantes israelíes a demandas en la Corte Penal Internacional y estaba poniendo sus vidas en peligro.

"Hablo en nombre de los comandantes de las FDI que operan en la franja norte", dijo Yaalon a la emisora de radio Reshet Bet. "Se pusieron en contacto conmigo expresando su temor por lo que está ocurriendo allí".

Más tarde dijo, en una aparente referencia al gobierno: "Al fin y al cabo, están perpetrando crímenes de guerra", aunque dejó claro que su problema no eran los propios soldados.

En otra entrevista, emitida el domingo por la noche, volvió a defender sus declaraciones e incluso dijo que ya no afirmaba que Israel tuviera el ejército más moral del mundo, una afirmación que a menudo promulgan los defensores del país.

"Es duro para mí decir esto", dijo a la cadena israelí Canal 12, y añadió que la dirección política de Israel estaba "corrompiendo al ejército". Dijo que el ejército estaba ordenando la evacuación de ciudades, creyendo que la medida era por razones operativas. Pero, dio a entender, algunos de los líderes políticos de Israel en realidad tienen la intención de despejar la zona para los asentamientos.

El ejército israelí declinó hacer comentarios sobre las acusaciones de Yaalon, que se produjeron 10 días después de que el Tribunal Penal Internacional emitiera órdenes de detención contra Netanyahu y Yoav Gallant, su exministro de Defensa, por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Gaza.

La oficina de Netanyahu ha rechazado las acusaciones contra los hombres que figuran en las órdenes de detención, calificándolas de "absurdas y falsas" y acusando al tribunal de estar motivado por el antisemitismo.

Los comentarios de Yaalon fueron condenados por el partido de Netanyahu, el Likud, del que Yaalon es antiguo miembro.

"Yaalon perdió el rumbo hace mucho tiempo", dijo el partido en un comunicado. "Sus palabras difamatorias son un premio para el Tribunal Penal Internacional y el bando de los que odian a Israel. Israel está luchando contra un grupo terrorista asesino que llevó a cabo una matanza masiva".

Gallant dijo el domingo que las declaraciones de Yaalon eran "una mentira que ayuda a nuestro enemigo y perjudica a Israel".

Los militares israelíes "actuaron de acuerdo con los más altos estándares que se pueden aplicar en la compleja y difícil guerra que se nos impuso", dijo Gallant en una publicación en redes sociales. "Las instrucciones y órdenes se dieron siempre de acuerdo con la ley".

El ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Karhi, dijo que Yaalon "cruzó todas las líneas rojas", mientras que Tally Gotliv, una aguerrida legisladora del Likud, lo calificó de "peor que nuestros mayores enemigos".

Israel ha pedido a los palestinos de las zonas más al norte de Gaza que evacuen en varias ocasiones desde que comenzó la guerra el pasado otoño, entre ellas en la primera semana del conflicto y de nuevo en octubre. Decenas de miles de personas han hecho caso de esas advertencias y han huido, pero se cree que muchos han permanecido en la zona, bien porque no pueden o no quieren marcharse.

Las declaraciones de Yaalon fueron sorprendentes porque se producen en un momento en el que israelíes de todo el espectro político se han unido en su oposición a que la CPI dicte órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant.

Cuando se le preguntó si la orden de detención de Netanyahu estaba justificada en la entrevista del domingo por la noche, Yaalon dijo que no quería ser el juez de eso, pero no la denunció. Añadió: "Creo, a nivel moral, que aquí ocurrieron algunas cosas que no son buenas desde nuestra perspectiva".

También fueron inusuales porque los israelíes y sus líderes --como la gente en muchos países-- tienden a unirse en torno a los soldados en tiempos de guerra. Las críticas de exfuncionarios israelíes a la guerra han tendido a centrarse en la estrategia o en la conveniencia de acordar un alto el fuego con Hamás, y no en la conducta de los militares, que viró hacia posibles crímenes de guerra.

De cuatro exfuncionarios de alto rango de seguridad israelíes contactados por el Times el domingo, solo uno accedió a hacer comentarios.

Ami Ayalon, exdirector de la agencia de inteligencia nacional Shin Bet, quien ha criticado a Netanyahu en el pasado, dijo que no estaba seguro de si las acciones de Israel en Gaza se ajustaban a la definición legal de "limpieza étnica". Pero describió las directrices políticas del gobierno israelí para el ejército como "inmorales e injustas", diciendo que podrían exponer a los comandantes y soldados a ser procesados por la Corte Penal Internacional.

En los últimos meses, organizaciones humanitarias y líderes mundiales, incluido el presidente Joe Biden, han advertido de una catástrofe humanitaria en el norte de Gaza. Durante ese tiempo, Israel ha permitido la entrada de poca ayuda humanitaria. El mes pasado, Israel prohibió la importación de productos comerciales, alegando que Hamás se beneficiaba de su venta. Gaza Norte es la más septentrional de las cinco provincias de Gaza.

Las autoridades israelíes han dicho que los palestinos del norte de Gaza podrán regresar a sus hogares después de la guerra. Netanyahu ha rechazado la idea de construir asentamientos en Gaza, pero miembros de línea dura de su coalición de derechas han abogado por ello.

A algunos israelíes les preocupa que la indecisión de Netanyahu sobre los planes para la Gaza de la posguerra pueda desembocar en una ocupación a largo plazo del enclave, dejando abierta la posibilidad de que los miembros derechistas de la coalición avancen en sus ambiciones de construir asentamientos.

Algunos palestinos de Gaza también tomaron nota de los comentarios de Yaalon.

Akram Atallah, columnista palestino originario de Jabaliya, dijo que consideraba las declaraciones de Yaalon "extremadamente importantes".

"Este comentario refuerza el relato palestino de lo que está ocurriendo en Gaza", dijo. "Y no procede de un funcionario árabe o de un miembro simpatizante de la comunidad internacional. Viene de quien fue general en la cúpula del sistema israelí".

Adam Rasgon es reportero del Times en Jerusalén y cubre asuntos israelíes y palestinos. Más de Adam Rasgon

Liam Stack es un reportero del Times en misión especial en Israel, cubre la guerra en Gaza. Más de Liam Stack