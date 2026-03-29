Bonhams coloca en Hong Kong seis obras de Yayoi Kusama por 3,3 millones de dólares

Hong Kong, 29 mar (EFE).- La casa de subastas Bonhams vendió este sábado en Hong Kong seis obras de la artista japonesa Yayoi Kusama por un total de 25,9 millones de dólares hongkoneses (3,3 millones de dólares), como parte de la monográfica 'Más que rojo', organizada en paralelo a la 'Semana del Arte' de la ciudad.

La venta, compuesta por obras procedentes de una colección privada japonesa, registró un cien por cien de adjudicación.

El principal lote fue una 'Calabaza' pintada en 2000 y vendida por 22,2 millones de dólares hongkoneses (2,8 millones de dólares), el único óleo de gran formato en rojo ofrecido esta temporada en Asia.

El comprador, un postor telefónico representado por Cassi Young, directora regional de Arte Moderno y Contemporáneo de Bonhams, se impuso tras una puja sostenida, según el medio The Value.

Las calabazas rojas de Kusama son inusuales en el mercado. Una pieza similar fechada también en 2000, de mayor tamaño, alcanzó unos 40,3 millones de dólares hongkoneses (5,1 millones de dólares) en Christie’s Hong Kong en 2023, lo que confirma el sólido posicionamiento internacional de esta serie.

El color desempeña un papel central en la obra de Kusama, considerada una de las artistas vivas más cotizadas. Durante su ascenso en el Nueva York de los sesenta, entendió el uso cromático como un canal de expresión psicológica.

El rojo, en particular, remite a las alucinaciones visuales que sufrió en su infancia y a la sensación de disolución personal que describió como el inicio de su proceso creativo, una experiencia que dio origen a los patrones reiterativos de puntos y redes que caracterizan su estética.

La sesión incluyó además una pintura amarilla y negra de 1990 adjudicada por 2,54 millones de dólares hongkoneses (325.000 dólares estadounidenses), una escultura en técnicas mixtas de 1985 por 766.000 (97.700 dólares estadounidenses), dos serigrafías y una caja de espejos firmadas por la autora. EFE