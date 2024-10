Bad Bunny publica mensaje de orgullo boricua en respuesta a comentarios racistas del mítin de Trump

Presidential Election of 2024Rap and Hip-HopLatin MusicRace and EthnicityTrump, Donald JBad Bunny (Singer)Harris, Kamala DLopez, JenniferMartin, RickyPuerto Rico

"Para aquellos que olvidan quiénes somos", declara la superestrella del pop en un video, "con orgullo se lo recordamos".

Bad Bunny, el rapero, cantante y fenómeno del pop internacional originario de Puerto Rico, intensificó el martes sus críticas a los comentarios despectivos sobre Puerto Rico que hizo un comediante la semana pasada en un mitin del expresidente Donald Trump.

En una publicación de Instagram que Bad Bunny simplemente acompañó con la leyenda "basura" en inglés --aludiendo a los comentarios del cómico Tony Hinchcliffe acerca de que Puerto Rico es una "isla flotante de basura"--, el popular músico compartió un video introductorio inédito de ocho minutos de su concierto de 2021 en un estadio de San Juan, en el que se agotaron las entradas. Lo anterior dijo en español, destaca el alcance de su orgullo nacional. El dramático montaje incluye una narración mencionando a los "reyes, reinas, campeones" puertorriqueños en el deporte, la política y el espectáculo, como Roberto Clemente, Miriam Colón, Sonia Sotomayor, Lin Manuel Miranda y el propio Bad Bunny.

"Somos la definición de corazón y resistencia", escribió Bad Bunny, nacido como Benito Antonio Martínez, en una declaración que cierra el video. "Y para aquellos que olvidan quiénes somos", continúa la declaración, "tranquilo, con orgullo se lo recordamos".

Bad Bunny, que tiene 45,6 millones de seguidores en Instagram, ya se había unido anteriormente al coro de artistas de ascendencia puertorriqueña que se pronunciaron en contra de los comentarios tras el mitin del domingo, cuando publicó un vídeo de la vicepresidenta Kamala Harris hablándoles a los votantes puertorriqueños.

"Nunca olvidaré lo que Donald Trump hizo y lo que no hizo cuando Puerto Rico necesitaba un líder comprensivo y competente", dijo Harris en el clip, que también fue compartido por los cantantes Jennifer López y Ricky Martin. "Abandonó la isla, intentó bloquear la ayuda tras dos huracanes devastadores consecutivos y no ofreció más que toallitas de papel e insultos".

