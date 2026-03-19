Brasil envía más de 20.000 toneladas de alimentos a Cuba para afrontar la crisis derivada del bloqueo petrolero

El impacto del embargo petrolero impuesto por Estados Unidos y los frecuentes cortes de electricidad han afectado de manera directa el acceso de la población cubana a servicios fundamentales, como la alimentación, el agua y la sanidad, según vienen advirtiendo organismos de Naciones Unidas. Dentro de este contexto, el Gobierno de Brasil ha confirmado el despacho de una donación de alimentos, coordinada junto al Programa Mundial de Alimentos (PMA), con el objetivo de asistir a la isla frente a la crisis alimentaria agravada desde principios de año.

Tal como detalló el medio Folha, el Ministerio de Exteriores brasileño indicó que, en las próximas jornadas, arribarán a Cuba un total de unas 20.800 toneladas de insumos alimenticios. La donación incluye 20.000 toneladas de arroz con cáscara, 150 toneladas de frijoles negros, 150 toneladas de arroz pulido y 500 toneladas de leche en polvo. Según publicó Folha, este cargamento partió hacia Cuba como respuesta a la difícil coyuntura generada por el embargo y la reciente escasez de hidrocarburos que atraviesa el país caribeño tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, principal proveedor de crudo para La Habana.

El compromiso del Gobierno brasileño, según consignó el medio citado, no se limita a esta acción puntual: la ayuda alimentaria se suma a previas remesas de medicamentos que Brasilia había enviado, canalizadas también de manera coordinada con el PMA. Las autoridades de Brasil consideran que la cooperación internacional, bajo el paraguas de iniciativas humanitarias, resulta clave para aminorar los efectos negativos producidos por restricciones energéticas y comerciales.

Las advertencias de Naciones Unidas sobre la situación de Cuba han sido reiteradas. Los organismos dependientes de la ONU han señalado en diversos reportes recientes cómo el embargo petrolero estadounidense, recrudecido desde inicios de 2026, ha ocasionado carencias notables en distintos sectores. Una de las consecuencias más visibles en la vida diaria de la población ha sido la interrupción parcial o total del suministro eléctrico en diversas zonas del país. Esta semana se registró incluso la caída absoluta del sistema de distribución energética, que fue recuperándose solo de forma progresiva hasta conseguirse el restablecimiento completo del Sistema Eléctrico Nacional.

De acuerdo a la información recabada por Folha, la crisis energética ha influido de manera directa en la capacidad de las autoridades cubanas para garantizar acceso regular a bienes básicos como alimentos o medicinas. El funcionamiento de hospitales, centros de abastecimiento de agua y servicios básicos ha debido ajustarse de forma continua ante las dificultades logísticas derivadas de la falta de hidrocarburos.

El lote de alimentos proporcionado por Brasil, según resaltó el Ministerio de Exteriores citado por el diario Folha, busca paliar las consecuencias inmediatas de la crisis. Las 20.000 toneladas de arroz con cáscara, junto con los frijoles negros, el arroz pulido y la leche en polvo, conforman una canasta básica nutritiva, pensada para atender las necesidades urgentes de la población más golpeada por la escasez y los efectos del embargo energético.

El medio Folha informó que la distribución de esta asistencia se llevará a cabo a través de la infraestructura existente del Programa Mundial de Alimentos en la isla, priorizando a las comunidades con mayor grado de vulnerabilidad. La logística del PMA permitirá que los insumos se transporten y almacenen de manera eficiente, en coordinación con las autoridades locales.

Desde el ámbito internacional, la cooperación de Brasil con Cuba, canalizada en el marco del PMA, representa un esfuerzo más dentro de las respuestas humanitarias desplegadas por países y organismos en medio del actual periodo de tensión geopolítica, restricciones económicas y crisis energética que vive la isla desde comienzos de año.

Folha remarcó, según datos del Ministerio de Exteriores, que este nuevo envío humanitario refuerza la política de Brasilia respecto a la asistencia a naciones gravemente afectadas por medidas económicas y bloqueos internacionales, en especial cuando estos ponen en riesgo la seguridad alimentaria y la salud pública. Según la información publicada por Folha, se prevé que el embarque llegue en los próximos días, habilitando el inicio inmediato de la distribución.

La iniciativa brasileña cuenta con apoyo logístico del PMA, organismo que ya tiene experiencia de trabajo en contextos de emergencia alimentaria y que actúa bajo el mandato de Naciones Unidas. El objetivo principal consiste en lograr que la ayuda llegue rápidamente a los sectores más necesitados, priorizando a niños, personas de la tercera edad y aquellas familias identificadas por las agencias humanitarias como especialmente vulnerables por la actual emergencia.

El reporte de Folha también subrayó que la presión ejercida por el embargo de combustibles, junto con la caída del suministro desde Venezuela tras la intervención militar estadounidense, llevó a una crisis sin precedentes en el acceso a energía en Cuba, amplificando la dificultad para conservar y preparar alimentos, así como para operar centros de salud y escuelas.

De esta forma, la donación alimentaria de Brasil constituye una de las mayores entregas de insumos básicos hechas desde la región hacia Cuba en los últimos meses, en un contexto internacional marcado por las advertencias y llamamientos de Naciones Unidas a la comunidad para mitigar el impacto humanitario derivado de sanciones y bloqueos prolongados.