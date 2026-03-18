El hijo de Pezeshkian dice que Irán "fracasará" si no logra detener los asesinatos contra sus dirigentes

Yousef Pezeshkian, hijo del presidente iraní, advirtió que la República Islámica corre el riesgo de fracasar si no logra frenar los asesinatos de sus principales dirigentes, una declaración que refleja la creciente preocupación dentro de la familia presidencial tras los recientes ataques atribuidos a Israel, según informó Europa Press. Esta advertencia llega pocas horas después de que se confirmaran las muertes de dos figuras clave para el aparato político y de seguridad de Irán, generando nuevas tensiones en el entorno político de Teherán.

Según detalló el medio Europa Press, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y el jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, murieron durante un ataque israelí efectuado el lunes en la capital iraní. El propio presidente, Masud Pezeshkian, confirmó por la noche la muerte de Lariyani, a quien describió como una figura de alta relevancia dentro del régimen y fundamental para la administración de las estrategias de seguridad del Estado. Simultáneamente, la Guardia Revolucionaria reconoció la muerte de Soleimani en el mismo ataque, lo que subraya la magnitud de la ofensiva y las consecuencias para la estructura de mando iraní.

En un mensaje publicado en redes sociales y recogido por Europa Press, Yousef Pezeshkian expresó su rechazo frente a la incapacidad del Estado para anticipar o impedir el atentado y manifestó su incredulidad al conocer la noticia del asesinato de Lariyani. “No deberíamos haber permitido que el enemigo llevase a cabo otro asesinato exitoso”, afirmó en su mensaje, agregando que la imposibilidad de detener lo que nombró como “maquinaria asesina sionista” conducirá inevitablemente al fracaso de la República Islámica.

De acuerdo con Europa Press, Lariyani contaba con un extenso historial como asesor de seguridad del fallecido líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y era considerado una de las figuras de mayor peso político y estratégico dentro de la dirigencia iraní. Su asesinato coincide con la muerte de Golamreza Soleimani, líder de la fuerza Basij, parte de la estructura militar y de seguridad que sostiene la defensa del régimen en situaciones de crisis internas o externas.

La ofensiva atribuida a Israel se produjo el lunes y significó una escalada en el conflicto con Teherán, ya que además estuvo acompañada por la intervención estadounidense, conforme consignó Europa Press. El ataque dio muerte al propio Alí Jamenei el 28 de febrero, quien entonces era padre del actual sucesor, Mojtaba Jamenei, lo cual marcó el inicio de una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra posiciones clave del Estado iraní. Estas muertes consecutivas han intensificado los cuestionamientos sobre la capacidad del sistema de seguridad del Estado persa para resguardar la integridad de sus máximos responsables políticos y militares, alimentando la preocupación y la desconfianza en distintos sectores del régimen.

El medio Europa Press también reportó que el presidente Masud Pezeshkian rindió homenaje post mortem a Lariyani, a quien señaló como una persona que contribuyó con numerosos servicios y logros durante décadas de funcionamiento de la República Islámica. Refiriéndose a la trascendencia institucional de los asesinados, las declaraciones del jefe de Estado y de la familia presidencial ponen el foco en la vulnerabilidad que enfrentan los altos funcionarios ante acciones externas, en un contexto caracterizado por ataques selectivos y tensiones geopolíticas en aumento.

La confirmación de las muertes por parte del Ejército israelí precipitó respuestas institucionales y personales en Irán, con altos mandos de la Guardia Revolucionaria ratificando la pérdida de sus dirigentes y sectores del gobierno mostrando señales de alarma sobre la situación de seguridad interna. Según informó Europa Press, el ataque representa un punto de inflexión debido a la escala de la operación y al impacto político producto de la pérdida simultánea de dos figuras emblemáticas.

A raíz de estos hechos, el entorno político de Teherán ha visto incrementarse el nivel de tensión y la exigencia de respuestas claras frente a la amenaza de nuevos atentados. Las declaraciones recogidas por Europa Press reflejan la inquietud de la familia presidencial y de otros sectores por la posibilidad de que se repitan este tipo de asesinatos, lo que podría mermar la cohesión interna y agravar la situación de seguridad en el país.