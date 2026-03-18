Petro asegura que la bomba localizada en Colombia pertenece al Ejército de Ecuador

Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció que su gobierno emitirá una nota de protesta diplomática en respuesta al hallazgo de un artefacto explosivo próximo a una vivienda campesina, ubicado a cien metros de la línea divisoria con Ecuador. Petro señaló que la bomba, descubierta recientemente en territorio colombiano cercano a la frontera, pertenece al ejército ecuatoriano. Este incidente, reportado por el medio Europa Press, generó una escalada de tensiones entre ambos países, mientras la investigación para identificar el origen y las circunstancias del caso sigue en curso.

Según detalló Europa Press, el presidente colombiano expuso que sus afirmaciones se sustentan en análisis preliminares que atribuyen el artefacto explosivo al ejército del país vecino. Petro difundió este mensaje a través de sus redes sociales, subrayando que los esfuerzos de investigación continúan activos para esclarecer el modo y la razón por la que la bomba apareció en suelo colombiano.

Durante un acto celebrado el martes con motivo de la firma de un Decreto de Política Exterior Feminista, Petro cuestionó en voz alta quién pudo colocar el explosivo en ese lugar. Al respecto, comentó la posibilidad de que el dispositivo haya sido lanzado accidentalmente desde un avión de gran porte, considerando el peso significativo del artefacto. El mandatario descartó el uso de avionetas o drones para transportar una bomba de tales dimensiones. En sus palabras, “quizás la arrojaron sin querer dispararla desde un avión por el peso”, e insistió en que el contexto social y los discursos internacionales influyen en la aparición de estos hechos. Petro subrayó que la postura política vigente en Colombia, avalada por la mayoría en las elecciones de 2022, promueve la paz y no la guerra.

La denuncia del presidente colombiano incluyó la constatación de la presencia de “27 cuerpos calcinados” vinculada a supuestos ataques desde Ecuador, aunque estas aseveraciones fueron rechazas por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. El mandatario de Ecuador calificó de falsas las declaraciones de Petro, asegurando que las fuerzas ecuatorianas únicamente realizan operaciones dentro de su propio territorio. “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo. Nosotros no daremos un paso atrás”, respondió Noboa en declaraciones recogidas por Europa Press.

Según informó el medio, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnaulfo Sánchez, comunicó que el artefacto explosivo presentó una amenaza ya neutralizada mediante una detonación controlada. La operación incluyó la actuación de expertos en explosivos, personal del ejército colombiano y el respaldo judicial de la Policía Nacional, eliminando así el riesgo inmediato para la comunidad local. Sánchez aseguró que la investigación se mantiene activa con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que el explosivo llegó a territorio colombiano, anticipando el apoyo y cooperación de las autoridades ecuatorianas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

La situación profundizó la tensión diplomática entre los dos gobiernos. Europa Press destacó que el cruce de acusaciones públicas reforzó la gravedad del incidente en la zona fronteriza. Petro planteó la necesidad de analizar el incidente dentro de su contexto global, sosteniendo que el discurso político en Colombia promueve la paz. Señaló que los eventos se desarrollan en un entorno influenciado por relatos internacionales y no por la política nacional colombiana.

El gobierno de Colombia avanza con la elaboración de una nota de protesta que formalizará su inconformidad ante el hecho. Europa Press precisó que la proximidad de la bomba a una familia campesina incrementó la alarma por el posible impacto sobre la población civil. El proceso de investigación busca determinar con precisión el origen del explosivo y las motivaciones detrás de su presencia en el área limítrofe.

Las autoridades de ambos países han manifestado su voluntad de esclarecer los hechos, aunque persisten posturas divergentes en cuanto a responsabilidades y acciones en la frontera. Europa Press reiteró que, por el momento, Ecuador mantiene su postura de que no ha llevado a cabo acciones militares fuera de su territorio, rechazando enérgicamente las imputaciones del gobierno colombiano. La controversia continúa mientras se desarrollan los procedimientos de investigación y se esperan los resultados oficiales sobre el origen y el propósito del artefacto explosivo.