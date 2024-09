El recorte de tasas en Estados Unidos no fue político: era una necesidad económica

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EE.UU., habla durante una conferencia de prensa tras una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en Washington, DC, EE.UU., el miércoles 18 de septiembre de 2024. (Photographer: Al Drago/Bloomberg)

En cierto sentido, podría decirse que la decisión del miércoles de la Reserva Federal de bajar las tasas tuvo una importancia mínima. El tipo de interés que la Reserva Federal controla más o menos directamente -el tipo de los fondos federales- es el tipo al que los bancos se prestan dinero entre sí a un día. Y es difícil pensar en empresas o consumidores que vayan a cambiar sus planes porque el tipo de interés anualizado de los préstamos a un día haya bajado medio punto porcentual, de alrededor del 5,5% a alrededor del 5%, lo que significa que si se piden 1.000 dólares prestados, el reembolso al día siguiente baja 1,4 céntimos.

Sin embargo, se trata de un cambio trascendental. Por un lado, los cambios en las tasas de interés de la Reserva Federal tienden a repercutir en los tipos de interés a largo plazo, que son los que realmente importan a la economía. Por ejemplo, la serie de subidas de tipos que la Reserva Federal emprendió en 2022 y 2023 elevó los tipos de interés de las hipotecas fijas a 30 años hasta casi el 8% desde aproximadamente el 3%.

Y lo que es aún más importante, al empezar a recortar los tipos, la Fed -que empezó a subirlos en 2022 en un intento de controlar la creciente inflación- declaró de hecho su convencimiento de que la guerra contra la inflación está ganada.

¿Por qué debería importarnos lo que piense la Fed? Déjenme contarles un secreto: Jerome Powell, el presidente de la Fed, y sus colegas no tienen ninguna información privilegiada sobre el estado de la economía. La mayoría de sus decisiones se basan en los mismos datos sobre desempleo, inflación, etc. que están a disposición de cualquiera con una conexión a Internet.

Es cierto que la Reserva Federal cuenta con economistas muy inteligentes en su plantilla. Pero también hay muchos economistas inteligentes fuera de la Fed. La declaración implícita de que la inflación ha sido derrotada no será noticia para nadie que, por ejemplo, haya seguido a Mark Zandi de Moody’s o a Jan Hatzius de Goldman Sachs, que llevan meses diciéndonos que la inflación está bajo control.

El anuncio de Jerome Powell del recorte de tasas en un monitor en la Bolsa de Nueva York. (REUTERS/Andrew Kell)

Sin embargo, el papel de la Reserva Federal en materia de política monetaria le confiere cierta seriedad, lo que significa que su opinión tiene un peso especial entre los inversores y, lo que quizá sea más importante, entre el público en general.

Por eso es importante que la Reserva Federal dé luz verde a la inflación. Pero esta buena noticia plantea dos preguntas.

En primer lugar, si la inflación está, como dijo Powell en su conferencia de prensa, cerca del objetivo de la Fed del 2%, ¿por qué él y sus colegas no recortaron aún más los tipos?

El comité de la Fed que fija las tasas de interés, que se reúne ocho veces al año, normalmente los mueve gradualmente, un cuarto de punto cada vez. El gran debate antes de esta reunión era si se trataría de un recorte estándar de un cuarto de punto o, lo que realmente obtuvimos, un recorte “enorme” de medio punto.

FOTO DE ARCHIVO: El edificio de la Reserva Federal en Washington D.C., EEUU. (REUTERS/Joshua Roberts)

Pero en lugar de pensar en términos de incrementos, supongamos que nos preguntamos qué nivel de tipos de interés tiene sentido en este momento. La inflación parece estar bajo control; los mercados laborales parecen estar debilitándose, con un desempleo todavía bastante bajo pero significativamente superior a su punto más bajo del año pasado y una caída de la contratación. En general, como dijo Powell en su conferencia de prensa, el mercado laboral parece un poco más frío de lo que estaba en vísperas de la pandemia.

Sin embargo, el tipo de interés a un día era del 1,75% a finales de 2019. Hay algunos argumentos dudosos en el sentido de que podemos mantener el pleno empleo a un tipo de interés algo más alto ahora; los participantes en la reunión del comité del miércoles proyectaron en promedio que la tasa de interés se establecerá en el 2,9%. Pero no he visto ningún argumento plausible a favor de un tipo “neutral” superior al 4% como máximo. Sin embargo, a pesar del enorme recorte, los tipos siguen en el 5%. ¿No debería la Reserva Federal actuar con mayor rapidez para normalizar los tipos (y minimizar el riesgo de recesión)?

En segundo lugar, ¿servirá de algo el visto bueno de la Reserva Federal para persuadir a más estadounidenses de que reevalúen el historial económico del presidente Biden? Experimentamos un estallido temporal de inflación tras la pandemia de Covid-19, pero también lo hicieron casi todas las demás grandes economías, mientras que en general hemos tenido un crecimiento mucho mayor que el de nuestros homólogos. Y como han señalado los economistas de la Casa Blanca, nuestro éxito en la reducción de la inflación ha desafiado las expectativas de los comentaristas que insistían en que la desinflación requeriría un gran aumento del desempleo.

Donald Trump saltó a sugerir que la Fed podría estar “jugando a la política”. (REUTERS/Kevin Mohatt/File Photo)

Sé que algunas personas no están satisfechas con volver a una inflación baja; quieren que recuperemos el nivel de precios al consumo anterior a la pandemia. Pero no podemos, e incluso intentarlo sería una muy mala idea. En el último siglo, sólo un presidente ha presidido un descenso significativo de los precios al consumo; se llamaba Herbert Hoover.

El movimiento de la Fed del miércoles es, por supuesto, bueno para Kamala Harris. Dará a los consumidores algún alivio directo en los costes de los intereses, y señalará que la alta inflación está en el espejo retrovisor. Y que Powell diga, como hizo en su conferencia de prensa, que la economía está en “buena forma” tiene que ser útil para una candidata que forma parte de la administración que preside esa economía.

Y casi demasiado previsiblemente, Donald Trump saltó a sugerir que la Fed podría estar “jugando a la política”.

Pero aunque la acción de la Fed tendrá seguramente consecuencias políticas, no fue una decisión política. Los argumentos económicos a favor de un recorte de tipos eran abrumadores; los argumentos a favor de un gran recorte eran muy sólidos. No hacerlo habría sido una decisión política. Y la Reserva Federal no se dejó intimidar para no actuar.