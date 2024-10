Es hora de que se active el código rojo en Oriente Medio

El sistema antimisiles "Cúpula de Hierro" de Israel,, después de que Irán disparara una salva de misiles balísticos. (REUTERS/Amir Cohen)

El presente artículo es la transcripción de un audio grabado por el columnista de opinión y corresponsal en Oriente Medio de The New York Times, Thomas Friedman, el mismo día que Irán lanzó el ataque contra Israel como represalia por la muerte del líder de Hezbollah Hassan Nasrallah.

Soy Thomas Friedman y soy el columnista de Asuntos Exteriores del “The New York Times”. Bueno, es martes a las 4:30 pm (hora de EEUU) y lo que ha sucedido hoy es realmente muy trascendental. La Guardia Revolucionaria iraní lanzó una andanada de misiles contra Israel a las 7:30 pm, hora de Israel, en represalia por el asesinato israelí del líder de la milicia iraní en el Líbano, Hassan Nasrallah, y también por el jefe de la Fuerza Quds, una especie de Legión Extranjera de Irán, que fue asesinado junto con Nasrallah.

Así que ya ven hasta qué punto los iraníes están integrados con Hezbollah literalmente sobre el terreno. Y esta fue su represalia. La mayoría de los misiles fueron interceptados por la Fuerza Aérea israelí.

Estaba bien preparada. Hubo daños y tal vez algunos heridos. Pero ahora se ha creado una situación en la que el gabinete israelí se ha estado reuniendo para decidir qué represalia, si es que hay alguna, debería emprender Israel.

Y eso puede ir desde otra represalia simbólica, como hicieron después del ataque iraní con misiles y aviones no tripulados el 13 de abril, hasta, diría yo, una alianza con Estados Unidos (sugeriría como una posibilidad, no lo estoy recomendando), hasta la posibilidad de un ataque israelí o estadounidense-israelí contra las instalaciones nucleares iraníes. Fuentes israelíes me avisaron de que el ataque iraní con misiles era inminente. Eso se basaba en sus propias fuentes de inteligencia.

Y creo que la razón por la que me avisaron es que en realidad querían verlo en “The New York Times” porque querían que lo vieran los iraníes. Y en realidad esperaban que eso los disuadiera de llevar a cabo el ataque. Está bastante claro, según mis fuentes, que se trató de un ataque del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, no del ejército iraní formal, y que aparentemente el presidente de Irán, que es un moderado en ese contexto, se enteró de ello solo una hora antes.

Y como se puede ver, con todas estas incursiones que Israel ha llevado a cabo en Irán y su aliado, Hezbollah en el Líbano, los funcionarios iraníes ahora deben tener dificultades para confiar entre sí porque no tienen idea de quién está trabajando para los israelíes y quién no, porque su sistema está muy invadido. Y eso tiene que estar causando complicaciones. Lo que está en juego aquí no podría ser más importante. Este es realmente el momento más peligroso en el Medio Oriente moderno porque estamos hablando de las perspectivas de que dos grandes potencias tengan una guerra de misiles entre sí. Y al mismo tiempo, una de esas potencias, Israel, ya tiene un arma nuclear, e Irán está a punto de conseguirla. Así que no hay nada más peligroso que eso.

Personas observan restos de los misiles iraníes que fueron interceptados sobre territorio israelí en Arad, Israel (REUTERS/Amir Cohen)

Al mismo tiempo, es un momento increíblemente plástico, tal vez el más plástico desde la Guerra del Golfo de 1991, que luego condujo a los Acuerdos de Oslo, en el sentido de que es posible, con el tipo adecuado de diplomacia, combinado con la acción militar, que se pueda obtener una verdadera apertura en la región. Y no tengo idea de si Israel va a tomar represalias contra Irán, ya sean menores o mayores, y si Estados Unidos participará o realmente impedirá que Israel lo haga.

Y no estoy defendiendo ninguna posición, pero diría que si Israel decide responder -y no puedo imaginar que lo harían solos sin la ayuda estadounidense- no estoy seguro de que tengan todas las bombas que necesitarían para hacerlo -creo que cualquier iniciativa estadounidense, iniciativa militar con respecto a Irán debería ir acompañada de que la Administración Biden reconozca a la Autoridad Palestina como un estado palestino y deje en claro que si queremos disminuir el potencial militar de Irán, no es para hacer que el mundo sea seguro para los asentamientos israelíes y para el gabinete mesiánico de Bibi Netanyahu.

Es para hacer exactamente lo contrario. Es para allanar el camino para una solución regional más amplia. Mis esperanzas y mis temores están todos agrupados. Mire, no hay duda de que Irán está a punto de obtener una bomba nuclear, y eso no es algo bueno.

Miren a Putin amenazando con usar un arma nuclear tácticamente en la guerra de Ucrania. Si piensan que tienen problemas con Irán hoy, si consigue una bomba nuclear, eso no sería bueno para la región. Al mismo tiempo, una guerra, una guerra gigante que comienza con Irán, un país tan grande con tantos misiles, y no tienen idea de dónde termina ni hasta dónde llega ni quién se involucra. ¿Los rusos de alguna manera comienzan a ayudar a Irán? No lo sé.

Realmente estamos en un momento de código rojo en Medio Oriente, ya que lo que hemos visto realmente desde el 7 de octubre, a medida que nos acercamos al primer aniversario, es que la gente simplemente cruza líneas rojas en todas direcciones. Hay colonos israelíes que han estado cruzando líneas rojas en Cisjordania.

Hamas está cruzando una línea roja terrible, no tanto por ser un ataque a Israel. Ya lo hizo antes el 7 de octubre. Pero la crueldad del ataque, matando a niños frente a sus padres, a padres frente a sus hijos, abusando sexualmente de mujeres, a no combatientes. Israel tiene 40.000 víctimas, civiles y soldados palestinos muertos. Es mucha gente.

La destrucción de tal vez el 70 por ciento de todo el parque de viviendas de Gaza. Nunca habíamos visto algo así. Luego el ataque con buscapersonas por parte de Israel contra Hezbollah y el asesinato de su líder. Nunca pensé que Israel cruzaría esa línea roja. Y al mismo tiempo, Hezbollah entró en la guerra del lado de Hamás y despobló el norte de Israel, obligando a entre 60.000 y 70.000 israelíes a abandonar sus hogares durante un año.

Y finalmente, este tipo de intercambio de misiles entre Israel e Irán. Uno empieza a cruzar todas esas líneas rojas, uno se acostumbra a ello. Y al final, ya no hay más líneas rojas. Y cuando eso sucede, hay que tener cuidado.

