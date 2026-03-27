Honor incorpora la compatibilidad con OpenClaw a su tableta HONOR MagicPad4

El dispositivo HONOR MagicPad4 introduce una funcionalidad considerada novedosa dentro del ecosistema de tabletas Android, al permitir que desarrolladores puedan acceder y personalizar agentes de inteligencia artificial directamente desde el propio equipo. Según informó Europa Press, la integración de la plataforma de IA OpenClaw, basada en software libre, distingue a este modelo y posiciona a la tableta como pionera en la ejecución local de agentes de IA, sin la necesidad de recurrir a servicios externos.

El medio Europa Press detalló que, mediante la implementación de OpenClaw a través del entorno Linux Lab, la HONOR MagicPad4 sobresale como la primera tableta Android que ejecuta capacidades de IA nativas, lo que representa una convergencia entre productividad, personalización y tecnología en un formato portátil. Esta integración permite a los usuarios, y de manera particular a los desarrolladores, aprovechar un laboratorio portátil de inteligencia artificial directamente en la tableta y acceder de forma completa a la línea de comandos, facilitando la configuración de agentes y la gestión avanzada de claves API, así como la realización de tareas que hasta ahora estaban reservadas para equipos de escritorio o soluciones más complejas.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la tableta se diseñó pensando en quienes requieren un control avanzado, ya que la compatibilidad con OpenClaw habilita la selección y personalización de proveedores de servicios de inteligencia artificial y de las capacidades de los agentes instalados. Esta opción amplía la libertad de los desarrolladores y promueve un entorno en el que las herramientas de IA dejan de ser privativas o dependientes de plataformas externas.

Como subrayó la compañía en el comunicado recogido por Europa Press, la apuesta por OpenClaw supone la creación de un ecosistema abierto que, en palabras de Honor, "democratiza el acceso a herramientas avanzadas de IA". La propia marca contextualizó este paso como el arranque de una categoría tecnológica donde el acceso a recursos y herramientas de inteligencia artificial es más directo y configurable para los usuarios finales y desarrolladores.

La tableta Honor MagicPad4 se anunció originalmente en febrero, destacándose por presentarse como "la tableta más delgada del mundo", caracterización vinculada a su grosor de 4,8 mm y un peso de 450 gramos, según publicó Europa Press. Además, el dispositivo incorpora el procesador Snapdragon 8 Gen 5, lo que representa un avance en rendimiento respecto a generaciones previas. El equipo cuenta con una pantalla OLED de 12,3 pulgadas y una tasa de refresco de 165 Hz, combinando calidad visual con fluidez en la experiencia de uso.

Entre las funcionalidades complementarias informadas por el medio, se incluye la opción de pantalla extendida capaz de integrarse con dispositivos de la marca Apple gracias a Honor Connect, lo que otorga al equipo potencial para el trabajo en escenarios multiplataforma y de productividad mixta. La batería, con capacidad de 10.100 mAh, respalda el perfil de autonomía necesario para los usuarios dedicados a tareas intensivas de desarrollo o gestión IA, eliminando restricciones de movilidad propias de dispositivos menos optimizados en este aspecto.

En cuanto a la configuración de hardware disponible, Europa Press especificó la existencia de un modelo con 12 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 256 GB, comercializado en colores gris y blanco. El precio fijado para este dispositivo se sitúa en 599 euros, dirigido tanto a usuarios convencionales interesados en tecnología de vanguardia como a profesionales que buscan una plataforma portátil para experimentación y aplicación de IA.

Con la incorporación de OpenClaw, Honor orienta la MagicPad4 hacia un perfil de usuario profesional, abriendo además la puerta al desarrollo de nuevas aplicaciones y al aprovechamiento del entorno Linux Lab para la ejecución local de tareas de inteligencia artificial. Atendiendo a lo publicado por Europa Press, la novedad que plantea la tableta reside no solo en su diseño y capacidades técnicas, sino en reducir la dependencia de servicios externos, fomentando iniciativas donde la personalización y la gestión de inteligencia artificial puedan realizarse de manera soberana en el propio hardware del usuario.