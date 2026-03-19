Agencias

Las milicias proiraníes de Irak FMP acusan a EEUU e Israel de un bombardeo que deja un muerto y varios heridos

Un comunicado de este grupo armado responsabiliza a fuerzas extranjeras de un ataque en Saladino ocurrido al amanecer, donde la evacuación de los afectados se complicó por la presencia de aeronaves, según denuncian sus representantes en redes

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El proceso de evacuación de los heridos tras el ataque aéreo en la gobernación de Saladino se vio obstaculizado por la presencia continua de aeronaves, las cuales, según denunciaron los representantes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en redes sociales, atacaron en varias ocasiones a los equipos de ambulancias. La agrupación reportó la situación en un comunicado difundido este jueves, atribuyendo el bombardeo a Estados Unidos e Israel y detallando que dejó al menos una persona muerta y varias heridas.

De acuerdo con la información publicada por las FMP, el ataque tuvo lugar al amanecer contra una posición de la 31.ª Brigada cerca del aeropuerto de Al Siniya, en la gobernación de Saladino. Según consignó el grupo, las operaciones aéreas atribuidas a “grupos sionistas-estadounidenses” resultaron en la muerte de un miembro de la milicia y causaron heridas a otros cuya evacuación se complicó por la intervención de aeronaves extranjeras sobre el área.

El medio indicó que las Fuerzas de Movilización Popular, también conocidas como Hashd al-Shaabi, reúnen a diversas milicias proiraníes que, a pesar de su relevancia en el sistema de seguridad nacional iraquí, no han sido completamente integradas dentro del aparato estatal. Según reportó la agrupación, el ataque coincidió con el desempeño de labores de seguridad y defensa en la región por parte de la brigada que fue blanco de la ofensiva.

El comunicado emitido por las FMP especificó que los equipos de ambulancias, al intentar rescatar y evacuar a los afectados, fueron blanco de ataques sucesivos por parte de las aeronaves, situación que agravó la dificultad para prestar asistencia médica inmediata a los heridos. Esta denuncia sobre la supuesta intromisión y ataque a servicios médicos se enmarca en las crecientes tensiones entre las milicias iraquíes y fuerzas externas presentes en la región.

Tal como publicó el grupo en redes sociales, el ataque no solo provocó víctimas directas, sino que también repercutió en las operaciones de rescate y aumentó la tensión en la zona. Las FMP reclamaron el respeto por la soberanía de Irak y señalaron que sus fuerzas seguían cumpliendo funciones en defensa de la seguridad regional pese a este tipo de ataques. Según afirmaron en su comunicado, los hechos reflejan la presión que enfrenta la organización mientras sostiene su presencia e influencia en el escenario de la seguridad iraquí.

El mensaje divulgado por las FMP cuestionó la legitimidad de la acción militar, responsabilizando a fuerzas extranjeras de socavar la estabilidad y el control nacional. De acuerdo con lo que resaltó la agrupación, los incidentes como el sucedido esta madrugada representan desafíos a sus misiones de fortalecer la seguridad en Saladino y proteger el territorio ante incursiones externas. El medio detalló que el balance preliminar del asalto ascendió a una persona fallecida y varios heridos, mientras la investigación interna y las condenas públicas continúan elevando la alerta sobre nuevas acciones en el área.

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