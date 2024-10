En el próximo sínodo de la Iglesia católica, el papel de la mujer sigue sin estar claro

Women and GirlsPriestsRoman Catholic ChurchFrancis

La ordenación de mujeres diáconos ya no figura en el orden del día de una asamblea mundial en el Vaticano, pero se debatirá por separado.

El papa Francisco tiene la mayor de las ambiciones: abordar algunas de las cuestiones más espinosas a las que se enfrenta la Iglesia católica.

Pero cuando obispos y laicos se reúnan el miércoles en el Vaticano para hablar de su futuro, uno de los temas más polémicos --si las mujeres pueden ser ordenadas diáconos-- ya ha sido retirado del orden del día.

La decisión, tomada tras cuatro años de consultas a escala mundial, ha enfadado --aunque no ha desanimado-- a las católicas de algunas partes del mundo.

"No pueden borrarnos, no pueden descartar esto", dijo Miriam Duignan, líder de Women's Ordination Worldwide, uno de los varios grupos que apoyan a las mujeres diáconos y que organizarán varios eventos en Roma durante el encuentro. "No se puede negar la realidad de lo que han pedido los católicos ni descartar una cuestión de justicia porque algunas personas se hayan opuesto a ella".

Para muchos católicos que exigen una Iglesia más igualitaria, el sínodo --como se conoce a las reuniones de obispos-- fue visto como una apertura para abordar temas importantes considerados tabú hasta hace poco, incluyendo la cuestión de las diaconisas, el requisito de que los sacerdotes sean célibes y el lugar de las personas LGBTQ en la Iglesia. Las expectativas aumentaron cuando, en una primicia histórica, Francisco permitió que 54 mujeres participaran como miembros con derecho a voto en la asamblea de 368 miembros, compuesta en su mayoría por obispos.

Los diáconos son ministros ordenados que pueden predicar y celebrar bodas, funerales y bautizos. Pero no pueden celebrar misa, función reservada al sacerdocio masculino.

Quienes se oponen a permitir el diaconado femenino lo ven como un primer paso para convertirlas en sacerdotes, lo que, según ellos, violaría 2000 años de doctrina de la Iglesia y socavaría su autoridad. Por el contrario, algunos historiadores señalan documentos que demuestran que las mujeres eran diáconos en la iglesia primitiva.

Sin embargo, el entusiasmo ante la perspectiva de un cambio se vio frenado cuando una reunión celebrada el año pasado concluyó con un documento en el que se afirmaba que era "urgente" que las mujeres desempeñaran más funciones de liderazgo en la iglesia, pero se eludía la cuestión de las diaconisas.

Luego, en febrero, Francisco anunció que la cuestión se entregaría a un grupo de estudio, que informará de sus conclusiones al papa el próximo verano.

La reunión de este mes se centrará, en cambio, en cómo puede la iglesia implicar más a los fieles y fomentar un mayor diálogo a todos los niveles, en el contexto de la diversidad de la Iglesia mundial.

No se trata de puntos discutibles; cada vez son menos los hombres que acceden al sacerdocio en la mayor parte del mundo. Y aunque el número de católicos ha aumentado, especialmente en África y Asia, no existen estadísticas fiables sobre cuántos asisten a misa y participan en la vida de la Iglesia.

Muchos católicos afirman que la Iglesia tiene que adaptarse a la realidad de que las mujeres ya dirigen parroquias en algunas zonas del mundo donde escasean los sacerdotes, como el Amazonas.

Algunos obispos consideraron que habían recibido el mandato de impulsar una mayor igualdad, por lo que eliminar la cuestión de las diaconisas decepcionaría a sus fieles. "Hay expectativas por parte de muchos de nuestros fieles católicos suizos", dijo el reverendo Felix Gmür, obispo de Basilea. "La participación y el compromiso de las mujeres son cruciales para Suiza".

