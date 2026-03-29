Al menos siete heridos por un atropello múltiple en la ciudad británica de Derby

Las autoridades de Derby han realizado un llamado a quienes presenciaron el incidente en Friar Gate para obtener más datos que ayuden a esclarecer lo sucedido, destacando la relevancia de la colaboración ciudadana en la etapa inicial de esta investigación. Según informó la agencia Europa Press, la Policía local pidió a cualquier persona con información que se comunique de inmediato a través de los canales habilitados tras el suceso ocurrido la noche anterior.

El incidente, reportado por Europa Press, dejó un saldo de al menos siete lesionados graves luego de que un vehículo Suzuki Swift de color negro embistió a varios peatones cerca de las 21:30 horas en la ciudad británica de Derby. El conductor del automóvil, un hombre de 30 años de origen indio, fue arrestado por las fuerzas de seguridad y permanece bajo custodia policial, mientras los agentes examinan las circunstancias que llevaron al atropello múltiple.

Europa Press detalló que las víctimas sufrieron heridas de consideración, aunque ninguna corre peligro de muerte según la información médica preliminar suministrada por los servicios de emergencia. La rápida intervención de personal sanitario permitió el traslado de los afectados a centros hospitalarios donde reciben atención especializada.

Durante las primeras horas tras el suceso, la Policía aseguró a través de un comunicado difundido por Europa Press que no existe un peligro inmediato para el público, insistiendo en que la situación se encuentra controlada y reiterando la falta de indicios sobre riesgos adicionales para la comunidad de Derby. Los agentes explicaron que la investigación permanece abierta y que no se descartarán nuevas acciones conforme se obtengan mayores elementos de prueba.

El medio Europa Press recogió que las autoridades también se encuentran revisando las grabaciones de cámaras de seguridad del área, así como tomando declaraciones a quienes se encontraban en las inmediaciones cuando ocurrieron los hechos. Las fuerzas de seguridad no ofrecieron detalles adicionales sobre las motivaciones del conductor ni sobre la relación entre el detenido y las personas heridas, señalando que cualquier información pertinente se dará a conocer en futuras actualizaciones.

La publicación de Europa Press subrayó que las autoridades han reforzado la presencia policial en Derby para tranquilizar a residentes y visitantes, al tiempo que prosiguen las labores de investigación en el punto donde tuvo lugar el atropello. Las condiciones en que el vehículo impactó contra los transeúntes y los factores que pudieron intervenir en el suceso están siendo analizados tanto por peritos forenses como por unidades especializadas de la Policía.

Mientras continúan las indagaciones, personal municipal ha solicitado a la ciudadanía que evite especulaciones o difundir rumores sobre lo ocurrido, remitiéndose únicamente a los datos oficiales que las autoridades competentes publiquen conforme avance la investigación que reporta Europa Press. El conductor permanecerá bajo custodia hasta que se esclarezcan por completo los motivos detrás del atropello y su posible responsabilidad penal.