Joe Biden brinda protección legal a los cónyuges indocumentados de ciudadanos de EE. UU.

La nueva política es una de las medidas más importantes para proteger a los inmigrantes que se ha dado en años. Recae sobre unas 500.000 personas que llevan más de una década viviendo en Estados Unidos.

El presidente Joe Biden anunció el martes nuevas y amplias protecciones para cientos de miles de inmigrantes que llevan años viviendo ilegalmente en Estados Unidos pero están casados con ciudadanos estadounidenses.

La nueva política protegerá de la deportación a unos 500.000 cónyuges indocumentados y les ofrecerá una vía hacia la ciudadanía y la posibilidad de trabajar legalmente en Estados Unidos. Se trata de una de las medidas presidenciales más amplias para proteger a los inmigrantes en más de una década.

Biden celebrará el programa durante una ceremonia en la Casa Blanca el martes que marca el doceavo aniversario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (o DACA, por su sigla en inglés), que protege de la deportación a las personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.

La decisión se produce cuando Biden intenta encontrar un equilibrio en uno de los temas políticos más dominantes en 2024. Consciente de que muchos estadounidenses quieren políticas más duras en la frontera, Biden anunció hace apenas dos semanas una medida que suspendía las garantías de larga data que dan a quien pisa suelo EE. UU. el derecho a solicitar asilo.

También se espera que Biden detalle el martes acciones separadas que facilitarán a los jóvenes indocumentados, muchos de ellos conocidos como "dreamers", el acceso a visados de trabajo.

Casi inmediatamente después de que emitió esa orden, funcionarios de la Casa Blanca comenzaron a asegurar en privado a los progresistas que el presidente también ayudaría a los inmigrantes indocumentados que habían estado en el país durante años, según personas familiarizadas con las conversaciones, que hablaron bajo condición de anonimato para describir las discusiones privadas.

La medida del martes podría ayudar a Biden a hacer frente a algunas de las reacciones que sus restricciones al asilo suscitaron entre los miembros de su base progresista, quienes han acusado a la Casa Blanca de traicionar las promesas de campaña de promulgar un enfoque más humano hacia los inmigrantes.

Los nuevos beneficios para cónyuges indocumentados no entrarán en vigor inmediatamente; altos funcionarios del gobierno de Biden dijeron que esperaban que el programa se pusiera en marcha a finales de verano. Los que reúnan los requisitos podrán entonces solicitar los beneficios.

Por lo general, casarse con un ciudadano estadounidense permite obtener la ciudadanía de EE. UU. Pero quien cruzó ilegalmente la frontera sur --en lugar de llegar al país con una visa-- debe regresar a su país de origen para completar el proceso de obtención de la Tarjeta de Residencia Permanente, o green card.

Eso supone largas separaciones de sus cónyuges y familias. El nuevo programa permite a las familias permanecer en el país mientras buscan un estatus legal.

En Estados Unidos hay aproximadamente 1,1 millones de inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses, según FWD.us, un grupo de defensa de la inmigración, pero no todos pueden acogerse al programa.

Para ser elegibles, los cónyuges deben haber vivido en Estados Unidos durante 10 años y estar casados con un ciudadano estadounidense al 17 de junio. No pueden tener antecedentes penales. Los beneficios también se extenderían a los aproximadamente 50.000 hijos de cónyuges indocumentados que se convirtieron en hijastros de ciudadanos estadounidenses.

La última política podría ayudar a Biden en los estados de tendencia electoral incierta como Nevada, Arizona y Georgia, donde más de 100.000 votantes en cada uno de esos estados viven en hogares con "estatus mixto", según la American Business Immigration Coalition, que representa a cientos de empresas y apoya el cambio de política propuesto.

"Es lo que hay que hacer y es lo más inteligente", dijo la senadora demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto, en un ensayo de opinión para Univision esta semana. Señaló que proteger a los cónyuges indocumentados impulsaría la economía en su estado.

"El camino a la Casa Blanca pasa por Nevada, y la gente de mi estado está prestando atención", escribió.

Biden se basa en un programa conocido como "permiso humanitario", que se ha utilizado para otras poblaciones, como las familias de los miembros del ejército. Este estatus permite a los no ciudadanos vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos sin temor a ser deportados.

En los días previos al anuncio, algunos aliados del expresidente Donald Trump han aprovechado la política para acusar a Biden de ser débil en materia de seguridad fronteriza. "Esto es un ataque a la democracia", dijo Stephen Miller, el artífice de la política antiinmigración de Trump, en las redes sociales el lunes.

Una de las personas que podría verse directamente impactada por el cambio es Ashley DeAzevedo, directora de American Families United, cuyo marido es indocumentado. Su grupo apoya a familias de estatus mixto como la suya. La pareja lleva casada más de una década y tiene un hijo de 11 años.

"Sería un cambio radical no tener que preocuparse por la separación, porque ahora mismo él técnicamente podría ser expulsado", dijo. "Siempre existe la preocupación de que le paren en el camino o algo así. Podría ser catastrófico para nuestra familia".

Mientras que algunos demócratas aplaudieron la nueva política de Biden para los cónyuges indocumentados, muchos defensores de la inmigración seguían preocupados por la vida útil del programa original que la Casa Blanca celebrará el martes.

En los años transcurridos desde que el presidente Barack Obama creó DACA en 2012, ha beneficiado a cientos de miles de adultos jóvenes, permitiéndoles asegurar puestos de trabajo y vivir sin temor a la deportación.

Pero DACA ha estado cerrado a nuevos solicitantes desde 2017, cuando Trump intentó poner fin al programa. Este sigue atrapado en litigios, y su supervivencia a largo plazo continúa en duda, a pesar de que fue renovado para los beneficiarios existentes. Los participantes de DACA ahora tienen, en promedio, alrededor de 30 años.

Los beneficiarios que antes eran niños temerosos de que sus padres fueran deportados "son ahora los padres temerosos de ser deportados", dijo Bruna Bouhid-Sollod, directora política de United We Dream Action, un grupo de defensa de los beneficiarios de DACA.

Biden parecía decidido a abordar esos temores con una próxima política que facilitaría el proceso para que los "dreamers" sean patrocinados por su empleador para obtener un visado de trabajo, y allanaría el camino para una eventual residencia permanente. Se espera que el gobierno emita directrices en los próximos días que favorecerán tanto a los actuales beneficiarios de DACA como a otras personas que han quedado fuera del programa desde que Trump estaba en el cargo.

"Ha sido un gran temor para mí que DACA pueda terminar", dijo Mónica Sandoval, de 32 años, una enfermera de la sala de emergencias en Columbus, Indiana, quien se inscribió en el programa inmediatamente después de que se dio a conocer.

Sandoval lo ha renovado cada dos años, lo que le permite mantener su trabajo y su licencia de enfermería.

Esperaba que el nuevo proceso permitiera a su empleador, un hospital regional, patrocinarla para obtener un visado de trabajo y después la residencia permanente.

"Esto me cambiaría la vida", dijo Sandoval, quien llegó a Estados Unidos cuando tenía 12 años y es madre de dos niños pequeños. "Nos daría seguridad a mí y a mis hijos, y sabría con certeza que puedo seguir haciendo el trabajo que me gusta".

