Renuncia la directora del Servicio Secreto después del atentado contra Trump

Kimberly Cheatle renunció este martes a su cargo tras los fallos de seguridad que permitieron que un hombre armado disparara contra el expresidente Donald Trump en un mitin al aire libre.

La directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, renunció el martes, después de las fallas de seguridad relacionadas con el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump y los llamados por parte de legisladores de ambos partidos para que renunciara al cargo.

En un correo electrónico enviado al personal del Servicio Secreto el martes, Cheatle dijo que uno de los principales deberes de la agencia es proteger a los líderes de la nación y que "no cumplió con esa misión" al no proteger de la manera adecuada un mitin de campaña de un hombre armado el 13 de julio.

"No quiero que las solicitudes de mi renuncia sean una distracción del gran trabajo que todos y cada uno de ustedes hacen en favor de nuestra misión vital", dijo Cheatle en el correo electrónico, que fue revisado por The New York Times.

Cheatle decía que estaba profundamente comprometida con la agencia, pero añadía: "A la luz de los acontecimientos recientes, he tomado con gran pesar la difícil decisión de renunciar como directora de ustedes".

En un comunicado divulgado el martes, el presidente Joe Biden le agradeció a Cheatle que respondiera a su llamado para dirigir la agencia. "Como líder, se necesita honor, valentía y una integridad increíble para asumir la plena responsabilidad de una organización encargada de uno de los trabajos más difíciles en el servicio público".

Biden dijo que pronto nombraría a un nuevo director. El martes por la tarde, el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de quien depende el Servicio Secreto, designó a Ronald Rowe como director en funciones de la agencia. Rowe, quien era adjunto de Cheatle, lleva más de dos décadas en el Servicio Secreto.

La renuncia es una caída rápida para la veterana de la agencia que protegió a Dick Cheney y Biden en sus mandatos vicepresidenciales y que fue respaldada de manera pública por funcionarios del gobierno de Biden después de que el hombre armado disparó contra Trump.

Sin embargo, los evidentes errores de seguridad antes del tiroteo y las acaloradas críticas que Cheatle enfrentó en los días posteriores la habían dejado en una posición cada vez más cuestionada. Las autoridades que investigan el asunto, entre ellas los legisladores en las audiencias de esta semana, han cuestionado repetidamente por qué el edificio desde el que el hombre armado disparó fue excluido del perímetro de seguridad del Servicio Secreto y por qué no se ubicó a ningún agente de la ley en el techo del edificio para el mitin. También han preguntado por qué se permitió que Trump subiera al escenario del acto, mientras las fuerzas del orden estaban buscando a una persona sospechosa.

Biden elogió a Cheatle al anunciar su nombramiento en agosto de 2022. En ese entonces, el presidente dijo en un comunicado que su familia "llegó a confiar en su criterio y consejo" y que ella contaba con la "plena confianza" del presidente. Trabajó para la agencia durante casi tres décadas.

Pero su suerte cambió cuando Trump resultó herido en el tiroteo en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, el sábado 13 de julio, aunque fue retirado del escenario y declarado sano y salvo. Un ex jefe de bomberos local que asistía al mitin, Corey Comperatore, perdió la vida. Otros dos asistentes fueron hospitalizados.

Para complicar las cosas, el lunes, Cheatle se enfrentó a un combativo grupo de legisladores en el Comité de Supervisión de la Cámara que estaban frustrados por su falta de respuestas específicas acerca de lo que posibilitó el intento de asesinato de Trump. En un momento dado, la congresista Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, pidió una línea de tiempo desde el día del tiroteo.

"Tengo una línea de tiempo que no cuenta con detalles específicos", respondió Cheatle.

Al final de la audiencia, legisladores de ambos partidos pidieron su renuncia, entre ellos el representante Jamie Raskin, de Maryland, el principal líder demócrata de la comisión.

"La directora ha perdido la confianza del Congreso, en un momento muy urgente y delicado de la historia del país", dijo Raskin.

El martes, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el representante Hakeem Jeffries, líder de la minoría, anunciaron un acuerdo para formar un grupo de trabajo bipartidista que dirija las investigaciones del Congreso en torno al intento de asesinato. El grupo de trabajo estará conformado casi en partes iguales por republicanos y demócratas, en una muestra de la seriedad con la que el Congreso se está tomando el asunto.

"Las fallas de seguridad que permitieron un intento de asesinato contra la vida de Donald Trump son escandalosas", indicaron Johnson, de Luisiana, y Jeffries, de Nueva York, en una declaración conjunta. "El grupo de trabajo estará facultado con autoridad de citación y actuará con celeridad para encontrar los hechos, garantizar la rendición de cuentas y asegurarse de que esas fallas nunca vuelvan a ocurrir".

Mayorkas describió anteriormente el tiroteo como un fallo de seguridad.

Casi inmediatamente después del tiroteo, Cheatle se enfrentó a una avalancha de críticas de los legisladores republicanos que dijeron que ella era la culpable directa de las fallas de seguridad que rodearon el atentado contra la vida de Trump.

Cheatle describió el desempeño de la agencia como "inaceptable", en entrevistas posteriores al tiroteo.

"Yo soy la responsable", dijo en una entrevista con ABC News el 15 de julio. "Soy la directora del Servicio Secreto, y tengo que asegurarme de que estamos haciendo una revisión y de que estamos dotando de recursos a nuestro personal según sea necesario".

La semana pasada, los senadores John Barrasso, de Wyoming, y Marsha Blackburn, de Tennessee, ambos republicanos, localizaron a Cheatle en la Convención Nacional Republicana. Cheatle dirigió la seguridad del evento, donde Trump aceptó la nominación del partido.

"Usted lo puso a menos de una pulgada de perder la vida", dijo Barrasso en un video que captó la interacción. "Así que renuncia o da una explicación exhaustiva".

En los días posteriores al tiroteo, altos funcionarios del gobierno de Biden respaldaron públicamente a Cheatle, entre ellos Mayorkas.

"Le diré que mi confianza en Kim es del 100 por ciento", dijo tres días después del tiroteo.

Durante su mandato, Cheatle ocupó varios puestos de liderazgo en la agencia, entre ellos el de subdirectora. En 2019, asumió un puesto como funcionaria principal de seguridad para PepsiCo en América del Norte, antes de volver a integrarse a la agencia en septiembre de 2022.

