La economía de Taylor Swift aterriza en Europa

Los economistas debaten sobre el efecto que tendrá el paso de la cantante por Europa este verano, ya que sus seguidores aumentan la demanda de hoteles y servicios.

No solo los fanáticos de Taylor Swift están pendientes de las fechas de su Eras Tour. Uno de los economistas más destacados de Europa es muy consciente de que la cantante pasará el verano volando entre los estadios europeos.

Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo, tenía a la estrella del pop en mente cuando habló en un acto el lunes. Un entrevistador le preguntó por el riesgo de que se intensifique la obstinada inflación en el sector de servicios, sobre todo ahora que Europa se adentra en un verano especialmente ajetreado con los Juegos Olímpicos de París y la Eurocopa de fútbol de 2024 en Alemania.

"Bueno, esto es muy interesante", dijo en el evento. "Has logrado decir todo eso sin mencionar a Taylor Swift".

Swift está de gira por Europa este verano y convoca a cientos de miles de swifties que gastan en pasajes de avión, hoteles, restaurantes y pulseras de la amistad. El viernes ha ofrecido el primero de sus ocho conciertos en el estadio londinense de Wembley; se espera que unas 700.000 personas asistan a las actuaciones en la capital británica. Y los analistas debaten sobre la huella económica que dejará.

Los economistas de Estados Unidos saben que Eras es un tour de force económico. Mientras los consumidores derrochan en conciertos, comidas, vacaciones y otras experiencias recreativas que se perdieron durante los cierres por pandemia, una empresa estimó que la gira podría generar 4600 millones de dólares solo en Norteamérica por el gasto en entradas, mercancías y viajes.

Está justificado que los bancos centrales analicen los posibles efectos inflacionistas de la llegada de una superestrella mundial: en mayo del año pasado, cuando Beyoncé dio el pistoletazo de salida a su gira Renaissance World Tour en Estocolmo, un economista atribuyó un repunte de los datos de inflación al concierto de la cantante porque los fanáticos viajaron desde lejos para asistir a la primera presentación.

Los bancos centrales europeos han empezado a recortar las tasas de interés--o están a punto de hacerlo-- a medida que la inflación se ha ralentizado sustancialmente en el último año, poniendo en perspectiva sus objetivos del 2 por ciento. Pero persiste la preocupación de que no se hayan erradicado las presiones inflacionarias porque los aumentos de precios de los servicios, entre los que se incluyen hoteles y restaurantes, son superiores a lo previsto.

La demanda de habitaciones de hotel y vuelos en toda Europa que exige la gira de la cantante podría provocar un aumento de los precios que repercutiría en la tasa de inflación de cada país. Los banqueros centrales son sensibles incluso a los cambios más mínimos en los datos, ya que intentan distinguir los efectos puntuales de los que son más duraderos. Si les preocupa que la inflación no se ralentice como se esperaba, podrían aplazar el recorte de las tasas.

"Todas esas pequeñas peculiaridades van a importar mucho", dijo Lucas Krishan, estratega de TD Securities en Londres. Pueden "enturbiar el panorama para los bancos centrales a la hora de tomar estas decisiones".

El mes pasado, la tasa de inflación de Portugal se aceleró, en parte debido a un aumento de los precios de los hoteles en Lisboa "como consecuencia de un importante acontecimiento cultural", dijo la oficina de estadística del país. Swift actuó en Lisboa los días 24 y 25 de mayo.

El impacto que eventos como la gira de Swift tienen sobre la inflación puede verse mitigado por la capacidad de los economistas de un país para anticipar el efecto de sus conciertos, de modo que los datos no sorprendan a los inversionistas. Los funcionarios del Banco Central Europeo han dicho que el camino de vuelta a una inflación del 2 por ciento será "accidentado" y que una temporada turística relativamente fuerte ya está considerada en sus previsiones.

Pero Krishan dijo que es posible que los conciertos de Swift en agosto, cuando la gira vuelva a Londres, aumenten la inflación de los servicios en el Reino Unido, sobre todo porque una de las fechas de su gira puede coincidir con el día en que la agencia nacional de estadística registra los datos de precios. Si los precios de los hoteles siguen la pauta establecida cuando actuó en Liverpool este mes, la inflación de los servicios podría aumentar hasta 0,3 puntos porcentuales. Los datos de inflación de agosto, superiores a los previstos, podrían animar a los responsables del Banco de Inglaterra a no recortar las tasas en septiembre, según Krishan.

Otros analistas se muestran escépticos sobre la capacidad de Swift para tener un impacto sísmico que se refleje en las estadísticas nacionales.

"Es improbable que Taylor Swift afecte la política de los bancos centrales. Es improbable que afecte la política gubernamental", dijo George Moran, economista de Nomura. "Y no creo que depender de los conciertos de superestrellas sea una opción sostenible para el crecimiento de un país".

Barclays predijo que la gira de Swift ocasionaría un aumento de casi 1000 millones de libras (1300 millones de dólares) en la economía británica, pero esas sugerencias son difíciles de corroborar, dijo Moran, porque nadie sabe cuánto gasta la gente en otras actividades. Sin embargo, 1000 millones de libras no bastarían para revitalizar la estancada economía británica.

Moran añadió que la gira podría tener un impacto significativo en determinadas ciudades y sectores. Cuando las entradas se pusieron a la venta el verano pasado, las búsquedas en Airbnb en las ciudades anfitrionas aumentaron más de un 300 por ciento en promedio, según la empresa. La autoridad del área metropolitana de Londres calculó que los ocho conciertos de Swift en Londres generarían 300 millones de libras para la economía.

"El impacto va a ser más local que macroeconómico", dijo Moran. "Es obvio que Taylor Swift es un fenómeno masivo, y en las zonas que está visitando se está generando un gran revuelo en el sector de la hostelería".

