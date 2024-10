El sindicato portuario acuerda suspender la huelga

International Longshoremen's AssnStrikesPortsFreight (Cargo)Ships and ShippingSupply ChainOrganized LaborUnited States Maritime AllianceWages and SalariesUnited States EconomyEast Coast (US)Gulf Coast (US)

La Asociación Internacional de Estibadores (ILA, por su sigla en inglés) acordó el jueves suspender la huelga que mantenía cerrados los principales puertos de las costas este y del golfo de México. La medida se adoptó tras recibir una oferta salarial mejorada de los empresarios portuarios.

La huelga, iniciada el martes por el sindicato de estibadores, amenazaba con afectar la economía a cinco semanas de las elecciones nacionales. Los empresarios, representados por la Alianza Marítima de Estados Unidos, han ofrecido un aumento salarial del 62 por ciento a lo largo de un nuevo contrato de seis años, según una persona familiarizada con las negociaciones que no quiso ser identificada porque las conversaciones continuaban. Este aumento es inferior al solicitado inicialmente por el sindicato, pero muy superior a la oferta anterior de la alianza.

En un comunicado, el sindicato dijo que había alcanzado "un acuerdo provisional sobre salarios" y que sus 45.000 afiliados volverían al trabajo, con el contrato actual prorrogado hasta el 15 de enero. El sindicato dijo que volvía a la mesa de negociación "para negociar todas las demás cuestiones pendientes". La alianza emitió un comunicado similar.

El acuerdo se produjo después de que la Casa Blanca presionara a ambas partes para llegar a un acuerdo que pusiera fin a la huelga, la primera a gran escala del sindicato desde 1977. El aumento salarial es una clara victoria para la ILA y su combativo presidente, Harold Daggett, un estibador de 78 años de tercera generación que dirige el sindicato desde 2011.

El presidente Joe Biden, cuando se le preguntó sobre el acuerdo tentativo en la pista de la Base Conjunta Andrews el jueves por la noche, dijo: "Hemos estado trabajando duro en ello. Con la gracia de Dios, se va a mantener".

Un aumento del 62 por ciento elevaría el salario de los estibadores a algo más de 63 dólares por hora al final de un nuevo contrato de seis años, frente a los 39 dólares por hora actuales. Y con 63 dólares la hora, los salarios de los estibadores de la costa este y del golfo superarían ligeramente a los que percibirán los estibadores de la costa oeste, pertenecientes a otro sindicato, al término de su contrato en 2027.

En la reanudación de las conversaciones, la cuestión de cuánta automatización puede producirse en los puertos podría dividir a las partes. El sindicato también ha presionado para que se mejoren las prestaciones de jubilación.

Otro posible punto de fricción es la remuneración de los estibadores que acaban de empezar y no cobran el salario más alto. El hijo de Harold Daggett, Dennis Daggett, un alto funcionario de la ILA, dijo en una entrevista el martes en una línea de piquete en Bayonne, Nueva Jersey, que el sindicato quería conseguir salarios más altos para los miembros con menos experiencia.

Muchas empresas, en previsión de la huelga, aceleraron las importaciones a través de los puertos antes del paro. Pero una huelga prolongada podría haber provocado escasez y ya estaba empezando a causar congestión en las cadenas de suministro.

Los productos perecederos corrían especial peligro en caso de huelga. "Estoy aliviado", dijo Daniel Barabino, director de operaciones de Top Banana, un distribuidor de fruta con sede en el Hunts Point Produce Market del Bronx, tras el anuncio del jueves. "Estoy contento de haber dejado esto atrás".

Alrededor de tres quintas partes del comercio anual de contenedores pasa por los puertos de la costa este y del golfo, incluido el puerto de Nueva York y Nueva Jersey, el tercero más activo del país, y los puertos de rápido crecimiento de Virginia, Georgia y Texas. Los puertos de la costa oeste, que permanecieron abiertos durante la huelga, se estaban acercando a su capacidad, y no habrían podido absorber mucha más carga desviada de los puertos de la costa este.

