Trump ofrece a Elise Stefanik el puesto de embajadora ante la ONU

La congresista republicana por Nueva York ha sido una firme partidaria de Trump, pero tiene una experiencia mínima en política exterior y seguridad nacional.

El presidente electo Donald Trump ha ofrecido a la representante por Nueva York, Elise Stefanik, republicana, el puesto de embajadora ante la ONU en su próximo gobierno.

Stefanik, quien representa a un distrito del norte del estado de Nueva York en la Cámara de Representantes y es miembro del liderazgo republicano en la cámara, ha sido una firme partidaria de Trump. Su decisión de nombrarla para el puesto fue adelantada por la CNN.

Stefanik ha aceptado la oferta, según dijo la oficina de la representante.

Stefanik, de 40 años, surgió como una aliada clave de Trump durante su primer proceso de destitución. Ha sido presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, pero tiene una experiencia mínima en política exterior y seguridad nacional. Ha sido miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Comité Permanente Selecto de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

Ha sido una franca defensora de Israel y desempeñó un papel destacado en las audiencias del Congreso que condujeron a la renuncia de varios rectores de universidades por su gestión de los disturbios en los campus tras el ataque terrorista de Hamás contra Israel y la posterior guerra en Gaza.

También impresionó a Trump hace años cuando lo defendió abiertamente durante su primer juicio político en la Cámara de Representantes.

En un comunicado, Trump la calificó como una "luchadora fuerte, dura e inteligente de America First".

Los republicanos de la Cámara de Representantes parecen estar en camino de ganar una estrecha mayoría en el Congreso entrante. La salida de Stefanik podría hacer que su margen sea aún más reducido hasta que se celebre una elección para reemplazarla en un distrito que se considera asegurado para el partido.

Aún no está claro si Trump podrá tomar la Cámara por asalto para sus partidarios que sirven allí. Actualmente, los republicanos van camino de mantener su mayoría, pero solo por el estrechísimo margen similar que tienen ahora, lo que ha dificultado el control de la legislatura. El año que viene, se espera que obtengan importantes resultados legislativos gracias al poder unificado del partido en Washington.

Stefanik, la primera aliada de Trump de la Cámara que ha sido anunciada como candidata al gabinete, lleva tiempo posicionándose para ascender en un gobierno de Trump. Pero su situación puede ser especialmente difícil. En el estado de Nueva York, lo más probable es que la gobernadora Kathy Hochul, demócrata, espere lo más posible para convocar unas elecciones especiales para ocupar su escaño.

El multimillonario e importante partidario de Trump, Elon Musk, dejó claro en X que tenía reservas sobre su nombramiento, basándose en el estrecho margen de control que espera en la Cámara de Representantes.

"Elise es increíble, pero podría ser demasiado arriesgado perderla en la Cámara, al menos por ahora", escribió Musk en la plataforma de medios sociales.

Su designación se produce después de que Trump nombrara la semana pasada a Susie Wiles, una veterana agente política que ayudó a dirigir su campaña, como su jefa de gabinete en la Casa Blanca. El domingo por la noche, Trump nombró a Thomas D. Homan, un partidario de la línea dura en materia de inmigración, como su "zar fronterizo".

Maggie Haberman es corresponsal política sénior e informa sobre la campaña presidencial de 2024, las contiendas electorales en todo Estados Unidos y las investigaciones sobre el expresidente Donald Trump. Más de Maggie Haberman

Annie Karni colaboró con reportería.