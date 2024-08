Por qué los presidentes deberían mantener sus manos alejadas de la Reserva Federal

El exterior del edificio de la Junta de la Reserva Federal Marriner S. Eccles en Washington, D.C., EE. UU. REUTERS/Sarah Silbiger

El sábado, se le pidió a Kamala Harris que respondiera a la sugerencia de Donald Trump de que el presidente debería tener voz y voto en las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. Ella se opuso vehementemente, diciendo: “La Reserva Federal es una entidad independiente y, como presidenta, nunca interferiría en las decisiones que toma la Reserva Federal”.

La independencia de la Reserva Federal no es un tema que resuene entre los votantes; la mayoría de la gente probablemente ni siquiera entienda la distinción entre política monetaria y fiscal. Pero la probabilidad de que Trump, si gana, politice la Reserva Federal ocupa un lugar preponderante en las mentes de quienes analizan estas cosas. Es una de las razones por las que los economistas encuestados por The Wall Street Journal en julio dijeron que la inflación sería más alta con un segundo mandato de Trump que con Biden, una conclusión que presumiblemente se trasladaría a Harris.

Pero, ¿por qué debería ser independiente la Reserva Federal? El estatus legal de la Reserva Federal es complicado, pero no existe un principio constitucional fundamental que diga que los funcionarios electos deben mantener sus manos alejadas de la oferta monetaria. Históricamente, los bancos centrales como la Reserva Federal a menudo han sido tratados como agencias gubernamentales ordinarias, y no solo bajo regímenes autocráticos. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra era en realidad sólo una parte del Departamento del Tesoro británico hasta 1997, cuando se le dio independencia operativa.

En este punto, sin embargo, la mayoría de las naciones ricas y muchas con economías emergentes tienen bancos centrales independientes y se esfuerzan por nombrar expertos relativamente no partidistas para dirigirlos. Pero ¿por qué? ¿Por qué quitar esta pieza particular de política de las manos de los funcionarios electos?

Una respuesta es que no queremos un escenario como el de Venezuela, en el que un gobierno irresponsable depende de la imprenta para pagar sus cuentas, lo que puede llevar a la hiperinflación. Y no digan que no puede suceder aquí; muchas cosas que solíamos considerar impensables en Estados Unidos son bastante imaginables hoy en día.

Pero incluso si dejamos de lado esos escenarios extremos, lo crucial de la política monetaria es que, de todas las palancas que tienen los gobiernos para afectar la economía, es la más fácil de usar y, por lo tanto, de abusar. Y los líderes políticos han descubierto que, como cuestión pragmática, atar sus propias manos poniendo el control de la oferta monetaria en manos de tecnócratas cuasi independientes es la mejor manera de protegerse de la tentación.

¿Cómo funciona la política monetaria? Normalmente, la Reserva Federal compra y vende deuda gubernamental, lo que le da un enorme poder sobre las tasas de interés a corto plazo, como la tasa de los fondos federales, la tasa que los bancos se cobran entre sí cuando se prestan dinero a un día. Los cambios en las tasas a corto plazo, a su vez, normalmente se filtran a las tasas a largo plazo, como las tasas de interés hipotecarias, que afectan fuertemente a la economía real.

¿De dónde obtiene la Reserva Federal el dinero que utiliza para comprar títulos gubernamentales? Lo hace surgir de la nada: un banco, por ejemplo, vende algunas letras del Tesoro y recibe fondos en una cuenta que mantiene en la Reserva Federal.

Todo esto puede sonar misterioso, incluso místico. Pero el impacto de las operaciones de mercado abierto puede ser enorme. Pensemos en los primeros años de la década de 1980. La Reserva Federal endureció su política para combatir la inflación, hundiendo a Estados Unidos en una profunda recesión, y luego cambió de rumbo a mediados de 1982, y unos meses después amaneció en Estados Unidos.

Fundamentalmente, medidas de política como estas (a diferencia, por ejemplo, de los cambios en los impuestos y el gasto) no requieren que el Congreso apruebe proyectos de ley, con todas las demoras y cuellos de botella que implica el proceso legislativo. Todo lo que se necesita es una votación del comité de mercado abierto de la Reserva Federal en Washington, que envía instrucciones a la mesa de mercado abierto en Nueva York, y suceden cosas.

Esta velocidad y simplicidad explican por qué la política monetaria, en lugar de la política fiscal, es la forma en que generalmente luchamos contra las recesiones y tratamos de contener la inflación. Pero la facilidad con la que se puede cambiar la política monetaria puede tentar a los políticos a actuar de manera irresponsable. ¿Por qué no, por ejemplo, reducir las tasas de interés cuando se avecinan elecciones? La economía puede terminar pagando un precio en forma de mayor inflación, pero eso se puede abordar más adelante.

De hecho, eso parece ser exactamente lo que ocurrió en 1971 y 1972, cuando el presidente Richard Nixon presionó a Arthur Burns, el presidente de la Reserva Federal, para que aplicara una política monetaria expansiva en el período previo a las elecciones de 1972. Las acciones de Burns podrían haber ayudado a marcar el comienzo de la era de estanflación que siguió. Esta experiencia probablemente inspiró un artículo clásico de 1975 de William Nordhaus, “El ciclo económico político”, sobre cómo la manipulación preelectoral de la política monetaria puede conducir a la inestabilidad económica.

Un problema ligeramente diferente pero relacionado es que a veces los bancos centrales necesitan hacer cosas impopulares. En la década de 1950, un presidente de la Reserva Federal describió el papel de su institución como el de “el acompañante que ha ordenado que se retire el ponche justo cuando la fiesta estaba realmente calentándose”. Pero eso en realidad subestima lo desagradable que a veces tiene que ser el papel de la Reserva Federal.

Ya he mencionado la grave recesión que impuso la Reserva Federal para controlar la inflación en la década de 1980, pero no hace falta remontarse tanto para ver cómo la política monetaria podía volverse política. La Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés en 2022 para contener la inflación y las ha mantenido altas, a pesar de que la inflación ha bajado mucho.

¿Alguien imagina que si Trump todavía estuviera en la Casa Blanca, habría mantenido un silencio de principios frente a esta política, en particular, que no estaría gritándole a la Reserva Federal que recortara las tasas en un año electoral?

Nada de esto significa que la Reserva Federal tenga siempre razón o que deba ser inmune a las críticas. Si bien los funcionarios de la Reserva Federal pueden tener cierta información privilegiada sobre los mercados financieros, en su mayor parte operan con los mismos datos sobre inflación, desempleo y demás que están disponibles para el resto de nosotros. Por lo tanto, es perfectamente razonable que los analistas independientes cuestionen las decisiones de la Reserva Federal; de hecho, creo que la Reserva Federal ha esperado demasiado tiempo para recortar las tasas de interés. Incluso está bien que miembros del Congreso como la senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, critiquen a la Reserva Federal y pidan cambios de política.

Y es posible imaginar situaciones en las que incluso el poder ejecutivo debería intervenir en la política monetaria. Se puede, por ejemplo, imaginar a un presidente rebelde de la Reserva Federal, designado por un presidente del otro partido, participando en lo que equivale a un sabotaje económico. De nuevo, no digan que no podría suceder aquí.

Sin embargo, normalmente, los presidentes y sus funcionarios deberían guardar silencio sobre la política monetaria, incluso cuando piensan que está fuera de lugar. Lo que acabamos de ver es que Harris dijo que ejercería ese tipo de autocontrol. Trump, no tanto, o, en realidad, no lo haría en absoluto.

© The New York Times 2024