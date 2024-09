Inesperadamente, Hunter Biden propone declararse culpable en un caso fiscal

United States Politics and GovernmentTax EvasionPresidential Election of 2024Biden, HunterBiden, Joseph R JrWeiss, David C (1956- )CaliforniaLos Angeles (Calif)

El hijo menor del presidente Joe Biden dio el inusual paso de acogerse a un acuerdo tipo Alford, reconociendo que había pruebas suficientes para condenarlo, aunque expresó su inocencia respecto a los mismos cargos.

Hunter Biden aceptó un acuerdo, de manera sorpresiva, en la que fue una maniobra de último momento el jueves antes del inicio de su juicio por cargos fiscales para evitar la ordalía y los gastos que supondría una dolorosa exhibición pública de sus fechorías pasadas.

Media hora antes de que comenzara la selección del jurado, el abogado de Biden en el caso, Abbe Lowell, dio el inusual paso de presentar la llamada declaración Alford, reconociendo que había pruebas suficientes para condenarlo aunque se declaraba inocente de los mismos cargos.

La maniobra, que toma su nombre de un fallo de la Corte Suprema, se utiliza por lo general para reactivar negociaciones estancadas, aplazar un procedimiento o evitar un juicio saltando directamente al proceso de sentencia.

No está claro si el juez Mark C. Scarsi, designado por Donald Trump y quien preside el caso, aceptará la declaración. Inmediatamente mandó el caso a receso durante dos horas para dar a los fiscales la oportunidad de responder, pero también indicó que todavía estaba dispuesto a proceder a entrevistar a 120 candidatos a miembros del jurado antes del final de la semana.

Los abogados que representan a Biden, el hijo menor del presidente, creen que David C. Weiss, el fiscal especial en el caso, se había negado a entablar negociaciones serias después de haber sido duramente criticado por firmar un generoso acuerdo con Biden sobre cargos relacionados con armas e impuestos que no habría dado lugar a ninguna pena en la cárcel.

Ese acuerdo se desarmó en una caótica audiencia en el tribunal federal de Wilmington en julio de 2023, y Weiss posteriormente imputó al Biden de cargos por mentir en una solicitud de armas de fuego en Delaware y por una serie de infracciones al fisco en California, donde ahora vive.

El juicio a Hunter Biden por cargos fiscales en Los Ángeles se convirtió en una ocurrencia política de última hora en el momento en que el presidente Biden se retiró de la contienda presidencial 2024 este julio. Pero lo que está en juego para su hijo, quien se enfrenta a la posibilidad de ir a la cárcel, nunca ha sido tan importante.

Se le acusa de evasión de peritaje fiscal, de no presentar y pagar impuestos y de presentar una declaración de impuestos falsa o fraudulenta.

Es posible que los dos principales ayudantes de Weiss que llevan el caso, Leo J. Wise y Derek Hines, estén apretando las tuercas de la ley como preludio a un acuerdo de culpabilidad mucho más estricto que el anterior, que finalmente se vino abajo. Pero el tono del gobierno en los archivos, que se leen como un juicio moral sobre las acciones de Biden durante un tiempo en que era adicto a las drogas y el alcohol, sugiere lo contrario a la defensa.

