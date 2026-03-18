Milei define a Israel como "aliado estratégico" de Argentina y reafirma su compromiso contra el antisemitismo

Durante la conmemoración del 34º aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, Javier Milei recalcó que su gobierno se mantiene alineado con Estados Unidos e Israel en la ofensiva internacional impulsada contra los regímenes acusados de terrorismo, en particular el de Irán. Según consignó la agencia Europa Press, el presidente argentino definió a Israel como un “aliado estratégico” de Argentina y reafirmó el compromiso de su administración frente al aumento de incidentes antisemitas en diversos países.

En la rueda de prensa efectuada en Buenos Aires, Milei vinculó el contexto actual de hostilidad internacional con una intensificación de los ataques antisemitas, señalando que Israel enfrenta “una guerra en siete frentes” en defensa de su supervivencia. De acuerdo con Europa Press, el mandatario subrayó que “el antisemitismo y los ataques a las comunidades judías en el mundo no han hecho más que intensificarse”. Este diagnóstico fue compartido mientras se desarrollaba una jornada de memoria a las víctimas del atentado perpetrado en 1992, que él mismo describió como “un cobarde ataque producto del terrorismo iraní que se cobró la vida de 29 personas y dejó un saldo de 242 heridos”, causando “una herida imborrable sobre el suelo argentino y la comunidad judía”.

Europa Press detalló que durante este evento, Milei volvió a poner el foco en el combate al antisemitismo, afirmando que la lucha contra este fenómeno constituye un eje prioritario para su gobierno. El jefe del Ejecutivo remarcó el papel de la administración argentina próximos a asumir la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, lo que, según subrayó, refuerza el compromiso del país en la memoria histórica y en la educación sobre el Holocausto. En palabras del presidente, “tenemos más que claro que el virus del antisemitismo es el extremo opuesto de los principios que defendemos porque está fundado en los peores valores que pueden inundar a una sociedad: la envidia, el resentimiento y el odio al diferente”.

Tal como publicó Europa Press, Milei utilizó la jornada para reafirmar la política exterior de su gobierno en medio de las crecientes tensiones en Medio Oriente tras el ataque conjunto realizado el 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes contra Irán. El mandatario aseguró que su administración respalda abiertamente el propósito de Washington y Tel Aviv de “poner fin al régimen iraní”, al que calificó como una tiranía que “no solo mantiene cautiva a su propia población sino que se ha dedicado a sembrar el terror durante décadas alrededor del mundo”.

En su discurso, Milei hizo un llamado a la vigilancia permanente contra el antisemitismo y concluyó su intervención citando que “el precio de la libertad es la eterna vigilancia, y en este contexto de lucha entre la luz y las tinieblas, las víctimas del odio antisemita nos lo reclaman más que nunca”. Según reportó Europa Press, la efeméride sirvió tanto para el reclamo de justicia por las víctimas del atentado como para posicionar a Argentina en la escena internacional ante los desafíos actuales vinculados al terrorismo y los crímenes motivados por el odio.

Desde la Casa Rosada se enfatizó la importancia de mantener la memoria activa sobre el atentado y de alertar sobre los riesgos de la propagación de discursos antisemitas, articulándolo con el nuevo escenario geopolítico marcado por acciones militares y diplomáticas en Medio Oriente. Europa Press puntualizó que la jornada dejó explícita la postura del Ejecutivo argentino frente al conflicto regional y su determinación de robustecer la cooperación con los gobiernos de Estados Unidos e Israel, tanto en materia de seguridad como en el terreno simbólico de la lucha contra el antisemitismo a nivel global.