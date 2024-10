¿Quiénes están detrás del proyecto de criptomonedas de Donald Trump?

Donald Trump

Chase Herro es un vendedor en línea que orgullosamente se autodenomina como un “sinvergüenza de internet”, capaz de venderle cualquier cosa a cualquiera. Zachary Folkman dirigía una empresa llamada Date Hotter Girls, ofreciendo consejos bajo un seudónimo sobre cómo conquistar mujeres en los bares.

Durante alrededor de una década, estos dos hombres han sido emprendedores en serie, dejando tras de sí un reguero de demandas y deudas e impuestos sin pagar.

Ahora son socios del expresidente Donald Trump.

Herro y Folkman son los artífices de World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas que Trump y sus tres hijos anunciaron el mes pasado a través de una emisión en vivo. El candidato presidencial republicano declaró que su nueva empresa ayudaría a convertir a Estados Unidos en "la capital cripto del planeta".

Donald Trump Jr. (REUTERS/Brendan McDermid)

Su hijo mayor, Donald Trump Jr., dijo que Herro y Folkman ayudarían a poner en marcha una revolución financiera basada en dólares digitales. "Uno podría ponerlos en una sala de juntas en Goldman Sachs, y van a impresionar a las personas que estén ahí", dijo.

Otros expertos en criptomonedas han expresado dudas, incluso alarma, sobre el negocio, la implicación del expresidente y sus socios. Eswar Prasad, profesor de economía de la Universidad de Cornell, dijo que Herro y Folkman no parecían tener la destreza técnica o financiera necesaria para que el emprendimiento funcionara.

John Reed Stark, ex alto funcionario de la Comisión de Bolsa y Valores, dijo que el concepto en el que se basaba, pese a haber sido presentado como innovador, era similar al de otras empresas de criptomonedas.

"Es un montón de tonterías y una oportunidad terrible para los inversores", dijo.

En cuanto a Trump, el proyecto forma parte de un extraordinario esfuerzo por mezclar sus finanzas personales con su intento de volver al poder político. Trump hace campaña a diario en una red social propiedad de Trump Media & Technology Group. Desde que anunció su nueva campaña electoral, ha vendido monedas de plata, biblias, zapatos deportivos dorados, tarjetas coleccionables digitales y, desde la semana pasada, relojes con incrustaciones de diamantes, todo ello con su nombre, imagen o temas de campaña.

Donald Trump habla durante un acto de campaña en Riverfront Sports en Scranton, Pensilvania (REUTERS/Brendan McDermid)

Al igual que su empresa de redes sociales, su nuevo negocio de criptomonedas destaca por sus posibles conflictos de intereses. Si Trump es elegido, estaría en condiciones de influir en las regulaciones que podrían determinar si World Liberty Financial tiene éxito o fracasa. Trump ya ha dicho que se opone a una estricta intervención federal en la industria, que ahora opera en un área legal gris.

Hasta los líderes del proyecto sonaban un tanto incrédulos ante el hecho de que el candidato presidencial se estuviera metiendo en una asociación con dos personajes poco conocidos de 39 años en una industria de alto riesgo justo antes de las elecciones.

"Si hubieras pensado hace seis meses que Donald Trump saldría con un proyecto de finanzas descentralizadas, ¿alguien lo habría creído?", preguntó Folkman en la emisión en vivo que anunciaba el proyecto. Especialmente, añadió el moderador del evento, "con dos criptopunks".

Un vocero de la campaña de Trump no respondió a una solicitud de comentarios. Al preguntarle por los planes de la compañía, Jim Redner, quien fue contratado en septiembre como portavoz de World Liberty Financial, afirmó que acababa de renunciar. Herro, Folkman y World Liberty Financial no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La evolución de Trump

Steve Witkoff en la Convención Republicana (REUTERS/Mike Segar)

En 2021, el propio Trump opinaba que las criptomonedas “parecen una estafa”. El FBI ha dicho que el fenómeno está plagado de fraude generalizado, que les costó miles de millones de dólares a los estadounidenses tan solo el año pasado.

Sin embargo, las opiniones de Trump comenzaron a cambiar --comentó el mes pasado-- después de que discutió la tecnología con sus hijos, quienes estaban entusiasmados con su potencial.

World Liberty Financial empezó a tomar forma hace unos nueve meses, cuando Herro y Folkman se pusieron en contacto con la familia Trump a través del promotor inmobiliario Steve Witkoff y su hijo Zachary, inversor en criptoproyectos.

Witkoff es amigo íntimo de Trump, y donante de un comité de acción política pro-Trump. Testificó a favor de Trump en el juicio por fraude civil realizado contra el expresidente en Nueva York este año, y se encontraba jugando golf con Trump durante el más reciente atentado contra la vida del expresidente.

Witkoff no es experto en criptomonedas. Pronuncia mal la palabra "memecoin", un tipo de moneda digital, diciendo "mimicoin", según una persona que pidió el anonimato para describir una conversación privada. Sin embargo, creía que el proyecto sería bueno para el hijo menor de Trump, Barron, un estudiante universitario de 18 años, para darle experiencia en los negocios y alejarlo de los segmentos más estafados de la industria de las criptomonedas, dijo la persona.

Los materiales promocionales de la compañía, revisados por The New York Times, se referían a Barron como un “visionario” de las criptomonedas.

Su modelo de negocio sigue siendo turbio. Una persona involucrada en el negocio, quien habló bajo condición de anonimato para discutir la planificación privada, explicó que la plataforma facilitaría préstamos en criptomonedas. Los materiales promocionales dicen que la empresa no es propiedad ni está gestionada por Trump, la Organización Trump o miembros de la familia Trump, aunque podrían recibir una compensación.

