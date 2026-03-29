Jóvenes navarros participarán en proyectos de cooperación en Argelia, El Salvador, Perú y Tanzania

La posibilidad de que quienes han completado estancias solidarias compartan sus vivencias en centros educativos y asociaciones a través del programa “Te cuento el Sur” amplía el alcance de las experiencias de cooperación y abre espacios de sensibilización en Navarra. Según informó el Gobierno de Navarra, esta actividad complementaria permite que la sociedad local escuche de primera mano las historias y los aprendizajes adquiridos en proyectos internacionales, incentivando así el interés por las iniciativas globales. En este contexto, la administración foral ha puesto en marcha una nueva edición del programa “Juventud Cooperante Navarra: Ve, participa y cuéntanos”, dirigido a jóvenes nacidos entre 1996 y 2006, residentes en la comunidad.

El proceso de presentación de candidaturas para participar en esta propuesta permanece abierto hasta el 30 de abril de 2026, según publicó el Gobierno de Navarra. El programa ofrece catorce vacantes para jóvenes de entre 20 y 30 años, quienes tendrán la oportunidad de sumarse a proyectos solidarios desarrollados en países como Argelia, El Salvador, Perú y Tanzania. Los viajes se planifican entre junio y octubre de ese mismo año y, de acuerdo a la información oficial, la organización cubre todos los gastos relacionados, incluyendo transporte, hospedaje, alimentación, seguro médico y formación previa.

El medio oficial detalló que las estancias tienen duraciones variables, desde un mes hasta diez meses, según el destino y la naturaleza del proyecto. Las áreas de intervención abarcan acción social, salud con perspectiva de género, desarrollo de iniciativas educativas, refuerzo de comunidades locales y acompañamiento a infancia y juventud. Todos los participantes colaborarán a través de organizaciones navarras con amplia experiencia en cooperación internacional.

Entre las entidades involucradas figuran la Asociación de Trabajadores y Técnicos Sin Fronteras (ATTsF), la Asociación Navarra Nuevo Futuro, el Colectivo El Salvador Elkartasuna, la Fundación PROCLADE YANAPAY, la Fundación RODE, ONAY y SETEM Navarra. Según consignó el Gobierno de Navarra, todas estas ONG trabajan de manera conjunta con entidades locales en los países anfitriones, asegurando la coordinación y el enfoque territorial de cada intervención.

La iniciativa busca fortalecer la solidaridad internacional, el aprendizaje intercultural y la ciudadanía activa, aspectos que según las autoridades permiten un proceso transformador en la juventud participante. El programa combina la labor en campo con un proceso formativo antes y después de la estancia, con la intención de garantizar la máxima preparación y el acompañamiento adecuado de los jóvenes elegidos.

De acuerdo con lo comunicado por la administración autonómica, la experiencia obtenida a lo largo de los años con estos programas ha permitido consolidar una red de colaboración entre Navarra y diversas comunidades del Sur Global. Estas acciones forman parte de la estrategia de cooperación al desarrollo y protección social impulsada desde el Gobierno de Navarra, involucrando tanto recursos públicos como la experiencia acumulada de ONG de la región.

El programa “Te cuento el Sur” complementa las actividades internacionales y extiende la sensibilización en territorio navarro. Cualquier entidad, institución educativa o asociación interesada puede solicitar la visita de cooperantes que han participado en las estancias solidarias, siguiendo el procedimiento establecido en la web del Instituto Navarro de la Juventud. El Gobierno foral reportó que en el transcurso del año se han celebrado ya tres encuentros, y anunció la próxima cita para el 14 de abril a las 19:00 en la Casa de Cultura de Villafranca, protagonizada por la Asociación de Trabajadores y Técnicos Sin Fronteras.

Según remarcan las autoridades en sus comunicados, la organización del programa asegura todos los aspectos logísticos y de seguridad requeridos para la movilidad internacional de jóvenes, a la vez que fomenta la creación de nuevas redes de apoyo y aprendizaje a partir de las experiencias vividas en el extranjero. Los jóvenes seleccionados desempeñarán sus labores en diferentes contextos, siempre en colaboración directa con los responsables locales, adaptándose a las necesidades de cada proyecto.

La selección de participantes se lleva a cabo evaluando el perfil, la motivación y el compromiso de quienes postulan, con el objetivo de garantizar la idoneidad para el trabajo en cada uno de los destinos. Las entidades participantes, todas ellas con trayectoria comprobada, desempeñan además un papel clave en el acompañamiento e integración de los jóvenes en los equipos de trabajo, según destacó el Gobierno de Navarra.

Con el lanzamiento de esta edición, Navarra refuerza su apuesta por la cooperación internacional promovida desde el ámbito juvenil y busca proyectar el aprendizaje obtenido hacia el tejido social local, a través de iniciativas que enlazan la experiencia práctica con la sensibilización y la comunicación de resultados a la comunidad.