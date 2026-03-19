Profepa llama a mantener medidas de conservación tras liberación de ballena jorobada atorada en red

Profepa mantiene operativos de seguridad para fauna marina en costas mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reafirmó su compromiso con la vigilancia y protección de la fauna marina tras coordinar el rescate de un ejemplar de ballena jorobada en la zona de Punta Colorada, en la Bahía de La Paz, Baja California Sur. Este caso, además de representar una intervención exitosa, subraya la importancia de mantener acciones permanentes de monitoreo y la corresponsabilidad social en el cuidado de los ecosistemas marinos.

El incidente fue reportado el pasado 25 de febrero por ciudadanos que detectaron a la ballena con dificultades para nadar. Debido a que esta especie se encuentra bajo protección especial conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, la atención inmediata fue prioritaria.

La Profepa hizo un llamado a mantener medidas de seguridad para mantener a salgo a animales marinos. Foto: (Profepa)

En respuesta, la Profepa desplegó un operativo de inspección marítima en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Mexico Marine Wildlife Rescue Center, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, así como integrantes de la Red de Observadores Ciudadanos (ROC), FONMAR y la Red Nacional de Atención a Ballenas Enmalladas (RABEN).

Durante el recorrido, el equipo localizó al ejemplar, de aproximadamente 12 metros de longitud, con una red de pesca tipo chinchorro enredada en el rostro y la aleta caudal, lo que comprometía seriamente su movilidad. Este tipo de incidentes refleja una de las amenazas más frecuentes para cetáceos: el enmalle en artes de pesca, que puede provocar lesiones graves, infecciones o incluso la muerte.

La maniobra de rescate se llevó a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad y bienestar animal. Tras un trabajo coordinado y cuidadoso, se logró retirar en su totalidad la red, de entre 180 y 200 metros de longitud. Con ello, se eliminó el riesgo inmediato de afectaciones severas, permitiendo al animal recuperar su desplazamiento natural.

La Profepa mantiene labores de vigilancia para proteger a mamíferos marinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ballenas jorobadas son mamíferos marinos altamente migratorios, conocidos por sus cantos complejos y comportamientos acrobáticos. Se alimentan mediante filtración de kril y peces pequeños, y cada año recorren miles de kilómetros desde zonas frías de alimentación hacia aguas cálidas, como las de Baja California Sur, donde se reproducen y crían a sus ballenatos. Esta región es, por tanto, un hábitat crítico que requiere protección constante.

En este contexto, la Profepa destacó que mantiene acciones permanentes de vigilancia, inspección y atención a emergencias que involucran fauna marina, especialmente especies bajo algún estatus de protección. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía, al sector pesquero y a los prestadores de servicios turísticos a actuar con responsabilidad, reportar oportunamente cualquier situación de riesgo y evitar prácticas que puedan afectar a los animales marinos.

La dependencia subrayó que la conservación de especies como la ballena jorobada no solo depende de la intervención de las autoridades, sino también de la participación activa de la sociedad. La protección de los océanos es una tarea compartida, esencial para preservar el equilibrio ecológico y la riqueza natural de México.