Durante sus 11 años de papado, el papa Francisco ha abierto algunas puertas a las mujeres, cambiando las leyes para permitir formalmente a las mujeres dar lecturas de la Biblia durante la misa, actuar como monaguillos y distribuir la comunión. También nombró a varias mujeres para puestos de alto rango en el Vaticano, incluyendo el nombramiento de la hermana Nathalie Becquart de Francia como una de las principales funcionarias del sínodo. Pero ha descartado la ordenación sacerdotal de mujeres, y en una reciente entrevista a la CBS pareció cerrar definitivamente la puerta a las diaconisas.

La hermana Linda Pocher, profesora de teología en Roma, dijo que Francisco la había invitado a organizar cuatro seminarios sobre la mujer en la Iglesia --incluida una sesión con una sacerdotisa anglicana-- para su grupo de asesores más cercanos, prueba, en su opinión, de que el "papa tiene la cuestión de la mujer en el corazón".

Pero pensó que el papa había decidido aplazar la decisión sobre las diaconisas porque no había suficiente consenso.

El martes por la tarde, Francisco presidió una liturgia penitencial en la Basílica de San Pedro y pidió perdón por una serie de pecados, incluidos los cometidos contra las mujeres. Hablando en nombre de la Iglesia, "especialmente de nosotros los hombres", el cardenal Kevin Farrell, prefecto del departamento del Vaticano para los laicos, la familia y la vida, pidió perdón, "sintiendo vergüenza por todas las veces que no hemos reconocido y defendido la dignidad de la mujer".

Aunque no se hablará de las diaconisas, el liderazgo y el ministerio de la mujer siguen estando en el orden del día.

Algunos delegados afirmaron que habría sido poco razonable esperar que una asamblea mundial de estas características pudiera llegar a un consenso sobre una amplia variedad de temas en un mes.

"Estamos tratando de todo, desde cuestiones financieras en torno a la transparencia hasta el funcionamiento de los consejos pastorales, pasando por el papel del obispo en la gestión de los casos de abusos, la acogida de la comunidad LGBTQ, la poligamia La lista de lo que estamos tratando en la sala es apenas inmensa", dijo la profesora Anna Rowlands, que enseña pensamiento y práctica social católica en la Universidad de Durham, en Inglaterra. "Existe una tensión entre el tiempo que se tarda en llegar a un consenso en la sala y la urgencia apremiante del clamor que viene, ya sabes, de fuera de las paredes de la oficina del sínodo, y cómo se vive con ambas cosas".

James Martin, padre jesuita que aboga abiertamente por una mayor inclusividad de la LGBTQ en la Iglesia y es delegado, dijo que algunas personas se sentirían inevitablemente decepcionadas. "Pero también diría que el año pasado se avanzó, porque se debatieron cosas que nunca antes se habían debatido", dijo. "Y eso en sí mismo fue un paso adelante".

Otro jesuita progresista, el reverendo Thomas Reese, que no es delegado, señaló que mientras algunos católicos norteamericanos y europeos que esperaban ver grandes cambios podrían ver el sínodo como un "completo fracaso", para otras zonas del mundo el hecho de que el Papa "quisiera sentar a las mujeres a la mesa es revolucionario en partes de África, América Latina y Asia".

Los observadores dijeron que esperaban que el proceso de escucha que Francisco ha promulgado inspirara a los obispos a actuar con valentía. "Todavía estoy muy entusiasmada con el proceso sinodal", dijo Ellie Hidalgo, codirectora de Discerning Deacons, que aboga por las mujeres diáconos. Ello se debe a que la celebración del debate, dijo, permite a "los miembros del sínodo destacar el liderazgo y el ministerio de las mujeres que ya estamos viendo en todo el mundo".

Elisabetta Povoledo es una reportera afincada en Roma, cubre Italia, el Vaticano y la cultura de la región. Es periodista hace 35 años. Más de Elisabetta Povoledo