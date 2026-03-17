Rusia reconoce que Ucrania cuadruplicó sus ataques contra la infraestructura energética

Moscú, 17 mar (EFE).- El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia (CSR), Serguéi Shoigú, reconoció este martes que Ucrania cuadruplicó en 2025 sus ataques contra la infraestructura energética en Rusia y que ninguna región está a salvo por muy alejada que esté del frente de guerra.

"El año pasado, el número de ataques aéreos enemigos contra infraestructuras en diversas regiones rusas casi se cuadruplicó (en 2025 se llevaron a cabo más de 23.000 ataques, frente a los 6.200 de 2024)", apuntó Shoigú durante una reunión del CSR en Yekaterimburgo, capital de la región de los Urales.

El antaño ministro de Defensa también admitió que habían aumentado los atentados y actos de sabotaje por orden de la inteligencia ucraniana en suelo ruso.

"El régimen criminal ucraniano y sus aliados continúan sus intentos de cometer actos de sabotaje y atentados terroristas dentro de Rusia, cuyo número aumenta constantemente. En 2025 se cometieron 1.830 atentados terroristas en Rusia, un 40 % más que en 2024 (1.101) y 6,5 veces más que en 2023 (271)", indicó.

En ese sentido, explicó que debido al desarrollo tecnológico del armamento moderno, "principalmente de los sistemas no tripulados, la sofisticación de sus métodos de uso es tal que ninguna región de Rusia puede sentirse segura".

El discurso de Shoigú presentó de nuevo a Rusia, que en 2022 inició la guerra contra Ucrania, como una fortaleza asediada por Occidente.

"En esencia, un vasto sistema de 56 países opera contra nuestro país, aprovechando toda la experiencia de sus servicios de inteligencia en la comisión de actos terroristas y de sabotaje contra infraestructuras críticas", dijo.

Desde hace meses Ucrania trata de concentrar sus operaciones con drones en objetivos energéticos, logísticos y relacionados con la industria militar rusa para tratar de frenar su maquinaria de guerra.

Dichos ataques se han intensificado coincidiendo con el alza de los precios del petróleo debido a la guerra en Irán, lo que ha permitido a Moscú ganar mucho dinero, a lo que se ha sumado el levantamiento por un mes de las sanciones a la importación de petróleo ruso en tránsito por decisión de EE.UU.

Hoy mismo el Ministerio de Defensa ruso comunicó haber abatido durante la pasada noche más de 200 drones ucranianos.

A principios de marzo la Justicia rusa detuvo al que fue el número dos de Shoigú en el Ministerio de Defensa, Ruslán Tsálikov, acusado de crear una organización criminal para desviar fondos destinados a la defensa del país.

El año pasado ya fue condenado otro viceministro de Defensa, Timur Ivanov, también del equipo de Shoigú, quien está pendiente de una segunda sentencia por corrupción.