La Autoridad Portuaria de Georgia dijo que sus instalaciones reabrirían el viernes, y el Puerto de Nueva York y Nueva Jersey dijo que enviaría mecánicos el viernes por la mañana para que la terminal volviera a estar operativa. El jueves por la tarde, el puerto de Virginia dijo que tardaría 24 horas en restablecer plenamente sus operaciones.

Los estibadores, que cargan contenedores y otros tipos de mercancías en camiones y trenes, suelen cobrar salarios más elevados que los trabajadores de otras labores manuales.

Para transportar grandes cantidades de mercancías dentro y fuera del país, no hay alternativa práctica a los puertos. Además, los puertos no pueden funcionar sin los estibadores, lo que les confiere una gran influencia en las negociaciones laborales.

Al declararse en huelga y cerrar los puertos, la ILA utilizó su influencia para obtener una oferta salarial más elevada de la Alianza Marítima. La patronal ofreció un aumento de alrededor del 40 por ciento durante la vigencia del contrato, mientras que el sindicato pretendía un 77 por ciento. Entonces la alianza aumentó su oferta a casi el 50 por ciento, antes de que ambas partes acordaran un 62 por ciento.

Las empresas, cada vez más preocupadas por el golpe económico que supondría una huelga, habían presionado a Biden para que utilizara la Ley Taft-Hartley de 1947 para obligar a los estibadores a volver al trabajo. Pero durante todo el conflicto, Biden animó a las partes a seguir hablando para llegar a un acuerdo.

Funcionarios del gobierno de Biden trabajaron entre bastidores con ambas partes para intentar llegar a una solución en los días y semanas previos al acuerdo, según personas familiarizadas con las ideas de la Casa Blanca. Ello culminó el jueves en una oleada de actividad, que incluyó un viaje de la secretaria del Trabajo en funciones, Julie Su, a Nueva Jersey para reunirse con los líderes sindicales y asegurar su acuerdo.

En los últimos días, los funcionarios han intensificado la presión para llegar a un acuerdo haciendo hincapié en la necesidad de reabrir los puertos tras la devastación causada por el huracán Helene, dijeron estas personas. El jueves por la mañana, en una llamada por Zoom con los transportistas extranjeros, las autoridades consideraron que llegar a un acuerdo era un deber patriótico para agilizar la ayuda.

"La negociación colectiva funciona, y es fundamental para construir una economía más fuerte desde el centro hacia fuera y desde abajo hacia arriba", dijo Biden en una declaración el jueves.

Los detractores del acuerdo provisional dicen que elevará los costos para importadores y exportadores.

"No recuerdo un episodio que haya tenido tan poco efecto en la economía, que haya provocado una huelga tan breve y que haya dado lugar a un aumento tan grande de los ingresos de trabajadores que ya ganan más de 100.000 dólares al año", dijo Patrick Anderson, director ejecutivo de la consultora Anderson Economic Group. "Tendemos a encogernos de hombros ante los costos, pero afecta nuestra capacidad de construir cosas y exportarlas".

En el Puerto de Nueva York y Nueva Jersey, casi el 60 por ciento de los estibadores ganaron entre 100.000 y 200.000 dólares en los 12 meses hasta junio de 2020, las últimas cifras disponibles, según datos de una agencia que ayudó a supervisar el puerto.

Pero la ILA ha afirmado que los empleadores portuarios pueden permitirse pagarles más, especialmente después de obtener enormes ganancias durante el aumento pandémico del comercio en 2021 y 2022.

La Casa Blanca citó esas ganancias cuando presionó a los empresarios para que aumentaran su oferta salarial, dijo una persona familiarizada con las acciones del gobierno de Biden, quien no estaba autorizada a hablar públicamente sobre ellas.

Michael D. Shear colaboró con reportería.

Peter Eavis cubre temas de negocios, mercados financieros, economía y empresas de distintos sectores. Más de Peter Eavis

