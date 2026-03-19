México

Profepa llama a mantener medidas de conservación tras liberación de ballena jorobada atorada en red

El mamífero marino rescatado se encontraba con dificultades para nadar, lo que representaba un riesgo mayor

Guardar
Profepa mantiene operativos de seguridad
Profepa mantiene operativos de seguridad para fauna marina en costas mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reafirmó su compromiso con la vigilancia y protección de la fauna marina tras coordinar el rescate de un ejemplar de ballena jorobada en la zona de Punta Colorada, en la Bahía de La Paz, Baja California Sur. Este caso, además de representar una intervención exitosa, subraya la importancia de mantener acciones permanentes de monitoreo y la corresponsabilidad social en el cuidado de los ecosistemas marinos.

El incidente fue reportado el pasado 25 de febrero por ciudadanos que detectaron a la ballena con dificultades para nadar. Debido a que esta especie se encuentra bajo protección especial conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, la atención inmediata fue prioritaria.

La Profepa hizo un llamado
La Profepa hizo un llamado a mantener medidas de seguridad para mantener a salgo a animales marinos. Foto: (Profepa)

En respuesta, la Profepa desplegó un operativo de inspección marítima en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Mexico Marine Wildlife Rescue Center, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, así como integrantes de la Red de Observadores Ciudadanos (ROC), FONMAR y la Red Nacional de Atención a Ballenas Enmalladas (RABEN).

Durante el recorrido, el equipo localizó al ejemplar, de aproximadamente 12 metros de longitud, con una red de pesca tipo chinchorro enredada en el rostro y la aleta caudal, lo que comprometía seriamente su movilidad. Este tipo de incidentes refleja una de las amenazas más frecuentes para cetáceos: el enmalle en artes de pesca, que puede provocar lesiones graves, infecciones o incluso la muerte.

La maniobra de rescate se llevó a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad y bienestar animal. Tras un trabajo coordinado y cuidadoso, se logró retirar en su totalidad la red, de entre 180 y 200 metros de longitud. Con ello, se eliminó el riesgo inmediato de afectaciones severas, permitiendo al animal recuperar su desplazamiento natural.

La Profepa mantiene labores de
La Profepa mantiene labores de vigilancia para proteger a mamíferos marinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ballenas jorobadas son mamíferos marinos altamente migratorios, conocidos por sus cantos complejos y comportamientos acrobáticos. Se alimentan mediante filtración de kril y peces pequeños, y cada año recorren miles de kilómetros desde zonas frías de alimentación hacia aguas cálidas, como las de Baja California Sur, donde se reproducen y crían a sus ballenatos. Esta región es, por tanto, un hábitat crítico que requiere protección constante.

En este contexto, la Profepa destacó que mantiene acciones permanentes de vigilancia, inspección y atención a emergencias que involucran fauna marina, especialmente especies bajo algún estatus de protección. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía, al sector pesquero y a los prestadores de servicios turísticos a actuar con responsabilidad, reportar oportunamente cualquier situación de riesgo y evitar prácticas que puedan afectar a los animales marinos.

La dependencia subrayó que la conservación de especies como la ballena jorobada no solo depende de la intervención de las autoridades, sino también de la participación activa de la sociedad. La protección de los océanos es una tarea compartida, esencial para preservar el equilibrio ecológico y la riqueza natural de México.

Temas Relacionados

ProfepaAnimalesMedio ambientemexico-noticias

Más Noticias

Revelan video del momento exacto del incendio en refinería de Dos Bocas, Tabasco

El clip deja ver que el incendio se originó tras el paso de un vehículo sobre un encharcamiento con residuos aceitosos

Revelan video del momento exacto

FGR investiga causas del incendio en Refinería Olmeca de Dos Bocas en Tabasco

La Fiscalía desplegó peritos y policías federales ministeriales en la zona del siniestro que dejó cinco muertos

FGR investiga causas del incendio

Siete colaciones que no elevan la glucosa ideales para personas con diabetes

Elegir bocadillos apropiados puede marcar una diferencia real en los niveles de energía y el equilibrio diario

Siete colaciones que no elevan

¿Quieres llevar tu propia comida a los conciertos? CDMX impulsa ley para evitar precios abusivos

La iniciativa presentada ante el Congreso capitalino plantea modificar el actual esquema de “consumo obligado” en eventos masivos

¿Quieres llevar tu propia comida

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 18 de marzo

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí
MÁS NOTICIAS

NARCO

Motociclistas abren fuego contra agentes

Motociclistas abren fuego contra agentes de la SSPC en Mazatlán

Desde brindar seguridad hasta coordinar el trasiego de cocaína: así es como Los Lobos consolidan su alianza con el CJNG

Harfuch se reúne con el director del FBI en Washington: destacó captura de objetivos buscados por EEUU

Capturan a “El Chuky” por el asesinato del periodista Gregorio Jiménez en el 2014

Estadounidense ligado al Cártel de Sinaloa se declara culpable de trasiego de fentanilo y cocaína en EEUU

ENTRETENIMIENTO

¿Quieres llevar tu propia comida

¿Quieres llevar tu propia comida a los conciertos? CDMX impulsa ley para evitar precios abusivos

“Quiere quedarse con todo”: hermano de Ana Bárbara se pronuncia ante las acusaciones contra Ángel Muñoz

Vadhir Derbez lanza convocatoria para encontrar a una mujer pelirroja: “Guapa y con look único”

Yuri confiesa que pensó en quitarse la vida cuando murió su mamá: “Viví cosas muy feas”

Los Fabulosos Cadillacs lanzan disco en vivo desde el Zócalo, la noche que batieron récord en CDMX

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. lanza

Julio César Chávez Jr. lanza indirecta a Óscar de la Hoya para pactar una pelea

América Femenil suma una lesión más y confirma la baja de Montserrat Saldívar por el resto de la temporada

América, con dificultades en los últimos minutos, consigue el pase a los cuartos de final con una victoria global de 2-1

México FIFA & One Piece con la participación de Jorge Campos: cuándo y dónde verla

¿Qué pasará con Luis García y Martinoli? Su contrato en TV Azteca está por terminar