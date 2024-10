La editora jefa de editoriales del LA Times renuncia después de que el dueño bloqueara su respaldo a Harris

Los Angeles TimesNews and News MediaEndorsementsPresidential Election of 2024Harris, Kamala DAppointments and Executive ChangesGarza, Mariel (Editor)Soon-Shiong, Patrickworkrelated

Mariel Garza dijo que el comité editorial estaba dispuesto a apoyar a Kamala Harris, pero el propietario del periódico, Patrick Soon-Shiong, decidió no hacerlo en la campaña presidencial.

La jefa del comité editorial de Los Angeles Times renunció el miércoles después de que el propietario del periódico suprimiera el respaldo presidencial a la vicepresidenta Kamala Harris.

En una entrevista concedida al Columbia Journalism Review, Mariel Garza, quien ocupaba el cargo de editora jefa de editoriales, dijo que había renunciado porque "quiero dejar claro que no me parece bien que guardemos silencio. En tiempos peligrosos, la gente honesta tiene que hacer frente. Así es como yo lo esto haciendo".

Garza dijo que el comité editorial había planeado respaldar a Harris, pero que Patrick Soon-Shiong, el multimillonario propietario de Los Angeles Times, decidió este mes que el periódico no respaldaría ninguna candidatura a la presidencia. El periódico no explicó a los lectores por qué no daba su respaldo.

Garza presentó su carta de renuncia a la directora ejecutiva del periódico, Terry Tang, quien supervisa tanto la redacción como el departamento de opinión. Tang llegó al periódico después de haber trabajado como editora en The New York Times durante 20 años.

Soon-Shiong, quien compró Los Angeles Times en 2018 por 500 millones de dólares, rebatió la versión de Garza. En una publicación en redes sociales el miércoles, dijo que el comité editorial no había seguido una directiva para "redactar un análisis objetivo de todas las políticas POSITIVAS Y NEGATIVAS de CADA candidato durante sus mandatos en la Casa Blanca, y cómo estas políticas afectaron a la nación".

"Con esta información clara y no partidista una al lado de otra, nuestros lectores podrían decidir quién sería digno de ser presidente durante los próximos cuatro años", dijo. "En lugar de adoptar este camino como se sugirió, el Comité Editorial optó por permanecer en silencio y yo acepté su decisión".

Garza respondió a Soon-Shiong en un texto enviado a The New York Times, diciendo: "Lo que esboza en ese tuit no es un respaldo, ni siquiera un editorial".

La dirección del sindicato de Los Angeles Times dijo en un comunicado el miércoles por la noche que estaban "profundamente preocupados" por la decisión de Soon-Shiong sobre el respaldo.

"Nos preocupa aun más que ahora culpe injustamente a los miembros del Comité Editorial de su decisión de no respaldar", dijo el sindicato de Los Angeles Times.

Los Angeles Times ha respaldado a un candidato demócrata a la presidencia en todos los ciclos electorales desde 2008. Este año, el periódico ha dado su respaldo en contiendas electorales a nivel del estado, de la ciudad y del condado.

Semafor informó por primera vez que Los Angeles Times no haría el respaldo presidencial este año.

Garza, quien se incorporó al comité editorial del periódico en 2015, fue nombrada editora jefa de editoriales en abril.

En su carta de renuncia, que el Columbia Journalism Review publicó íntegramente, Garza dijo que era importante que el periódico más grande de California se negara a respaldar "una carrera tan importante. E importa que ni siquiera seamos francos con la gente al respecto".

"Nos hace parecer cobardes e hipócritas, quizá incluso un poco sexistas y racistas", escribió. "¿Cómo hemos podido pasar ocho años despotricando contra Trump y el peligro que su liderazgo supone para el país, y luego no respaldar a la perfectamente decente candidata demócrata, a quien apoyamos anteriormente para el Senado de EE. UU.?".

Katie Robertson cubre el sector de los medios de comunicación para el Times. Correo electrónico: katie.robertson@nytimes.com Más de Katie Robertson