Combatientes de la Unidad Alpina fueron desplegados recientemente para impedir la instalación de milicias armadas cerca de la frontera sur del Líbano, según detalló el comunicado militar israelí. Estas acciones, que incluyeron la recolección de inteligencia y la identificación de instalaciones adversarias, se producen en medio de una escalada de enfrentamientos en la zona, donde se ha registrado un balance significativo de víctimas civiles y de bajas entre las fuerzas participantes. Tal como publicó el medio español El País, el operativo especial partió desde las cumbres del monte Hermón, actualmente bajo control israelí tras el cambio de liderazgo en Siria a finales de 2024, hacia territorios limítrofes de Líbano donde la tensión se ha incrementado en los últimos días.

De acuerdo con lo reportado por El País, el Ejército israelí anunció el domingo la realización de una operación de reconocimiento desde sus posiciones en Siria hacia el sur de Líbano. Esta incursión representa la primera de este tipo en el contexto actual del conflicto, coincidiendo con una ofensiva israelí que busca obtener el control de la región meridional del Líbano hasta el río Litani. Según el informe castrense, la misión, ejecutada por la Unidad Alpina, tuvo como objetivo frustrar los intentos de diversos grupos armados, entre ellos Hezbolá, de afianzarse en la línea fronteriza.

Durante la operación, la Unidad Alpina movilizó sus capacidades especializadas en comandos de montaña para llevar a cabo tareas de exploración y recolección de información relevante. Además, según consignó El País, los equipos buscaron infraestructuras asociadas a milicias catalogadas como organizaciones terroristas por Israel. El operativo se inició desde la cumbre del monte Hermón, una elevación estratégica que permanece bajo control israelí tras los recientes acontecimientos políticos en Siria. El trayecto de la operación se extendió hasta las llamadas granjas de Shebaa, una franja de territorio que, aunque ocupada por Israel, es reclamada por el Gobierno libanés.

La ofensiva israelí en el sur de Líbano se intensificó tras los sucesos del sábado, cuando fuerzas terrestres alcanzaron por primera vez la ribera sur del río Litani, hecho reconocido tanto por fuentes israelíes como por Hezbolá. Este río marca un punto geográfico importante en la campaña del Ejército israelí, que mantiene como objetivo declarado la expansión de su control hasta esa región. Según informes de Hezbolá recogidos por el diario libanés L’Orient-Le Jour y referidos por El País, las fuerzas israelíes llegaron a la localidad de Taibé, en el distrito de Marjayún, en la margen sur del río Litani. Allí, los militares israelíes fueron objeto de una emboscada por parte de integrantes de milicias locales.

El operativo y los combates en Taibé tuvieron especial repercusión por la magnitud de las pérdidas civiles registradas en las últimas horas. Según el balance publicado por El País, la jornada estuvo marcada por un saldo de al menos 47 fallecidos y más de cien personas heridas entre la población libanesa afectada por los ataques en la zona. A estas bajas se suma la confirmación israelí de la muerte de un militar en el sur del país, el sargento Moshe Katz, oriundo de Connecticut, Estados Unidos, como detalló el ejército en un comunicado difundido por el mismo medio.

Las granjas de Shebaa, área recorrida por la incursión, constituyen uno de los focos de disputa entre Israel y Líbano. La región ha estado bajo ocupación israelí y continúa siendo reivindicada por el gobierno libanés como parte de su territorio soberano. Según El País, las actividades recientes en este lugar elevan la preocupación internacional sobre una posible consolidación de posiciones armadas cerca de la frontera, lo que podría escalar el conflicto de manera significativa.

El operativo liderado por la Unidad Alpina responde a una estrategia más amplia impulsada por el Ejército israelí para evitar el establecimiento de agrupaciones hostiles en proximidades de su frontera septentrional. Las fuerzas israelíes emplearon métodos avanzados de reconocimiento y las capacidades específicas de las tropas de montaña, en un intento de obtener una visión detallada sobre las infraestructuras militares de las facciones observadas como amenaza potencial en el límite con Líbano, detalló El País.

La secuencia de eventos recientes ha ocurrido en un contexto de tensiones crecientes, donde las hostilidades entre Israel y Hezbolá han arrojado un número considerable de víctimas y desplazados en la región. Según cifras mencionadas por El País, la ofensiva actual marca una intensificación sin precedentes en la zona, señalando una ampliación del alcance de las operaciones militares israelíes más allá de los límites habituales.

Fuentes israelíes citadas por El País subrayan que el avance hasta el sur del río Litani forma parte de una serie de acciones militares diseñadas para negar a Hezbolá y a otras organizaciones la posibilidad de posicionar efectivos y material logístico en la franja fronteriza. Por su parte, Hezbolá comunicó que sus milicianos lograron emboscar a tropas israelíes al ingresar en la localidad de Taibé, lo que evidenció el riesgo al que se enfrentan las fuerzas en operaciones sobre terreno en disputa.

La cobertura informativa de El País destacó que la ofensiva del sur de Líbano y la respuesta de las milicias han impactado fuertemente a la población civil, con cifras de víctimas fatales y heridos que superan los registros de jornadas anteriores. La operación específica lanzada por la Unidad Alpina desde el monte Hermón constituye un nuevo tipo de intervención, trazando un trayecto inusual que conecta posiciones aseguradas en Siria con objetivos en territorio libanés.

El Ejército israelí mantiene que sus operaciones tienen como fin impedir el afianzamiento de Hezbolá y de otras facciones cerca de la frontera, mientras se reportaron combates directos y ataques que impactaron en zonas habitadas por civiles. Las acciones descritas se suman a un contexto de creciente violencia y desplazamientos entre la población local, resultado de las ofensivas y la respuesta de grupos armados, según la información presentada por El País.