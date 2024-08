La “ola de crímenes de Kamala” inventada por Trump

El nominado presidencial y ex presidente Donald Trump (AP Foto/Julia Nikhinson)

En 1979 me asaltaron en Cambridge (Massachusetts). No me hicieron daño; entregué mi cartera con total naturalidad y eso fue todo. Pero mentiría si dijera que no me asusté y, a partir de entonces, fui un poco más cuidadoso con los lugares por los que caminaba, especialmente de noche.

Cuento esta historia ahora solo para decir que tengo la edad suficiente para recordar por experiencia personal cómo era cuando muchas de las ciudades de Estados Unidos eran realmente peligrosas, y no necesito estadísticas oficiales sobre delincuencia para saber que ahora son mucho más seguras. Vivo en Nueva York y nunca dudo en salir a pie o, por ejemplo, tomar el metro para volver a casa después de un concierto nocturno en el Bowery Ballroom.

Nueva York: en 2023, hubo un 83% menos de robos que en 1990. Los asesinatos disminuyeron aproximadamente en el mismo porcentaje. Ah, y los homicidios han disminuido sustancialmente desde 2021 a pesar de una gran afluencia de inmigrantes. Las tendencias de delitos violentos a nivel nacional no han sido tan pronunciadas, pero en general la tasa de asesinatos en 2023 fue mucho menor que en los años 70, 80 y 90.

Lo que nos lleva, por supuesto, a Donald Trump.

La Convención Nacional Republicana dedicó un día entero al tema “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”. El martes, como parte de su esfuerzo por contraprogramar la nominación formal de los demócratas a Kamala Harris, Trump celebró un evento cerca de Detroit que se suponía que estaría dedicado al crimen y la seguridad, en el que afirmó que estamos en medio de una “ola de delincuencia de Kamala”, con niveles de delincuencia “nunca antes vistos”. En las grandes ciudades “casi todas gobernadas por demócratas”, afirmó, “no puedes cruzar la calle para comprar una barra de pan. Te disparan. Te asaltan. Te violan”. Afirmaciones asombrosamente falsas, incluso para él.

Detroit: también el martes, The Detroit News informó que la campaña de Trump había aceptado participar en una entrevista, pero “después de que el periódico comenzó a preguntar sobre los datos delictivos de Michigan antes del evento, un asistente de campaña dijo que el candidato presidencial ya no tenía tiempo para una entrevista”.

La tasa de homicidios de Detroit es mucho más alta que la de Nueva York, que a pesar de su reputación es notablemente segura. Pero la tasa de homicidios en Detroit fue menor en 2021 y 2022 que en 2020, y cayó drásticamente en 2023. Claramente, Trump habría encontrado incómoda una discusión basada en datos.

Bien, se preguntarán, ¿qué más hay de nuevo? Trump dice muchas cosas que no son ciertas, entonces, ¿qué hay de diferente en sus afirmaciones sobre el crimen?

Bueno, yo diría que su alarmismo sobre el crimen difiere de su campaña sobre la inflación y la inmigración en al menos dos aspectos.

En primer lugar, las opiniones de Trump sobre el crimen no son meras distorsiones o exageraciones; están completamente divorciadas de la realidad. Realmente hubo un aumento de la inflación durante los primeros dos años del presidente Joe Biden en el cargo; aunque la inflación ha disminuido, los estadounidenses todavía están molestos por los altos precios. Realmente hubo un aumento en los cruces fronterizos ilegales, aunque estos también han disminuido recientemente. But en cuanto a un aumento en el crimen violento, se produjo bajo el mandato de Trump, luego desapareció.

En segundo lugar, la obsesión de Trump con el crimen ha sido especialmente duradera. Su discurso inaugural de 2017 no dijo nada sobre la inflación y menos de lo que se hubiera esperado sobre la inmigración. Pero su frase más memorable, “masacre estadounidense”, se refería a una ola de crímenes que, entonces como ahora, exagera de manera engañosa y casi alegre.

Entonces, ¿de dónde viene el alarmismo sobre el crimen? No creo que sea solo política cínica.

Hay un elemento de racismo, por supuesto (¿recuerdan la diatriba de Trump de 2015 sobre que México nos enviaba violadores?). Pero también hay una actitud que no tiene un nombre estándar, pero que yo –por mi edad, supongo– considero como rizzoísmo, en honor a Frank Rizzo, el alcalde de línea dura de Filadelfia de 1972 a 1980, que en algunos aspectos fue un proto-Trump.

La esencia del rizzoísmo, tal como yo lo veo, es la creencia de que el crimen prospera porque somos demasiado indulgentes con los criminales o con las personas que creemos que pueden ser criminales, y que la manera de hacer que nuestras ciudades sean más seguras es tratar a los criminales con la mayor dureza posible. Esto lleva a la creencia de que el crimen debe estar aumentando si los políticos no son lo suficientemente punitivos, digan lo que digan los números.

Ahora bien, el rizzoísmo no funcionó realmente en Filadelfia ni, hasta donde yo sé, es la fórmula adecuada en otros lugares. La policía inteligente, no los castigos más severos, parece ser la forma de reducir el crimen. Pero el rizzoísmo atrae innegablemente a un número significativo de votantes.

He oído a algunos comentaristas decir que la convención republicana se centró en el miedo, mientras que los demócratas han hablado mucho de esperanza. Pero no creo que eso refleje del todo la realidad. El miedo a que una victoria de Trump pueda suponer el fin de la democracia estadounidense tal como la conocemos es, en gran medida, el secreto de la inusual unidad de los demócratas.

La verdadera diferencia, diría yo, es la que existe entre un partido cuyo principal interés es ampliar la ayuda que el gobierno presta a la gente y un partido que, si bien habla de la grandeza de Estados Unidos, parece especialmente motivado por el deseo de infligir más castigo a quienes considera amenazas.

Y supongo que en noviembre descubriremos qué visión tiene mayor atractivo.

© The New York Times 2024.