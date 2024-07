Biden por fin disminuyó la entrada de migrantes en la frontera, pero ¿obtendrá beneficios políticos?

El número de inmigrantes que cruzan la frontera sur ha descendido drásticamente desde que el gobierno de Biden impuso severas restricciones al asilo el mes pasado.

En junio, poco más de 83.000 migrantes cruzaron ilegalmente la frontera, según las autoridades fronterizas estadounidenses, frente a los casi 117.000 de mayo. Es el total mensual más bajo desde enero de 2021.

El descenso de los cruces ha continuado en julio. El promedio diario de encuentros en la frontera en la última semana fue inferior a 1900 hasta el lunes, según un alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato para discutir estadísticas internas.

El descenso drástico coincide con la entrada en vigor en junio de una política que prohíbe el asilo en la frontera sur y con el refuerzo de la aplicación de leyes por parte de las autoridades mexicanas a partir de este año.

Sin embargo, se produce en un momento en que la atención del país está centrada en las cuestiones que rodean la continuidad de la candidatura del presidente Joe Biden en las elecciones presidenciales de este año y el intento de asesinato del expresidente Donald Trump. Los beneficios políticos de una ofensiva fronteriza podrían resultar efímeros.

Y como entre muchos estadounidenses se ha impuesto una visión más dura de la inmigración ilegal, las encuestas sugieren que la línea más estricta de Trump puede resonar más entre los votantes indecisos, incluidos algunos hispanoamericanos.

Aun así, si las cifras se mantuvieran estables, en julio habría cerca de 60.000 cruces, alrededor de las cifras vistas al final del gobierno de Trump. El descenso de los últimos meses ha sido especialmente marcado en comparación con las cifras alcanzadas a finales del año pasado: solo en diciembre se registraron casi 250.000 aprehensiones de migrantes.

"El gobierno de Biden lleva 41 meses completos; junio de 2024 habrá sido el mes con menos aprehensiones de migrantes", apuntó Adam Isacson, experto en migración de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. "Ningún otro mes se le acerca ni de lejos".

"Y de esos 41 meses", agregó, "los primeros seis meses de 2024 están todos dentro del primer cuarto de meses con menos migrantes".

El alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que el aumento de la aplicación de la ley en la frontera había marcado la diferencia. El funcionario también señaló la capacidad que tienen los migrantes de tener otras opciones además de cruzar la frontera ilegalmente, como obtener la entrada a través de una solicitud con una aplicación del gobierno.

Matthew Hudak, ex subjefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, dijo que el mensaje de la Casa Blanca en junio, cuando instituyó las restricciones de asilo, ha tenido un gran impacto en los migrantes que están considerando viajar a través de la frontera.

"Nunca antes había habido un mensaje directo y sin ambigüedades por parte de la Casa Blanca; era la primera vez que ocurría", afirmó.

Incluso Biden dijo el mes pasado que era necesario controlar la frontera.

"La verdad es que hay una crisis mundial de migrantes y, si Estados Unidos no asegura la frontera, no hay límite al número de personas que pueden intentar venir, porque no hay mejor lugar en el planeta que Estados Unidos de América", comentó Biden a principios de junio al anunciar la medida contra el proceso de asilo.

El gobierno de Biden lleva mucho tiempo luchando por contener los flujos de inmigrantes que cruzan la frontera y se ha propuesto reducir las cifras a un nivel manejable. No obstante, el descenso ha suscitado nuevas preocupaciones, entre ellas que las cifras podrían descender tanto que el gobierno se vería obligado a pausar la medida contra el asilo.

Las normas actuales permiten levantar la prohibición de asilo si menos de 1500 inmigrantes cruzan ilegalmente al día durante un periodo de casi dos semanas. Este descenso parecía improbable, dadas las tendencias de los últimos años.

El cambio sobre el terreno en la frontera fue notable, según los defensores y expertos que la visitaron recientemente.

En Arizona, Yael Schacher, directora para América y Europa de Refugees International, dijo que en un refugio que visitó en Tucson había unas 1800 personas en diciembre. Pero en junio, señaló, el día de mayor afluencia del refugio fue de unas 300 personas.

"Se ha producido un cambio enorme", afirmó.

Queda por ver si el descenso se mantendrá.

En junio del año pasado, los cruces ilegales se redujeron a unos 100.000 después de que el gobierno de Biden estableciera algunas restricciones al asilo en la frontera.

El descenso no duró mucho, aunque el alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza afirmó que el número de migrantes que se acumulan cerca de la frontera en el lado mexicano ha disminuido en comparación con el año pasado.

Si la inmigración ilegal deja de ser prioridad en la conversación política, eso podría seguir beneficiando a Biden, aunque los votantes le den crédito o no.

"Para el gobierno de Biden, esto significa unos meses en los que la 'crisis fronteriza' no será un tema de campaña", concluyó Isacson.

La frontera entre Estados Unidos y México cerca de Ciudad Juárez, México, el 4 de junio de 2024. (Paul Ratje/The New York Times).

La frontera entre Estados Unidos y México cerca de Ciudad Juárez, México, el 4 de junio de 2024. (Paul Ratje/The New York Times).