77 organizaciones benéficas recibirán la fortuna de una heredera austriaca

Engelhorn, MarlenePhilanthropyInheritance and Estate TaxesHigh Net Worth IndividualsAustriaBASF SE

Marlene Engelhorn, descendiente del fundador de una de las mayores empresas químicas del mundo, donó gran parte de su herencia. Un grupo de 50 austriacos eligió las organizaciones que la recibirán.

Tras seis fines de semana de deliberaciones, un grupo de ciudadanos austriacos decidió esta semana cómo repartir las riquezas de la heredera Marlene Engelhorn, quien donará la mayor parte de su herencia a obras benéficas en un intento de desafiar a un sistema que le permitió acumular millones de euros.

El Guter Rat für Rückverteilung ("Buen Consejo para la Redistribución" en alemán), un grupo de 50 residentes en Austria asesorados por expertos, eligió 77 organizaciones que recibirían dinero de la fortuna de Engelhorn en los próximos años.

Engelhorn, de 32 años, saltó a los titulares este año cuando pidió ayuda al público para redistribuir su fortuna, desafiando la ausencia de impuesto de sucesiones en su Austria natal. En enero, envió invitaciones a 10.000 austriacos para que la ayudaran a gastar 25 millones de euros (unos 26,8 millones de dólares) de su fortuna, que heredó al morir su abuela. El grupo de investigación Foresight seleccionó a 50 de esos residentes, de diversas procedencias, para formar el consejo.

Cada organización recibirá una cantidad que oscila entre 40.000 euros (unos 43.000 dólares) y 1,6 millones de euros (1,7 millones de dólares). Entre los grupos que recibirán dinero figuran el laboratorio de ideas de izquierda Momentum; Attac Austria, organización que se opone a la política económica neoliberal; la organización social World Inequality Lab; organizaciones climáticas; grupos de derechos humanos; y decenas más.

Según el sitio web del consejo, existían algunas normas. El dinero no podía entregarse a grupos o individuos "inconstitucionales, hostiles o inhumanos", ni invertirse en instituciones con fines de lucro. El dinero tampoco podía redistribuirse entre miembros del grupo o "partes relacionadas".

Ahora que su fortuna será regalada en su mayor parte, dijo Engelhorn en una entrevista telefónica el miércoles, ya no podrá vivir de su riqueza libre de impuestos. Tenía previsto incorporarse al mercado laboral y pagar impuestos.

Pero, según dijo, sigue siendo consciente de que, aunque el contenido de su cuenta bancaria se haya reducido, parte de una posición privilegiada.

"Siempre seré una persona privilegiada de origen acomodado", señaló. "Esto no se puede cambiar ni negar".

Michaela Moser, profesora de la Universidad de Ciencias Aplicadas de St. Pölten, en Austria, quien actuó como asesora experta de los 50 miembros del consejo, dijo estar impresionada por el nivel de compromiso, debate y, en última instancia, consenso.

El consejo consideró que su misión tenía dos vertientes: desarrollar ideas sobre cómo la sociedad austriaca puede abordar la distribución de la riqueza y decidir cómo redistribuir los 25 millones de euros de Engelhorn.

"Veinticinco millones es mucho", dijo Moser. Pero, añadió, "hay muchas más organizaciones en Austria y fuera de ella que podrían recibir ayuda".

La multimillonaria fortuna de la familia Engelhorn comenzó con Friedrich Engelhorn, quien en el siglo XIX fundó BASF, una de las mayores empresas químicas del mundo. Otra empresa familiar, Boehringer Mannheim, que producía productos farmacéuticos y equipos de diagnóstico médico, fue vendida a Roche por 11.000 millones de dólares en 1997.

Engelhorn creció en una mansión en una zona elegante de Viena y lleva mucho tiempo haciendo campaña a favor de políticas fiscales que redistribuyan la riqueza heredada y aborden la desigualdad económica estructural. Austria abolió el impuesto de sucesiones en 2008.

A falta de leyes que gravaran la fortuna heredada, Engelhorn decidió redistribuirla ella misma, y se dirigió al público para decidir cómo gastar su dinero. Forma parte del grupo Millionaires for Humanity, que aboga por los impuestos sobre la riqueza, y cofundó un grupo llamado Tax Me Now.

Antes de que se anunciara el proyecto en enero, Engelhorn se había comprometido públicamente a donar al menos el 90 por ciento de su herencia. Ella forma parte de un pequeño movimiento de superricos que no solo quieren redistribuir su dinero, sino también cuestionar las estructuras que les permitieron heredar sus riquezas.

Además de desprenderse de la mayor parte de su fortuna y "convertirse en una de tantas", Engelhorn afirmó que seguiría luchando por un reparto más equitativo y justo de la riqueza en su país. Dijo que esperaba que ella también hiciera que otras personas hablaran del tema.

"Por favor, que todo el mundo hable del dinero", dijo. "Cuanta más gente participe activamente en ello, mejores serán los resultados".