Emprendedores en serie

Herro y Folkman tienen un historial de saltar de un proyecto a otro. Juntos o por separado, han creado al menos 17 empresas, gravitando de EEUU, hacia las Islas Vírgenes y Puerto Rico, ambos paraísos fiscales.

Sus negocios se han dedicado principalmente al mercadeo en redes sociales y a la venta de consejos sobre cómo hacerse rico rápidamente a través del comercio electrónico o las criptomonedas. Un pódcast de 2021 en el que aparecía Herro abordaba un tema típico: "De bancarrota a millonario en 14 días".

Ambos hombres estaban involucrados en Dough Finance, una plataforma de criptomonedas que fue hackeada en julio, según una persona que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir la situación. Una vulnerabilidad en el código del proyecto llevó al robo de 2 millones de dólares. "Perdí mucho", escribió un cliente en las redes sociales. "Es difícil dormir por la noche".

Herro, quien a veces escribe su apellido como Hero (héroe en inglés), ha incluido una historia de superación en su discurso habitual. De adolescente, fue condenado por robo y posesión de marihuana y pasó casi dos semanas en una cárcel de Wisconsin por violar la libertad condicional. Ha dicho que cortó su tobillera electrónica y huyó como delincuente a California, aunque los registros de Wisconsin muestran que sus delitos eran menores.

Sus problemas continuaron. Le embargaron dos coches. Su casero presentó una demanda de desahucio. Un inversor en un dispensario de marihuana medicinal del que era propietario parcial o total denunció fraude y ganó una sentencia judicial de 207.000 dólares.

También ha dicho que su novia lo dejó después de que él le exigiera que abortara y le dijera que se vería gorda en traje de baño.

“Yo era un mal ser humano”, dijo en un pódcast en 2019.

En su relato, todo cambió cuando descubrió el mercadeo en redes sociales y ganó su primer millón de dólares en cuestión de meses. "Todas las cosas malas sobre mí son de hace como 10, 11 años", ha dicho.

Pero el giro no fue completo: en 2015 se perdió el nacimiento de su segundo hijo, dijo más tarde, porque estaba drogado con LSD en Puerto Rico. Pagó 79.000 dólares en impuestos federales atrasados en 2016, pero solo después de que las autoridades presentaran un gravamen. Los gravámenes fiscales de California, presentados en 2018 y 2019 por un total de 281,000 dólares, siguen vigentes, según los funcionarios estatales.

No está claro cuándo fue que Herro conoció a Folkman. Folkman, graduado del Skidmore College, fundó Date Hotter Girls cuando era un veinteañero, ofreciendo consejos de citas bajo el seudónimo Zack Bauer. “Vas a estar arrancándoles la ropa y lanzándolas contra la pared”, prometía en un seminario de 2011.

Dos años después, los dos hombres crearon el Grupo Nexus, que vendía publicidad en sitios web de redes sociales. Para 2016 vivían juntos en una villa junto al mar de 12.000 dólares al mes en las Islas Vírgenes de EEUU Los dueños de la propiedad reclamaron más tarde que se habían ido debiendo 36.000 dólares de alquiler y que habían causado 75.000 dólares en daños. La demanda se resolvió en 2019.

El Grupo Nexus también tuvo problemas legales. En 2017, un cliente demandó, alegando que la empresa no había prestado los servicios prometidos, una queja que fue retirada más tarde. Unos años después, American Express demandó al grupo y al Folkman por 77.000 dólares en facturas de tarjetas de crédito no pagadas. La empresa de tarjetas de crédito perdió el caso por no presentar los documentos a tiempo. Folkman también debe 7300 dólares en impuestos a California, según los registros estatales.

Herro afirmó en una entrevista de 2019 que había tenido un éxito increíble, generando más de 700 millones en ventas de comercio electrónico. En 2021 adquirió una casa de siete millones en Boca Raton, Florida.

En 2020, Herro y Folkman iniciaron un nuevo negocio en Puerto Rico: Subify, una plataforma de suscripción destinada a conectar a creadores en línea con sus fans. Un cliente afirmó que el sitio web que Subify había creado se había caído el día del lanzamiento y que la información de la cuenta de los clientes había desaparecido; Subify demandó al cliente por falta de pago.

El mes pasado, un abogado de Subify dijo en un documento judicial que la empresa estaba liquidando su negocio. Al igual que al Grupo Nexus, se ha disuelto oficialmente, según muestran los registros corporativos.

Un giro hacia las criptomonedas

Herro y Folkman empezaron a sentar las bases de su paso a las criptomonedas hace años. Herro dirigía una empresa de comercio de criptomonedas llamada Pacer Capital en las Islas Vírgenes de EEUU, y a lo largo de los años, él y Folkman se han dedicado a promover la tecnología.

En abril de 2022, Herro dirigió un seminario sobre criptomonedas en la casa de Jordan Belfort, quien estafó a más de 1500 clientes financieros y cuyas memorias inspiraron la película de 2013 El lobo de Wall Street.

Herro dijo al grupo que era un fan de la criptodivisa TerraUSD, llamándola “uno de los activos más geniales de la historia”. Al mes siguiente, el precio de Terra se desplomó de la noche a la mañana, desencadenando una implosión en toda la industria que desapareció miles de millones de dólares en ahorros y forzó a varias empresas de alto perfil a declararse en quiebra.

Al anunciar World Liberty Financial el mes pasado, Trump y otras personas implicadas en el proyecto declararon que confiaban plenamente en el proyecto. Herro describió los objetivos de la empresa en los términos más elevados: nada menos que aprovechar el poder de las criptomonedas para reestructurar billones de deuda nacional.

Witkoff, el promotor, dijo que Herro y Folkman eran "tan inteligentes como cualquier operador de divisas que haya conocido".

© The New York Times 2024.